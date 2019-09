Tendencias

Oscar Contreras Nava

¿Por qué AMLO no va a la frontera?

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Tula, Hidalgo, San Carlos y Soto La Marina y nadie se explica por qué no va a los municipios más grandes, donde hay más gente de la frontera y sur de Tamaulipas.

Y es que en Nuevo Laredo lo están esperando desde hace más de un año cuando prometió en campaña que volvería, pero nunca lo hizo y esta hubiera sido una excelente oportunidad porque a los “chicos malos” les hubiera entregado su Cartilla Moral y pedido que se porten bien porque no existe ninguna razón para que se violente tanto.

A Reynosa de igual manera quedó de volver para supervisar cómo van las disposiciones que tomó siendo ya presidente de la República para aumentar el salario, bajar el IVA para todos, así como homologar las gasolinas con estado Texas y esto tampoco lo ha hecho y los sectores productivos, el pueblo y sus simpatizantes, aún lo siguen esperando.

Además, su presencia en Reynosa hubiera sido muy oportuna porque así de su propia voz, la gente hubiera escuchado porque la Secretaria de Hacienda no seguirá pagando el subsidio a las gasolinas por lo cual este sábado subirán.

Desde luego que en Matamoros los empresarios de las maquiladoras lo querían ver para que comentara porqué subió los salarios sin avisar, ya que esta medida, aunque sí fue buena para los obreros, provocó muchos problemas financieros y varias maquiladoras tuvieron que cerrar dejando a más de 10 mil matamorenses sin trabajo.

Y en Tampico, Ciudad Madero y Altamira les urge verlo porque su proyecto de la Refinería Madero, que tanto anunció, nunca lo puso en marcha así como la modernización de las carreteras y los apoyos a los agricultores no los ha cumplido y desean preguntarle cómo para cuándo cree que iniciaran.

Pero bueno, estamos casi seguros que AMLO no va a Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y la zona Metropolitana del sur de Tamaulipas, porque no ha cumplido y no sabe qué decirles a los empresarios, comerciantes, a la gente del campo y al pueblo en general, porque ya lo cacharon en sus mentiras como hasta el momento lo ha hecho en Tamaulipas. ¿Verdad?

En fin, los mexicanos votaron por tener un presidente de la República que fuera honesto, franco y transparente, pero el tabasqueño no salió bueno, porque resultó muy leguleyo y mentiroso y sus compromisos, en Tamaulipas los ha dejado pendientes, lo cual lo convierten en un farsante peor de lo que fue Peña Nieto. Así de simple.

Apunte final. En su primer informe de gobierno, el presidente municipal de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, aseguró que la corrupción y la política fantoche quedó atrás y que el municipio se ubica como el más importante de la zona conurbada, porque se ha consolidado como el destino de mayor relevancia de la entidad.

Sin embargo… “hay otros datos” y la corrupción es un tema central del cual se hablará mucho en los próximos días, ya que desde Pemex abrirán una investigación por el tema de un asfalto que ya se entregó y no aparece.

En esto tienen que ver varios de los funcionarios que manejan las finanzas del municipio y las obras de bacheo y pavimentación, porque dicen que modernizaron calles, que son más de 10 y nunca les hicieron nada.

Además, el famoso caso de las 3 mil lámparas que se compraron y sólo aparecieron mil 500 sin la aprobación del Cabildo y ni que hablar de los múltiples cobros que realiza la dirección de ingresos a un solo comercio como son: el permiso de ecología, protección civil, salud, economía y anuncios.

Y finalmente, el caso de la fantochería no ha desaparecido, a menos de que Oseguera le llame de otra manera al hecho de moverse con guaruras, patrullas camuflajeadas y un séquito de hombres armados sin comentar a detalle el asunto de haberle puesto al quirófano del DIF el nombre de su esposa cuando en los gobiernos de la 4T esto no lo hacen. ¿Qué les parece?

