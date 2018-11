T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“PORQUE NO CONSULTAR BAJAR PRECIO A LA GASOLINA?.

LO DE LAS consultas que viene instrumentando ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “esto en mi punto de vista, me parece una postura altamente democrática”, EN LA QUE EL PUEBLO OPINA Y DECIDE, algo nunca visto en los pasados gobiernos, como sucedio con “la consulta del nuevo aeropuerto” y ahora la anunciada consulta “del Tren Maya”, allá en el sureste del país, pero yo, como todo mundo en México nos preguntamos: Acaso no es más importante que se consulte al pueblo mexicano, sobre ¿SI QUIERE O NO QUE SE BAJE EL COSTO POR LITRO DE LAS GASOLINAS?.

ESTA SERÍA una consulta extraordinaria, consulta que, “todos los mexicanos, veríamos como un logro del pueblo”, cuyo buen propósito “político-popular” se le adjudicaría al nuevo Gobierno de la República que eligió a AMLO, por ser éste “la esperanza de México”, cuya consulta incluso, generaría credibilidad y confianza de la gente hacia el nuevo gobernante mexicano, de cuya cuestión, no tengo la menor duda, pero, lo que, no me parece sensato, ni justo del nuevo régimen federal es que, “se esté obrando por consultar temas que son de interés para ciertos grupos como (lo del aeropuerto, que favorecería a la gente pudiente) y “lo del tren Maya”, que favorecería solo a familias del sureste de México. En cambio consultar lo de la reducción o baja en el precio de las gasolinas, esto naturalmente, “sería un beneficio para las familias, de toda la geografía nacional”. ¿O NO?.

¿Hay que ver las cosas con realismo, verdad?

ANALIZANDO este interesante tema, creo que, los Diputados Federales y Senadores de MORENA, hoy que son mayoría, tienen la obligación ineludible de responder con certidumbre, es decir “con hechos y resultados”, porque si empiezan “A SACARLE LA VUELTA” a las verdaderas prioridades de la ciudadanía, perderán la confianza que se les dio en las urnas el pasado primero de julio y por supuesto que, “pasarían a ser más de lo mismo”, (Gandayas y mentirosos). Porque simple y llanamente, “la gente ya no quiere más falsas promesas”, quieren resultados y eso la gente del próximo Gobierno Federal, lo saben.

CONSULTAR en plan democrático “la baja en las gasolinas”, es lo que la sociedad nacional o el pueblo espera del nuevo Gobierno de la República, porque esto, traería consigo una grandiosa “escalada en la baja de precios, en muchos de los productos de la canasta básica”, porque los costos de los alimentos, dependen del precio de las gasolinas, por lo que de suceder esto, si es que, “NO SE RAJAN los Senadores y Diputados Federales de Morena”, que repito, son mayoría, esto sería, indudablemente, de enorme beneficio a la economía familiar.

ESTO, ES LO que la gente de todo México espera del Gobierno de MORENA, porque fue el mismo AMLO, quien criticó hasta el cansancio “LO DE LOS GASOLINAZOS”, consumados criminalmente por el Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, de tal manera que todo mundo en México recuerda que ANDRÉS MANUEL en plena campaña, con tono de coraje por la afectación al pueblo, decía que, “se estaba llevando al país, al despeñadero”. Eso no se le olvida al contexto nacional mexicano, porque tal cuestión, quedó grabada en la mente de la gente, “a la que muy apenas le alcanza para mal vivir”.

POR ESTE MOTIVO, hoy que ya se han venido anunciando “nuevas consultas al pueblo”, por parte del Gobierno Federal que inicia el primero de diciembre, como “lo del Tren Maya” que está en puerta, esto ha empezado a originar opiniones muy encontradas, hasta en los más recónditos lugares del país, porque las familias y, más la de clase media y baja, señalan que “es de mayor importancia consultar lo del costo por litro de los combustibles”. Argumentándose entre grupos de empresa, comercios, de industria y del mismo pueblo que, “esta consulta sería más sana y productiva”, porque los benéficos resultados de la misma, “recaerían entre la misma sociedad” y, no solo en favor de ciertos grupos y regiones de México.

POR TAL MOTIVO, creo que si el nuevo gobierno de México, prometió “una y mil cosas maravillosas”, como, repito, el bajar los costos de los combustibles, de los impuestos y tributar otros muchos beneficios, el nuevo régimen gubernamental, deberá cumplir su dicho, “para que no caigan de la gracia de la gente” que, naturalmente, les dio el voto, por cuyo motivo son mayoría en el Congreso y el Senado, por lo que, de no cumplir AMLO y su gabinete con las promesas vertidas “con bombo y platillo” durante campaña, tengan la certeza que, en futuras elecciones, estaremos viendo “EL DECLIVE ESTREPITOSO DE LOS ABANDERADOS DE MORENA”, porque, a plata limpia les diré que, a la gente ya no se le puede engañar con crueldad, como sucedía en el pasado, porque hoy el pueblo está despierto y se le tiene que hablar con verdad y resultados y no con “palabas bonitas”, porque esas se las lleva el viento.

HAY QUE recordar también que los Senadores encabezados por RICARDO MONRREAL y los Diputados Federales del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), HAN EMPEZADO A “RETRACTARSE DE ALGUNAS PROMESAS” y esto, en un marco imparcial y democrático, “es fallarle criminalmente al pueblo que creyó y confió en ellos”, al no bajarse los elevados salarios, además de las canonjías y toda clase de prebendas que perciben en tales recintos legislativos, esto fue un punto de acuerdo, con vigencia de septiembre a diciembre, eso así quedo establecido y por esta razón, estos supuestos representantes populares, “ya ganan dinero a raudales, como sus antecesores”. Y por tanto tendrán una extraordinaria y MUY FELIZ NAVIDAD.

PARA CONCLUIR, es importante señalar que, “al pueblo, fíjense bien, de todo México, lo que le importa es saber es “si Andrés Manuel López Obrador y su equipo de Senadores y Diputados, “implementarán o no la consulta” para la reducción del litro de la gasolinas, eso es lo que más les interesa a la sociedad que, “lo del Tren Maya y la construcción” del aeropuerto allá en la ciudad de México.

ASÍ ES QUE VEREMOS que habrá de suceder, sobre este tan interesante tema que es un MEGA RELCAMO, popular de los mexicanos.

Por hoy es todo y hasta mañana

