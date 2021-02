T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

POR PENOSO PANORMA POLÍTICO ATRAVIEZA EL PAN EN RÍO BRAVO….!

X.-Almaraz ex presidiario y huachicolero y Raúl García Vivian, “tiene quebrada Comapa”.

POR PENOSO Panorama político, viene atravesando el PAN en Río Bravo, Tamaulipas, al instalar como Pre-candidato a la Presidencia Municipal (propietaria) al ex presidiario y huachicolero Miguel Ángel Almaraz Maldonado y como (suplente) al oportunista, mercenario y saqueador Gerente de la COMAPA de ese municipio Raúl García Vivian, cuya nominación de este par de indeseables políticos, “ya alertó irremediablemente” al Comité Directivo Nacional del “Partido albiazul” en la ciudad de México, porque es altamente vergonzoso que, se haya obrado por privilegiar al referido dueto de “presuntos delincuentes de baja caterva moral”, cuya designación inexplicable, ya ha generado un marcado clima de inconformidad e indignación entre la grey panista riobravense, la que se siente ofendida “por tan desquiciadas nominaciones”.

ES DEL DOMINIO público, el denigrante “statutos político” del ex líder estatal del PRD Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien fue calificado “como indeseable” por el ex Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática Jesús Ortega, porque al viable abanderado del PAN a alcalde por Río Bravo, entre el 2007 y 2008, la ex PGR le aseguró 149 cuentas bancarias, “producto de los negocios ilícitos”, derivados de la compra-venta de hidrocarburos extraídos de ductos de Pemex en territorio mexicano y vendidos a empresas norteamericanas, motivo por el que Almaraz, fue detenido “junto a su gavilla de operadores” y por esta razón, fue sentenciado a 6 años de prisión.

Y POR ESTAS actividades ilícitas, consumadas en aquellos años por Miguel Ángel Almaraz Maldonado, se generaron pérdidas a PEMEX por alrededor de 750 millones de dólares. Aludiendo el indignado Jesús Ortega que, no se debe juzgar a todos los militantes de este partido, “por un indeseable como Almaraz”, de quien además dijo “haber engañado a todos en el Sol Azteca”, para convertirse en líder del PRD aquí en Tamaulipas, cuya declaración de Ortega, ha llegado hasta los más recónditos lugares del Partido Acción Nacional. Eso por una parte.

Y POR LA OTRA, “El habilidoso saqueador de la Comapa Río Bravo” Raúl García Vivian, por su plan de oportunista y ser, (según su dicho), quien encabeza el proyecto político del PAN Río Bravo, ya hace lo propio, para una vez desbancado Miguel Ángel Almaraz Maldonado él, ser el favorecido con la candidatura albiazul a la Presidencia Municipal, cuyo espacio lo detenta desde hace años, pero jamás ha sido tomado en cuenta, por su mala reputación como servidor público, a tal grado que el pasado sábado, en una reunión, a la que él convocó, fue encarado con gran valor moral, por la Jefa del Registro Civil María Luisa García Martínez, “siendo Raúl objeto de reclamos reales”, porque García Vivian, no atiende a la gente y se esconde para no ayudar a humildes usuarios a los que, de manera inhumana “les manda cortar el servicio de agua por deudas de tan solo 200 pesos”, así se lo sorrajó en la cara la valiente funcionaria. Y Raúl le dijo que, “eso no debería estarlo diciendo en esa reunión”, que esa reunión era para otra cosa.

ESTE encaramiento de María Luisa a García Vivian, desde el fin de semana, “ha corrido como fuego en reguero de pólvora”, porque muchos de los presentes en la reunión, fueron testigos de lo ahí sucedido. Esparciéndolo en el pueblo. Lo cierto es que, si Raúl, trae consigo importante encomienda, “él menos que nadie, debe ser más precavido”, pero su altanería y quizás su desesperación, lo hacen caer en la intransigencia, mostrando con ello, clara negligencia y falta de capacidad política, para encabezar actividades de muy alta envergadura, como a la que hacemos alusión.

Y EN EFECTO, Raúl García Vivian, antes de llegar a la Gerencia de la Compa Río Bravo, andaba ultra-mega-quebrado económicamente, eso mucha gente lo sabe y lo comentan en los cafés de Reynosa, porque no traía ni para resolver sus deudas, pero desde su arribo a la titularidad de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, la vida le cambio. Y lo malo de esto, es que “la COMAPA opera con números rojos”. Y por lo que se vislumbra en el escenario político, repito, Raúl hace lo propio, “para, al dejarse fuera a Miguel Ángel Almaraz”, él ser el viable abanderado a alcalde por Río Bravo, esa es la jugada que trae consigo, el habilidoso Gerente del organismo operador.

PRO EN FIN, iremos viendo sobre la marcha este interesante tema que ha venido causando enrome revuelo político en Río Bravo, Tamaulipas.

