T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

POR LA CRUELDAD POLÍTICA, “LOS MALIGNOS NUNCA SUFREN”……!

POR OBRA y gracia de “la crueldad política”, que por años ha prevalecido en México, instrumentada por el gobiernos federal actual y pasados, “los que nunca han sufrido los embates de la crisis económica, son los malignos”, hablo naturalmente, de los funcionarios corruptos, mercenarios y abusivos, los que gracias “al amiguismo”, “el cuatachismo” y “el compadrazgo”, se han hecho millonarios y lo peor es que, no ha habido autoridad, quien les aplique la ley y creo que, “en lo sucesivo, puede no haber quien actué contra esta gran gama de gandayas” que saben que, “nadie tendrá el valor de meterlos a la cárcel”, pese a las una mil trapacerías que estos hayan consumado, como el robarse el dinero de los pueblos, “a la vista de todos”.

ANDRÉS MANUEL López Obrador Presidente electo de México, en campaña, fue tajante y candente al señalar sin cortapisas, ni tapujos que, “metería a la cárcel” a ENRIQUE PEÑA NIETO, porque éste, “estaba llevando al país a despeñadero”, eso todo mundo lo recuerda. Y ahora que, ya es quien dirigirá los destinos de México en los próximos seis años, se abstuvo, diciendo que, “debido a que el no comulga con la venganza, no actuará contra su antecesor”.

POR ESTA RAZÓN, ahora todo mundo se pregunta: Entonces ¿AMLO, cumplirá su palabra o no”?., porque la decisión de instalar en la prisión a EPN, “no está en que él quiera o no”, sino en el marco de los hechos, por la galopante corrupción e impunidad y evidencias de esto, diremos “hay mucha tela de dónde cortar”, temas a los que, él mismo López Obrador, hacía alusión de manera incisiva en campaña y de los que daba datos, pelos y señales, eso nadie lo olvida, detalle por el cual, esto nos hace pensar que, “de no actuar Andrés Manuel, corta los corruptos y malignos”, quedará muy en claro que, “él será más de lo mismo”, cuya cuestión sin duda, será muy lastimosa, porque el hoy Presidente electo, pregonó voz en cuello que, “ÉL Y MORENA, SERÍAN LA ESPERANZA DE MÉXICO”.

Y SI López Obrador, NO CUMPLE lo expresado en campaña, respecto “a no actuar en el marco de la ley contra los que tienen a México sumido en la miseria y la triste bancarrota financiera”, esto sin temor a equivocarme, generaría una muy lamentable decepción, porque si él, es honesto como lo predica, tendrá que demostrarlo y, no por venganza, (con la que dijo no comulgar), sino porque es su obligación actuar en el marco legal contra los que cruelmente, han venido saqueando al país y, “de estos hay muchos”, a los que juntos al Presidente saliente, AMLO tendrá que mandarlos llamar “para que regresen lo que se llevaron” o bien acusarlos penalmente ante los tribunales, porque todo aquel funcionarios que “se agencia lo que no es suyo”, eso se llama robo y por tanto, tiene que ser castigado, cuyo delito también está establecido muy claramente en la biblia “como séptimo mandamiento”, el cual establece que, “no robaras”.

ASI ES QUE, de “quedarse con las manos cruzadas” el próximo Presidente de la República y perdonar a los corruptos, eso sería un tema que, haría pensar muy bien a las familias de México, “para no volver a creer en quien hace uso y gala de las falsas promesas”, para convencer a los ciudadanos, PERO CLARO, HAY QUE ESPERAR a que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR entre en funciones, para saber si cumple o no, las acciones contra los que, por “ser malos servidores públicos”, se convirtieron en férreos enemigos de los mexicanos.

Y FINALMENTE, les diré que, no deberá pasarse por alto a los líderes venales y corruptos como el caso de CARLOS ROMERO DESCHAMPS, quien valido del poder sindical en Petróleos Mexicanos, “ha amasado una incalculable fortuna”, sin olvidar a otra gran gama de “depredadores de los erarios públicos”, como el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, los que, continúan protegidos por el manto de la impunidad, mismos a los que, “deberán ponerlos en chirona”, para que se haga justicia y paguen su delito, pero repito que, de no obrarse contra estos “sujetos de baja caterva moral”, téngase la certeza que, el nuevo gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, vendrá a ser “un espejo de más de lo mismo”, pero la gente espera y confía en que, las cosas del futuro político gubernamental mexicano, “no se vayan a presentar” en el mismo tenor de corrupción y la COMPLICIDAD.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx