PREDOMINANTE IMPERIO DE CORRUPCIÓN EN ADUANAS Y SINDICATOS Y LA 4.T, BIEN GRACIAS

A PESAR de la incandescente retórica generada “en las Mañaneras”, en la palacio nacional, respecto a combatir los galardones de corrupción e impunidad, estos inquebrantables flagelos, siguen, siendo “un predominante imperio en las aduanas marítimas y terrestres” de toda la geografía nacional. Sin olvidar a los sindicatos nacionales de Petróleos Mexicanos y el Minero, los que en el marco de corrupción, evidentemente “no cantan mal las rancheras”, habiendo dejado rasgos de negra historia sindical, pero eso, parece no importarle al nuevo Gobierno de la Cuarta Transformación.

DESGRACIADAMENTE, de estos temas, que son de claro agravio al pueblo de México y a la Hacienda Pública Federal, poco se habla en el nuevo Gobierno, porque obviamente, a este nuevo régimen gubernamental “no le conviene tocar estos esquemas”, donde la podredumbre del sistema irradia, porque, a la vista de todos los mexicanos, el Gobierno Federal, mantiene en sus filas “a reconocidos delincuentes de cuello blanco” a los que, “no se les toca, ni con el pétalo de una rosa”, confirmándose con ello, el resonante vínculo sobre tráfico de influencias”, como en los viejos tiempos, pero nadie dice nada, porque hablar de ello, es tanto como “firmar la sentencia de muerte” en el sistema de Gobierno de la 4-T.

EN LAS ADUANAS de la frontera norte, por ejemplo: sigue internándose mercancía de contrabando a la importación, evadiéndose a diario, millones de impuestos, cuyo caso “es un tangible secreto a voces” pero tal parece que este ilícito “está pasando de noche” por los cruces internacionales, porque increíblemente, “nadie lo ve”, porque aducen que, en este maravilloso negocio, “los involucrados, siguen operando sin que nadie los frene” a pesar de tenerse a militares en estos puestos de inspección fiscal.

YA SE HABLA de que habrá rotación o ceses fulminantes de administradores de aduanas, lo que hasta la fecha, no se ha generado. Al grado de señalarse entre los involucrados al Delegado Federal del Gobierno de la 4-T José Ramón Gómez Leal. Pero solo eso sucede, puros comentarios o señalamientos sobre ilícitos, pero nada de acciones concretas contra la corrupción, porque en los hechos, no vemos que se haya procedido contra los causantes de las tareas ilegales, ejercidas en los puentes internacionales y en al aduanas marítimas. Y como no hay los esperados procederes legales contra los implicados en los ilícitos, esto da pie a que, se piense que, “el actual gobierno federal, es idéntico a los neoliberales o conservadores que le antecedieron”.

Y SI HABLAMOS de actuar, “contra símbolos de corrupción sindical”, como fue el caso de Carlos Antonio Romero Deschamps, ex líder del STPRM, a éste, no obstante haberse enriquecido a costillas de “las cuotas sindicales de los trabajadores petroleros” y a raíz del erario público federal, porque éste, fue Diputado Federal y Senador de la República, todas las veces que quiso, eso dio pie a que el señalado ex líder bandido de PEMEX Romero Deschamps, se convirtiera en delincuente de muy alta envergadura, “con grado de intocable”.

PORQUE A pesar de las atrocidades que éste consumó, sin haberle importado en lo más mínimo, afectar los derechos y necesidades de su compañeros petroleros, “Romero, al sentirse con todo el poder del mundo en sus manos”, se enamoró del dinero ajeno” y por eso hizo lo que le dio su gana y se convirtió en archi-millonario y lo peor es que, “se ha ido tranquilamente” con etiqueta de intocable, al estilo “Honoris Causa”, porque al ex líder petrolero del STPRM, nadie lo toca. Confirmándose con ello que, “el Gobierno de la 4-T es más de lo mismo”, porque en la realidad, “no arrojan resultados favorables”, para combatir la corrupción.

Y SI SEÑALAMOS a Napoleón Gómez Urrutia “el Napito”, de que, explotó a sus anchas a los trabajadores mineros en el estadio de Coahuila, este a pesar de haber incurrido en actos de perjuicio a los trabajadores mineros, nadie ha obrado porque se le aplique el rigor de la ley, cosa que no sucederá porque simplemente, “a Gómez Urrutia, ahorita está protegido, por la investidura que tiene bajo su dominio, pero de ahí en fuera, gentes como las mencionadas, son las que le hacen mucho daño a los semejantes, pero ahí los tienen operando en el ambiente político nacional, ¿Cómo la ven?.

