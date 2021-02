RELOJ POLITICO

PRECANDIDATO DE MORENA MARCELO OLAN DENUNCIO AMENAZAS ANTE LA FISCALIA GENERAL.

NUEVAS ENCUESTAS DEL PAN.

El precandidato a la presidencia municipal LIC MARCELO OLAN MENDOZA, presento denuncia ante la Fiscalía General de la Republica delegación Reynosa por el delito de amenazas que ha sido objeto de personas hasta el momento desconocidas, por lo cual pide se realice una investigación para conocer los motivos por el cual está siendo objeto de amenazas e intimidaciones.

“Las amenazas e intimidaciones, no van a lograr que desistamos, de la esperanza de miles de ciudadanos, que día a día luchan por un mejor nivel de vida, y solo espero, que esta investigación llegue a hasta sus últimas consecuencias”, señalo el precandidato de Morena a la presidencia municipal.

Los abogados del LIC MARCELO OLAN, DOMINGO ELIZONDO MARTINEZ y JORGE LOPEZ RESENDEZ, presentaron la denuncia por amenazas y piden que se proceda contra quien o quienes resulten responsables.

Además, de amenazarlo de muerte, ahora lo están haciendo con sus allegados en este proceso electoral, esto no está bien, no se vale, se pedirá la intervención de las autoridades correspondientes, porque son actos intimidatorios, cuando la política debe ser de respeto y trabajo, agrego el precandidato.

MARCELO OLAN MENDOZA, quien, ha sido activista social durante años, afirma que durante las encuestas sigue creciendo, se ha mantenido al margen del respeto hacia sus compañeros partidistas, e ignora por qué tratan de impedir que siga siendo parte de ese proceso electoral.

Aunque ay sospecha que el autor de estas amenazas e intimaciones puede otro aspirante a precandidato RIGO RAMOS o alguno de sus ayudantes.

En otra orden de ideas, para más tardar entre el 22 del próximo mes de marzo el IETAM, dará a conocer los nombres de quienes serán los candidatos por los partidos políticos el PAN por lo pronto presento nueva encuesta de sus candidatos a diputados federales.

La encuestadora Massive Caller da a conocer de las preferencias electorales por partidos las siguientes, distrito 1º con cabecera en Nuevo Laredo, PRI 11. %, PAN 37.5%, MORENA, 32.1%, distrito 02, con cabecera en Reynosa PRI, 13.9%, PAN, 35%, MORENA, 30.7%. otros 4.1% no deciden 16.3% distrito 03 cabecera Rio Bravo, PRI 15.3%, PAN 33.7%, distrito 04 Matamoros, PRI 9.3% PAN 27.2% MORENA, 32.1%, No deciden 24%.

En el distrito 05 cabecera Victoria, PRI, 8.5%, PAN, 38.1%, MORENA, 30.9% no deciden 17.2%, distrito 06 cabecera Cd Mante, PRI 11.7%, PAN, 32.1%, MORENA, 35.3% no deciden 16.2%, distrito 07 cabecera Madero, PRI 9.4% PAN 35.8%, no deciden 12.9%.

Distrito 08 cabecera Tampico, PRI 10.5% MORENA, 30.4% no deciden 15.2% y distrito 09 cabecera Reynosa, PRI 13.8%, PAN 38.3% MORENA, 30% no deciden 12.6%.

De los nueve distritos federales Morena lograría el triunfo en 4 distritos, Rio Bravo, Matamoros, Mante y Madero, según la encuesta subida por Acción nacional.

En otro tema, el presidente del comité estatal del PRI, EDGAR MELEM, realzo un recorrido por los municipios de la ribereña para tomar la protesta a los presidentes municipales, diputados locales y federal por el distrito 09.

El próximo sábado vendrá a Reynosa a tomar la protesta a presidente municipal y los 4 diputados locales, evento que tendrá lugar en los terrenos del comité municipal campesino por eso de la pandemia y la sana distancia.

Aunque en las encuestas indican que el PRI no tiene posibilidades de ganar ninguno de los municipios importantes ni diputados locales menos federales.

Cambio de tema, por rumbo de la dirección de catastro y predial del municipio se a logrado recaudar la cantidad de 108 millones de pesos por el pago del impuesto predial de enero al 19 de febrero y esto gracias al dinamismo del sub director CP FRANCISCO PEREZ, quien personalmente está pendiente para auxiliar a los contribuyentes orientándolos para realizar sus pagos sin perder tiempo.

El contador FRANCISCO RAMOS, es de los pocos valiosos empleos que tiene la alcaldesa como eficiente colaborador en ese departamento.

