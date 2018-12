Por La Libre

*Se les canso el Ganso en Tamaulipas o qué paso.

*sin precedente valor y sentimiento humano de NOEMY.

Por Edelmira Cerecedo García.

Aquél qué no quiere ver la realidad en Tamaulipas sería cómo pedirle a un ciego qué testificara lo qué pasó, y es qué MORENA va a terminar con el puro intento, ésa mezcolanza de corrientes echan a perder el objetivo político, y se quedan varados en el movimiento de revoltosos hoy protegidos por el picudo…ojo dije picudo no lo qué usted pensó de la nación el Presidente Constitucional de la República MI REPÚBLICA ES CHIQUITA, rn fín en El Estado el Ganso nació cansado, si así cómo lo escucho.

Y es que los de MORENA no tienen ganas de doctrinar, ni de hacer una estructura, por lo que prefieren adoptar los sistemas de quienes pueden ir admitiendo en sus filas, de ésa manera, se ahorran hasta días soleados para andar predicando la palabra de AMLO y ahora cómo la traen de nueva, SON EL GOBIERNO FEDERAL LOS QUÉ MANDAN, por éso todo lo qué ven es chico, pequeño y hasta quieren que les hagan un mandadito.

Pues en la primer marcha de MORENA TAMAULIPAS ya los andaban mandando a las mazmorras por revoltosos, mientras se peleaban las siglas, las porras y hasta el lábaro patrio, Eduardo Gattás se abalanzaba envalentonado con senda porra, mientras Enrique Yáñez tan afamado por su corazón en la bronca se hacían de palabritas, y causaba risa el Presidente de MORENA qué por cierto dijo “está es una marcha de MORENA, no para personas” PERDOOOON Ósea los de MORENA son cimbiontes qué llegaron a la tierra a cambiar el mundo…CALMATE VENOM …en verdad y si a esto le agregamos, qué desde su cómoda casa Felipe Garza Narváez estaba avergonzado de ésas conductas, y Claudio Leija quería qué las casas de ITAVU cayeran sobre él de vergüenza, pues era una disputa sin sentido, dónde es imposible medir fuerzas, NI EDUARDO GATTAS TIENE CALIDAD MORAL NI EDUARDO YÁÑEZ DEMOSTRÓ EDUCACIÓN Y CORDURA…AMLO POR FAVOR PONLOS EN UNA SECRETARIA DE CONFLICTOS éstos ya lo van a llevar con ellos.

* El nudo en la garganta de Noemy.

XICOTENCATL/ La Presidenta del Municipio de Xico Noemy González se distingue por su sencillez, su calidez y su enorme corazón ante las necesidades.

Por ello el día de ayer fue personalmente a visitar a una familia qué las llamas le consumieran su hogar, dejándolos en la calle, sin vestido ni sustento, y sin su techo qué les cuesta sostener.

Por ello se trasladó no sólo para llevarles cobijas, comida y esperanza, sino para hacerles saber que está con ellos, que tiene un amor enorme por su gente, pero sobre todo qué tiene la sensibilidad a flor de piel, el humanismo de una madre, de una mujer qué sabé lo difícil de la vida.

Selló su compromiso con la pareja de una forma cómo sólo las mujeres sabemos decir NO ESTARÁS SOLA, les dio un abrazo y en ése abrazo les dio seguridad, ésa qué no cualquiera puede trasmitir si no lo siente, si no lo vive Y MENOS SINO SE LE ENCHINA LA PIEL.