Por: Raúl Terrazas Barraza.

Post neoliberalismo, Juárez y primavera.

Este fin de semana y por lo que resta del mes, los Foros para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, serán el escaparate para los proyectos políticos del partido en el Gobierno Federal, Movimiento de Regeneración.

Por lo pronto, el presidente de la República, Don Andrés López Obrador anunció la llegada de un nuevo modelo de desarrollo social y económico que denominó posneoliberal, con el cual se deja atrás al neoliberal y su errónea política.

Al asistir al Foro Nacional en el que se presentaron conclusiones de las reuniones de trabajo sobre diferentes temas en varias zonas del país, Del titular del poder Ejecutivo Federal, dijo que el nuevo modelo se convertirá en uno que, de viabilidad al desarrollo económico, al ordenamiento político y a la convivencia entre los sectores sociales, del que nadie será excluido y que buscará la justicia social sobre todas las cosas.

El modelo que quieren construir a partir de la generación del Plan Nacional de Desarrollo, estará soportado en propuestas y demandas de los mexicanos, las cuales pasarán por los principios que regirán al programa posteoliberal y que, no son otros que la honradez, honestidad, valores que será la base para ir a los elementos que sirvan para construir la paz y la justicia que todos reclaman.

El neoliberalismo, del que fue anunciada su finalización este domingo, fue enarbolado del sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari y desde entonces fue combatido por López Obrador, quien llegó a considerar al nuevoleonés como el innombrable y a quien culpó siempre de todos los males que él decía existen en México.

La noticia de que se acabó el neoliberalismo y su errónea política económica, quietarán un peso de encima al grupo de personas gobiernan con López Obrador, incluso, ya no tendrán que referirse a ese episodio como la gran limitante que tuvo la nación para crecer, así que, de aquí para adelante solos se hablará de la era pos neoliberal, en las cosas se harán diferentes a fin de que, el país tenga un viraje de muchos grados y logre un escenario diferente a favor de los mexicanos.

El Plan Nacional de Desarrollo de ser presentado ante los mexicanos, porque es el documento que señalará el rumbo de la administración federales, de ahí que, el equipo del presidente López Obrador, haya establecido una decena de elementos a observar y que parten del pos neoliberalismo que genere una política diferente para la llamada cuarta transformación.

Además, consideran no gobierno rico y pueblo pobre, que la economía es para el bienestar y el mercado no sustituye al estado, igualdad entre hombres y mujeres, que hay justicia para que haya paz, que la migración no sea por hambre o por violencia y que, la democracia, ética, libertad y confianza se traduzcan en la divisa que una a los mexicanos.

El proceso de los foros de consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, fue una estrategia que se echó a andar por regiones y, se crearon estructuras que, al inicio de las acciones parecían fortalecida, pero, conforme pasó el tiempo, quedaron en manos de gente que no sabía ni de que se trataban.

De cualquier forma, existe la creencia de que, los foros cumplen con su objetivo, porque generan participación y permitirán legitimar lineamientos que no salieron de allí mismo, sino que llegaron porque están contenidos en las líneas discursivas y de trabajo del presidente López Obrador.

Por cierto, el modelo post neoliberal que elimina de la faz de la tierra aquello que sirvió de propaganda para la llegada de la Cuarta Transformación, llega con la primavera y con la celebración del nacimiento de Don Benito Juárez García, el gran presidente de México que sirve de inspiración al político tabasqueño que despacha en el Palacio Nacional.

Este lunes, muchas de las actividades económicas y productivas, están disminuidas, porque se celebra el natalicio de Don Benito Juárez, que, se adelanta en el calendario para que la semana comience en martes y con ello el fin de semana largo sirviera de asueto a los mexicanos.

El natalicio del Benemérito de las Américas fue el 21 de marzo y es la fecha en la que, también se celebra la salida de una etapa del año, el invierno y la llegada de la primavera.

Los otros.

Enrique Torres Mendoza y el delegado del comité nacional, Marcos Cruz Martínez, fueron a Reynosa, para reunirse con las bases de su partido y establecer la estrategia de movilización para las elecciones que vienen.

Armando Zertuche Zuani, el Diputado Federal de Regeneración Nacional que ganó las elecciones federales del año pasado, cree que la participación de la gente a favor de su partido, permitirá repetir el triunfo, aunque allá mismo, persisten las dudas que dejó la derrota de José Ramón Gómez Leal, como candidato a la presidencia municipal, ya que, perdió contra la alcaldesa, Maki Ortiz Domínguez, quien echará toda la carne al asador para, incluida la que no tiene en su charola, para que sus adversarios se queden en la raya.

La gente del Movimiento de Regeneración Nacional, sabe que hay cuatro distritos locales en disputa y que ellos ya los ganaron el año pasado, en las diputaciones federales, por eso, tienen planeado reuniones grandes con las bases en diferentes fechas, aunque, deberá de incrementar la entrega de recursos contenidos en los programas sociales, ya que, las palabras no servirán para mantener la atracción de los votos, se debe hacer algo por la gente que requiere apoyos.

Desde la semana pasada en muchos sectores de la capital de Tamaulipas, comenzó a escasear el agua y los usuarios fueron advertidos de que el problema se agudizaría conforme lleguen las altas temperaturas, por tanto, hay que pensar en una época de estiaje dura, que no se superará de la noche a la mañana, porque se trata de pesos y centavos y, como en la COMAPA el dinero está escaso, la falta de agua tendrá que enfrentare con actitud positiva.

El encargado de la COMAPA, Humberto Calderón Zúñiga, trabajará hasta el límite de su capacidad, pero, si se trata de capacidad económica del organismo operador, habrá que esperar que haya recursos invertirlos en aquello que permita superar las dificultades.

Que hay miles de usuarios molestos por el deficiente servicio que presta la COMAPA, claro que los hay, en especial quienes jamás han dejado de pagar el servicio.