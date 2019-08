T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“POR SUS PISTOLAS”, MAKI QUISO AGANDALLARSE LA FERIA.

EN FORMA por demás grotesca e irresponsable y “por sus pistolas”, al estilo gatilleros del oeste, la alcaldesa de Reynosa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, junto “al nagualón” de su marido CARLOS PEÑA GARZA, “pretendían agandallarse “EL MEGA NEGOCIAZO DE LA FERIA DE REYNOSA”, porque esto, naturalmente, es lo que a ella y a su cónyuge, les reditúan frutos millonarios, pero para su desgracia “EL TIRO LE SALIÓ POR LA CULATA”, por carecer de los permisos de protección civil del estado para el evento expositor y, además por intentar burlarse del cuerpo de síndicos y regidores, a los que para nada tomó en cuenta, porque para esta desenfrenada mujer, “la autoridad de los integrantes del cabildo, es un cero a la izquierda”, cuya postura es la muestra tangible de que, “Maki siempre ha querido hacer lo que le dé su regalada gana”, y eso ya no se lo van a permitir a la truculenta Presidente Municipal.

LOS SÍNDICOS y regidores, al percatarse que, “la galena del mal”, Maki Ortiz, intentaba hacer “la Feria de Reynosa” en los terrenos del Poli-deportivo “la laguna”, por cuenta propia, usando a empresarios del interior del país, como lo explican en redes sociales, se enfadaron, porque al hacer MAKI eso, “era como pisotear la autoridad del cuerpo edilicio” y por esta razón fundamental a la ventajosa alcaldesa “se le volteó el chirrión”, porque simple y llanamente, “no pudo salirse con la suya”, porque repito y reitero que, “dicho evento expositor, ha sido cancelado”.

AYER MISMO, se corrió fuertemente la versión de que, empresarios del Estado de Guanajuato como Alberto Ortiz, Roberto Ruvalcaba y dos más, al verse defraudados por la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, obrarán ante el Ministerio Público Investigador de manera legal o judicial, contra la primera autoridad municipal de Reynosa, porque esta les falló cruelmente, “TODO POR SU MARCADA VORACIDAD”, al intentar pasarse de lista y querer hacer “este mega-negocio millonario” a costillas de los empresarios expositores y, “A ESCONDIDAS DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO”, con lo que se viene a confirmar que, la Presidencia Municipal de Reynosa, “para Maki es el rico filón de oro” que se sacó, al estilo billete de lotería nacional.

ESTE PROBLEMÓN que, “se le fue de las manos” A LA INSACIABLE Y MERCENARIA alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz, radicada en Misión, Texas, ayer en todos los estaros sociales, así como en círculos políticos, oficiales y hasta judiciales, causó enorme impacto, porque “ahora sí, los síndicos y regidores”, HAN ALZADO LA VOZ, para exigirle respeto a la edil Ortiz Domínguez, a fin de que esta “empedernida” presunta amante de lo ajeno, entienda, razone y comprenda que, “para decidirse las cosas de bien para los reynosenses, tendrá que tomar en cuenta la opinión y la autoridad de los miembros del cabildo y no decida las cosas por cuenta propia, como ha sido su mala costumbre, porque “esto ya se acabó”.

LA MUY ASTUTA y ventajosa de Maki Ortiz, para nada había informado al cabildo sobre los permisos de protección civil, para todas las personas que acudieran al evento expositor, como tampoco informó ¿cuál sería la utilidad?, y a que serían destinados los recursos de dicha utilidad, claro que esto no lo hizo, porque eso, a ella, naturalmente, no le convenía, porque lo que venía fraguando, la presunta ultra-mega-tranza de la alcaldesa de Reynosa, “era uno más de los pingües negocios” que, esta mujer esta impuesta a consumar, pero lamentablemente para “la truculenta” de Maki, el negocio le resultó adverso, lográndose saber en corrillos de la Presidencia Municipal que, “hay otras ilegales operaciones” que, irán saliéndole a la alcaldesa y “al nagualón” de su marido Carlos Peña a la luz pública y sino “pal baile vamos”.

LA DESENFRENADA de MAKI y su cónyuge, “al estilo gatilleros del viejo oeste”, de “Ipso facto” pensaron tener bajo su poder y dominio “el mega negociazo millonario de la Feria y Exposición” en el poli deportivo “la laguna”, pero ante la férrea oposición de síndicos y regidores, por no tener los permiso de Protección Civil del Estado, el evento a “la mercenaria doctora” se le vino abajo. Porque ella, “ya tenía cuadrado” cuanto le iban a pagar por dicho evento los cuatro empresarios expositores de Guanajuato, entre ellos Alberto Ortiz y Roberto Ruvalcaba, PUES GRATIS NO LES IBA A DAR PERMISO PARA TAL FIESTA, con juegos mecánicos y teatro del pueblo. Y eso por obviedad, Maki, no lo puede negar y mucho menor refutar.

CON ESTA ACCIÓN mercenaria de la alcaldesa de Reynosa Dra. Maki Esther Ortiz, Domínguez, se plasma una vez más “su desmedida ambición por el dinero ajeno”, porque nos hicieron saber que, “la alcaldesa es tan miserable” que, una vez cuando “un indigente o pedigüeño” se le acercó para pedirle unas monedas para comprar algo de comer, esta se lo negó rotundamente y casi lo corrió, porque doña Maki, “de su bolsa no gasta nada”, porque sus gastos o egresos de todo tipo o nivel económico o financiero, los hace, pero con los dineros del pueblo y de transacciones como esta que se le ha puesto al descubierto, con el tema de la Feria y Exposición de Reynosa.

HE DICHO en este espacio que, a MAKI, todo lo que sea negocio es lo que más le importa y por este motivo, “se tiró como gato a bofe” para agandallarse el tiro de la Feria y Exposición de Reynosa, “cortando de tajo a los regidores”, pero “se le hizo bolas el engrudo”, porque finalmente, la alcaldesa “NO PUDO ECHARSE A SU BOLSA” unos millones de pesos más, como es su mala costumbre, detalle por el cual creo y considero que Maki, sino regresa O NO VOMITA, LA LANA que, “POR ADELA” le había cobrado a los Expositores, estos la mandaran llamar al banquillo de los acusados ante el Ministerio Público Investigador, pero en fin, estaremos muy al pendiente sobre esta relevante y trascendente “fallida tranza” de la habilidosa Presidente Municipal de Reynosa.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx