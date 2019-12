T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

POR INEFICIENTE Y VENENOSO, REGIDORES “PIDEN CESE DE PALEY”, EN VALLE HERMOSO

MEDIANTE SENDO oficio, dirigido al Presiente Municipal de Valle Hermoso Gerardo Aldape Ballesteros y (con copia) al Secretario General de Gobierno César Augusto Verástegui Ostos, ocho de los 12 regidores que conforman el cabildo de este municipio, en plan terminante solicitaron “el cese inmediato” del Secretario del Ayuntamiento CUAUHTÉMOC MANUEL PERRUSQUILLA RAMÍREZ, atribuyéndole ser ineficiente e irresponsable, pero sobre todo “venenoso”, porque aducen que este individuo, “cual vil crótalo de triple filo”, (víbora) más que aprovechar el tiempo, par realmente servir a la sociedad y ayudarle al alcalde, “hace uso y gala de la intriga”, para causarle daño a demás funcionarios del gabinete municipal.

EN LA SOLICITUD formulada al alcalde Aldape Ballesteros, por los inconformes e indignados síndicos y regidores, le, piden al Presidente “proponga una tercia”, para que de la misma, se defina a quien deberá suceder en la Secretaria del Ayuntamiento “al repudiado Paley”, con cuyo seudónimo, se le identifica “al truculento funcionarios municipal”, del que los regidores aducen en el documento que, este señor no trabaja por el bienestar social de las familias de Valle hermoso, porque él es de Matamoros y, por ende “sería inexplicable” que se le sostenga en el referido espacio laboral.

Y AUNQUE en el documento, los regidores no puntualizan “tener que recurrir a otra instancia”, sino se le da de baja a Cuauhtémoc Manuel Perrusquilla Ramírez, esta versión de todas formas “corrió como fuego en reguero de pólvora”, extendiéndose la misma en palacio municipal y en otras dependencias del gobierno de Valle Hermoso, porque subrayan que el sujeto de marras, es un tipo “increíblemente incapaz y venenoso” y para este tipo de bajezas, él tiene todo el tiempo del mundo” y por ello, mucha gente, no puede llegar ante el alcalde Gerardo Aldape, quien por ser un hombre de buena fe, comentan, “debe retirarse a PALEY”, porque éste, realmente le ha venido causando enorme daño, desde el momento que nada bueno le aporta al municipio.

LOS REGIDORES firmantes Primer sindico María Guadalupe Vega Alanís, Primera regidor Elida Segura Sifuentes, segundo regidor Edgar González Garza, cuarto regidor Rogelio Villegas Núñez, noveno regidor Graciela Picazo García, décimo regidor Jorge Luis Jáuregui Castro, Elva García Delgado onceava regidor y Edgar Sifuentes Casso doceavo regidor, al solicitar el cese del Secretario del Ayuntamiento Cuauhtémoc Manuel Perrusquilla Ramírez (A) EL PALEY, lo hicieron en apego irrestricto a lo que data el articulo 8avo. Constitucional.

EN OTRA PARTE del documento, los integrantes del cuerpo edilicio, le solicitan al Presidente Municipal Gerardo Jesús Aldape Ballesteros, “proponga una terna” para de la misma se elija a un nuevo Secretario del Ayuntamiento que, sea capaz, competente y que verdaderamente asista a las sesiones de cabildo, para que con real voz y buen propósito informativo, lleve a cabo el desarrollo de las actas, al término de cada sesión solemne de cabildo. Además controle la correspondencia y tenga en claro orden, el trabajo que se desarrolla en cada reunión del referido cuerpo edilicio.

EL PALEY, por ser de Matamoros y vivir allá, realmente “no puede estar empapado de los problemas que prevalecen en Valle hermoso”, porque él, llega todos los días al palacio, se encierra en su oficina y nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que hace este irresponsable Secretario del Ayuntamiento, quien además, en plan altanero y petulante, se mofa diciendo “ser el hombre de confianza del Presidente Municipal”, pero eso no importa, porque ahora, los inconformes regidores confían en que, el jefe de la comuna Aldape Ballesteros, en el marco de sus facultades, defina quien deberá ser el nuevo encargado de la Secretaria del Ayuntamiento en esta ciudad y decirle adiós a Perusquilla Ramírez, y éste, ya no le siga haciendo daño a esta pujante comunidad vallehermosense.

ES NECESARIO hacer hincapié para señalar que, “desde 2018 cuando el PAN ganó la Presidencia Municipal, el Secretario del Ayuntamiento Cuauhtémoc Manuel Perusquilla, a pesar no conocer a nadie, incluso ni la problemática social, lo que inclusive nunca intentó, tampoco recibe personas, trata mal a los empleados, sin entender este señor que él, se debe aparte del alcalde, a todo el cabildo. Y como todos los días viene de Matamoros, solamente trabaja en el horario de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Y pese a que, el cabildo lo convocó en diversas ocasiones a que corrigiera su postura, hizo caso omiso. Y por ello hoy se ha solicitado su baja.

POR ELLO, este día, habrá de conocerse la versión que emita sobre el particular el Presidente Municipal Gerardo Aldape, quien desde el inicio de su gobierno, ha llevado un trabajo fecundo y creador, es decir de bienestar para las familias, pero si alguien obra por causar perjuicio al pueblo, como es el caso que hoy nos ocupa y ser además un tipo que no conoce la ciudad, entonces no debe estar más en el gabinete municipal, cuestión por la que el repudiado Cuauhtémoc Manuel Perrusquilla “Paley”, debe ser ya parte de la mala historia que le ha tocado padecer a este municipio.

EN VALLE HERMOSO, lo que vale y cuenta es el trabajo que se tiene que ejercer para bien de las familias de todos los estratos sociales, pero más en favor de las que menos tienen, pero con gente irresponsable e ineficiente “COMO PALEY”, el cabildo tuvo que tomar las medidas necesarias para que, el Presidente Municipal Gerardo Jesús Aldape, obre en consecuencia que es lo que se espera y, se haga a un lado de tajo a quien vino de Matamoros, a ejercer un trabajo, en el que de “Ipso facto” (de hecho) “no ha dado el kilo” y por este fundamental motivo, a Perrusquilla Ramírez, se le tiene que dejar fuera de la jugada o del servicio al pueblo, porque evidentemente, “su presencia en palacio municipal, solo arroja problemas y no buenos resultados.

Por hoy es todo y hasta mañana

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx