POR TERCERA VEZ DIJO AMLO: “YA NO HABRA APAGONES”

Rubén Dueñas

Por tercera vez en menos de dos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su gira del fin de semana en Baja California Sur, que con su reforma energética ya no volverá a haber apagones de la CFE, como lo garantiza su iniciativa, además de que no haya crisis de energía eléctrica, ni tampoco alza en las tarifas de la luz, por lo que pidió a los legisladores que actúen “pensando en el pueblo y no en las empresas” y aprueben el histórico documento en ésta semana que empieza.

Durante la ceremonia de la inauguración de unidades de turbogas aeroderivadas en la Central de Combustión Interna de la planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en La Paz, BCS, el macuspano dijo que de aprobarse su iniciativa también de garantizarán precios justos también a las empresas.

El mandatario nacional acompañado del gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, dijo que desde que llegó al gobierno ha cumplido la promesa de no aumentar el precio de la electricidad, a diferencia, dijo, de administraciones anteriores, como lo ha señalado durante su gobierno en todos los casos donde hay fallas.

“Yo espero que la semana próxima se apruebe la reforma que presentamos al Congreso para fortalecer a la CFE, porque eso significa seguridad para todos los mexicanos”.

“Significa que ya no se va a padecer de crisis de energía eléctrica, que ya no habrá apagones, y significa algo muy importante que no debe olvidarse que : durante el período neoliberal cada año aumentaba la luz, el precio de la luz, año con año, desde que estamos en el gobierno no ha habido aumentos en el precio de la luz porque estamos cumpliendo el compromiso de que no aumentará el precio de la luz”.

Agregó que “por eso necesitamos que los legisladores actúen de manera consecuente pensando en el pueblo y no en las empresas que se han dedicado a saquear a México, que se piense en el pueblo, en el consumidor y no solo en el consumidor doméstico, sino que se piensa en las empresas que con el modelo neoliberal tienen que pagar mucho por la energía eléctrica”.

Remarcó que con la CFE fortalecida se garantiza que no falte la luz y que se paguen precios justos, no solo en cuanto al consumo doméstico sino al consumo de las empresas y del comercio, dijo.

A decir verdad además de jactanciosa nos pareció irrespetuosa la pose que adoptó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al pregonar a los cuatro vientos que a diferencia de Texas, a México solo le tomó cinco días resolver el problema del abasto de energía, haciendo hincapié en que ese estado de la Unión Americana todavía sigue con el problema.

Acompañado del gobernador de BCS, Carlos Mendoza Davis, López Obrador –seguramente emocionado por su gran logro– empezó a dar cátedra sobre del tema y dijo que una de las lecciones de la crisis es no confiarse en utilizar sola mente una fuente de energía, sino hay que tener un abanico de posibilidades.

Remarcó que con el apoyo de los trabajadores y de los técnicos y el mejor ejemplo es lo que acaba de suceder con la crisis de abasto de gas con la situación de emergencia que todavía se vive en Texas.

¿Cuánto tiempo nos llevó a nosotros resolver el problema? …..Cinco días, cinco días por el trabajo de obreros, de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, “lamento mucho lo que esta pasando en Texas, pero todavía no resuelven su problema, nosotros lo enfrentamos bien”, remarcó.

Los fondos federales están disponibles para los 77 Condados del Estado y se pueden utilizar para “subvenciones para viviendas temporales y reparaciones, préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas de propiedades no aseguradas y otros programas para ayudar a individuos y dueños de negocios a recuperarse de los efectos del desastre”, según la Casa Blanca.

El canal de televisión CNBC difundió que el presidente de EEUU, Joe Biden, contempla estar en Texas en ésta semana debido al clima severo que destruyó la red eléctrica del estado, para evaluar la respuesta federal a la crisis. El Gobierno Federal ya aprobó declaraciones de emergencia para Texas y otros estados afectados por la tormenta invernal y envió suministros como generadores, mantas y agua.

El mismo medio de información indicó que el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) dijo el viernes que Texas volvió a las condiciones normales y restauró la energía para millones de clientes. Más de 78 mil clientes en el estado aún no tenían electricidad a las 10:30 am ayer domingo por la mañana, según los últimos datos de PowerOutage.us.

Biden declaró que existe un desastre mayor en el estado de Texas y ordenó asistencia federal para complementar los esfuerzos de recuperación estatales y locales en las áreas afectadas por las severas tormentas invernales que comenzaron el 11 de febrero del 2021 y continuaron”, dijo la Casa Blanca en una declaración escrita el sábado, informó la CNN.

Con la nieve despejándose en Texas, después de temperaturas inusualmente frías, se están encontrando cuerpos de personas que probablemente murieron congeladas mientras luchaban por mantenerse calientes, alrededor de 70, entre ellos un niño de 11 años, el que fue encontrado en su cama.

Definitivamente nos parece una estupidez el hecho de comparar lo que pasó en Texas, con lo que sucedió en México. Lo que debe de valorar el presidente Andrés Manuel López Obrador es el apoyo económico inmediato que el presidente Joe Biden, de Estados Unidos, esta ofreciendo a todas las personas afectadas y no quién resolvió primero el problema del apagón.

