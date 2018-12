DIALOGANDO

Posada navideña de la SET.

-Cabeza de Vaca es raza.

Por Roberto Olvera Pérez.

La Secretaría de Educación en Tamaulipas como otras dependencias mas del gobierno del estado, celebró su posada navideña anual el pasado miércoles 19 de Diciembre en el Polyforun de Ciudad Victoria, donde hubo de todo, comida, rifa de regalos, baile, entre otras cosas más para todos los trabajadores de esta administración estatal.

La sorpresa fue que llegó el gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca a convivir con todos los empleados de esta dependencia, donde llegó acompañado del titular del ramo Dr. Héctor escobar Salazar y su esposa Zahidaly Arizoca de Escobar, así como la estructura educativa, como los Subsecretarios de Educación Básica, de Planeación, Media Superior y Superior, de Administración y el de la Unidad Ejecutiva, es decir, Mtra. Magdalena Ortiz Moreno, Lic. Humberto Zurita Eraña, MDPE. Manuel Efrén Tinoco Sánchez, Lic. Mario Gómez Monroy, y el Lic. Mario Leal Rodríguez.

Ahí el Jefe del Ejecutivo dio un emotivo mensaje a todos los trabajadores de esta Secretaria, a quienes invito a que en estas fechas especiales tengamos la oportunidad de convivir con nuestros familiares y sean queridos siempre, donde prevalezca la unión y armonía en los hogares. Dijo, de parte de mi esposa Mariana, mis hijas y mis hijos, les desean a todos ustedes y sus familias lo mejor en estos días de la navidad. Que sea una navidad de mucha fraternidad, de mucha paz, pero sobre todo de mucha convivencia familiar, que eso es lo que distingue a las navidades, la participación y la convivencia en familia. Aprovechó su mensaje para desearles una feliz navidad y un prospero año, un año lleno de prosperidad y en el que se les concedan todos sus deseos. Enhorabuena.

Algo que hay que resaltar de su discurso y que llamó mucho la atención fue que dijo, “se que ustedes no descansan en estas fechas y me dijo el Secretario que hacen guardias en cada una de las áreas”, pero quiero decirles que en esta ocasión no habrá guardias, dedíquenlos a sus familias, convivan mas, agarren fuerzas para que entrando en Enero, vengan bien recargados de energía y con muchas ganas de trabajar por el bien de la educación en Tamaulipas; a lo que inmediatamente todos los trabajadores se pusieron de pie y aplaudieron por esa disposición del mandatario tamaulipeco.

Una vez escuchado esto de parte del gobernador alguien dijo por ahí entre la gente. Gracias señor gobernador, usted si es raza y en estos días de fiesta más. Así que a convivir, mídanse y si toman no maneje, agregó el Ejecutivo del Estado e inmediatamente arrancó la rifa de regalos él mismo. Y como siempre los gañones fueron los de Transversales, Unidad Ejecutiva, Recursos Materiales, Prensa, entre otros más. Felicidades.

NOTAS CORTAS

1.- La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) de Nuevo Laredo, que encabeza Benjamín García Marín, con el apoyo de su estructura llevó a cabo su tradicional posada navideña el pasado 15 de Diciembre en su propio feudo. El propósito fundamental fue la unidad partidista, que se sienta que están más unidos que nunca, mostrando liderazgo al interior del sector y en estos tiempos de oposición más. Se dijeron listos y puestos a la elección del 2019. Bien por el joven García Marín, al cual no lo pierdan de vista en el futuro inmediato.

2.- Con motivo del cierre del año, el rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas, el MBA. Francisco Chavira Martínez, se reunió hace días con directivos, maestros, coordinadores de área, entre otros de esta prestigiada institución para realizar un balance de los logros académicos durante el 2018 y las áreas de oportunidad que se tiene para el 2019. Somos, dijo, una universidad que crece constantemente y se preocupa por llevar una educación de calidad y acorde a los tiempos. Vamos de la mano con el gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca, en que la educación es prioridad de prioridades en su gobierno, agregó.

3.- No se les olvide que este martes 25 de Diciembre los bancos estarán cerrados, fecha inhábil y por ser feriado de navidad.

4.- La despedida: les deseo a mis escasos lectores que se la pasen bien en estas fechas y si lo hacen en familia mejor.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com