T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

PREOCUPA A MONREAL, QUEDAR MAL CON EL PRESIDENTE.

X.- “VEN DERROTA ANTICIPADA”, POR MAL TRABAJO DE DIPUTADOS Y PLEITOS CON YEIDCKOL POLEVNSKY.

POR EL FUNDADO “temor a quedar mal con el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR” y por mandato del Senador Ricardo Monreal Ávila, desde la tribuna del Congreso la semana pasada, el irresponsable Diputado Federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, “ya adelantó la esperada derrota” de MORENA el próximo 2 de junio, denunciando para justificarse que, “en Tamaulipas habrá una elección de Estado”, cuya exposición es la prueba infalible, del evidente temor y zozobra y del “claro desmoronamiento de MORENA” en territorio tamaulipeco.

ESTA anticipada DERROTA a la que temen Monreal y secuaces es porque “sus seis Diputados Federales, se han distinguido” POR ESTAR LEJANOS A SUS REPRESENTADOS, o sea, distantes de la gente que les dio el voto y la que, ahora piensa diferente, porque la misma sociedad en todos los núcleos poblacionales de la entidad, están convencidos de “haberse equivocado al haber votado por los irresponsables legisladores de MORENA”, los que se han conducido “al estilo vieja escuela del PRI”, porque, evidentemente, “nada han aportado para servir a sus pueblos. Y Zertuche Zuani, “es uno de esos malos servidores públicos”.

LO MEGA interesante de este escenario político, no es que, YEIDCKOL POLEVNSKY, sea la causante de este agudo problema de resquebrajamiento interno en Morena, porque quien realmente, ha venido generando ofensas, ataques y toda clase de rasgos de agravio a este partido político, es RICARDO MONREAL, “director intelectual” y responsable de lo que, ya parece “una catástrofe política” para MORENA, todo porque él, es quien quiere y desea “tener el sartén por el mango, de este partido” y por esta razón, ha venido provocando gravísimas confrontaciones contra la líder nacional de este organismo político, cuya cuestión, “NO LA VE QUIEN NO QUIERE VER LA VERDAD”.

Y LO PEOR es que, el mismo Monreal Ávila, por su evidente interés de ser el sucesor de AMLO, quiere desde ahora apoderarse de MORENA y por esta razón, este petulante y oportunista senador de marras, continúa atacando a YEIDCKOL POLEVNSKY, usando a su lacayo ALEJANDRO ROJAS, para él imponer de candidatos a sus compadres, amigos, cuatachos, pero principalmente a los que “AFLOJEN DINERO”, es decir LOS DISPUESTOS A COMPRAR CANDIDATURAS, como ya es del dominio público lo que ocurrió aquí en Tamaulipas, “pero el negocio se le cayó”, a Monreal, porque la líder nacional con gran valor “lo sacó de la jugada” Y POR ESO, “MONREAL ANDA BIEN ARDIDO”.

Y POR ESTA RAZÓN y otras más, El Diputado Armando Zertuche, al igual que Alejandro Rojas, sin duda atendiendo instrucciones del Senador Monreal, según él, con mucha valentía, se lanzó con todo en tribuna contra quien dirige los destinos de Tamaulipas, para ellos, “los del grupo de Monreal”, justificar desde ahora, lo que ya ven, repito como “UNA DERROTA ANTICIPADA”, debido a la intromisión del referido Senador, quien desde ahora, repito, proyecta, ir “apuntalando” la vereda, para ser el candidato de este partido a Presidente de la República, cuyo pensar es sin duda, “una falta de respeto” al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Y SI MONREAL, ha lanzado al ruedo al Diputado Armando Zertuche, para que éste, cumpla con el objetivo de crear férreas confrontaciones con sus adversarios, e instrumente toda clase de artimañas en la elección vendiera, “es para intentar, recuperar el terreno perdido” y si seleccionó “al bueno para nada de Zertuche”, es porque éste, es un excelente orador (eso nadie lo discute), es decir el que mejor eslabona los mensajes políticos, porque el resto de los Diputados Federales de Morena, según Monreal, “no dan una” y eso por tanto, originará en el futuro inmediato, que más se le tome en cuenta a Zertuche y “no al Calabazo”, ni a Olga Juliana, ni a “la güera” Diputada de Matamoros, “pero eso sale sobrando”, porque en el rubro de bienestar y servicio a los pueblos de los Distritos II, III, IV y IV, ninguno de los Diputados de Morena, incluyendo al mismo Zertuche, “no han hecho el mas mínimo intento”, por ayudar a la gente a la que le prometieron miles de cosas y no han hecho nada por los electores. Y eso se llama decepción y por supuesto “pérdida de confianza”.

DECIR ZERTUCHE en tribuna que, el gobierno estatal panista, “prepara una elección de estado”, para hacer ganar a sus candidatos, esa es una acusación, que tendrá que justificar o comprobar en los hechos y, pero a la vez con esa exposición, “ellos justificar su derrota o la catástrofe” que han empezado a ver con marcada preocupación y si el resultado, les es adverso el próximo 2 de junio, tal derrota, “será por la indiferencia” y el valemadrismo de los mismos Diputados Federales de Morena, sin descartar también los pleitos y, toda clase de dímes y diretes” en la que, ANDAN ENFRASCADOS “EL GRUPO DE MONREAL” y su gavilla de lacayos contra la líder nacional YEIDCKOL POLEVNSKY, quien en un marco de justicia “defiende con honor su posición en Morena”. Teniendo así la lideresa como principal enemigo al Senador RICARDO MONREAL AVILA y, decirles eso, “no es estar descubriendo el hilo negro”, porque esto, al interior de ese partido político, “Es un secreto voces entre los Morenistas”.

OTRO DETALLE expuesto por Zertuche Zuani que, ha causado enorme hilaridad (risa) entre la sociedad tamaulipeca, es que, este político (de todos colores), haya pedido en la tribuna de San Lázaro que, “se contenga la ofensiva del gobierno estatal”, porque dijo usa recursos federales para corromper estructuras ciudadanas, partidos y candidatos opositores, como ya lo ha hecho, según él, pero esto, para mismos integrantes de Morena, es una versión infantil y a la vez preocupante, porque “LOS QUE HAN VENIDO HACIENDO MAL SU TRABAJO POLÍTICO”, son los Diputados Federales, apostándole al triunfo de sus adversarios, porque “no han bajado recursos”, votando además en contra del aumento al presupuesto anual 2019 para los campesinos y agricultores, como tampoco el IVA se aplica al 8 % en la Frontera, y también votaron para que, NO SE BAJARA el precio de las gasolinas, cuya cuestión es evidente, por lo que, al no ejercer estos, un trabajo político y social de bien para sus representados, “eso es lo que no se abona a la fortaleza pública y política” de este partido. Y si hablamos de cosas buenas para las familias de los referidos distritos electorales, Zertuche, repito, ES UNO DE LOS QUE, NO HA APORTADO “NI MAÍZ PALOMAS”. O que diga que ha hecho de bien por la gente que le dio el voto, familias que aún lo están esperando, “pero para encararlo, por mentiroso”, dada su evidente irresponsabilidad como servidor público.

PARA FINALIZAR, les comento que, para la elección vendiera, lo que le deberá quedar claro a Ricardo Monreal, Armando Zertuche y todo el equipo de ilusos y gandayas, “del Senador conflictivo”, es que, lo mucho que hizo el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para fortalecer A MORENA, la “Esperanza de México”, se irá o se está yendo “al precipicio político”, por obra y gracia de quien, desde México tras un escritorio, junto a sus lacayos, ha venido desestabilizando a este Partido político, destruyendo todo lo bueno que por MORENA, hizo AMLO. Esa es la cruda realidad.

Y POR ELLO, “los muy habilidosos”, ya andan buscando culpables y justificaciones de la derrota que ellos mismos ya anuncian. Cuando deberían pensar en ponerse a trabajar en unidad con la lidereza Yeidckol y no causarle problemas, esto deberían reflexionarlo, pero no lo harán, porque andan “mega encabritados”, porque Yeidckol Polevnsky muy a tiempo se enteró de lo que Monreal y socios venían haciendo y por eso, “oportunamente les quito el negocio millonario de las manos”.

