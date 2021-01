LETRAS PROHIBIDAS

Preocupa a morenos “estrategia Gatell”

Clemente Zapata M.

La estrategia les rebota

a integrantes de Morena

se anticipa mala escena

y los muertos les rebota

El manejo que Gattel

le dio a esta pandemia,

hasta parece blasfemia

pero lo perdona “aquel”…

Fuentes consultadas al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), demuestran una visible preocupación por el número de muertos que se han presentado en el país, relacionados con el Covid-19.

En este proceso electoral 2020-2021 que inició en septiembre del año pasado, las muertes por Covid-19, guste o no, serán una herramienta electoral para los opositores a la Cuarta Transformación y su “brazo armado”, Morena.

¿Es moralmente aceptable emplear las cifras de una desgracia, fruto de una crisis sanitaria que impacta a todo el Mundo en las campañas?, no hay respuesta…

No debemos olvidar que en la “política a la mexicana”, se aplica eso de que en la guerra, en el amor y en las “batallas electorales”, todo se vale aunque hay quienes aseguran que no es así.

No se necesita ser adivino para entender lo que se avecina en los campos electorales, donde se darán un mano a mano entre los candidatos de Morena y el resto de los contrincantes.

Es cierto, los pre registros entre los partidos políticos ya iniciaron y en este momento todo es alegría y esperanza para quienes ya se apuntaron o están a punto de hacerlo.

Pero no debemos olvidar que los tinos y yerros del Gobierno federal, van a impactar en todos los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional.

Ya sabemos el “lado flaco” de la Cuarta Transformación, que es la fallida “estrategia Gatell”; pero también sabemos que viene miles de millones de pesos y vacunas para intentar equilibrar las deficiencias.

Para desgracia de los candidatos de Morena, se anticipa que para los tiempos reales del combate electoral, las cifras de muertes por Covid-19 en México podrían llegar a las 200 mil (ojalá y no) y la llegada a “cuentagotas” de la vacuna permite este tipo de proyecciones.

Ya sea que la Cuarta Transformación cambie de estrategia o que despidan al Subsecretario HUGO LÓPEZ-GATELL, la cifra de muertes y que enluta en este momento a más de 150 mil hogares en el país, no se puede omitir.

La Oposición, se anticipa, no tendrá rubor o vergüenza de atizar la lumbre electoral empleando esta brutal desgracia que se vive en México por culpa del Covid-19 y eso mantiene preocupados a los morenos de cara al seis de junio… Pendientes…

~~RECONOCE RECTOR MÉRITO UNIVERSITARIO.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, presidió la asamblea de entrega de reconocimientos al Mérito Universitario a profesores, estudiantes, investigadores y trabajadores administrativos que, con su esfuerzo, han contribuido a apoyar las metas y objetivos de la Máxima Casa de Estudios de la entidad. Destaca que la ceremonia se realizó en su modalidad a distancia.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Quien sacó sus canicas y no quiso jugar, frente a los reporteros de la fuente, fue la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, MAYRA OJEDA… Cuentan que cuentan que MAYRA advirtió que no defenderá a nadie, ni mucho menos a los ex alcaldes de Ciudad Madero emanados de su partido, a quienes presuntamente los tiene en la mira la Auditoría Superior del Estado… También cuentan que MAYRA se fue a la yugular a los gobiernos emanados del Movimiento de Regeneración Nacional y Acción Nacional, por lo que se esperan reacciones a sus comentarios… Cómo está eso de “la paja en el ojo ajeno y la viga en… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Los que andan bien bravos son los integrantes del Frente Nacional Anti-Amlo en el país y que en Tamaulipas su líder visible es JORGE WALT LÓPEZ… Cuentan que cuentan que tratan de aprovechar que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR “está en cama”, por el Covid-19, para exhortar a todos los congreso estatales del país, para que abandonen el Pacto Fiscal con la Federación… También cuentan que desde Palacio Nacional les van a responder: ¿Y la nieve, de qué sabor…? ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… En el cuadro chico del CLAN CANTUROSAS, quien ya empezó a “oler mal” es el ex diputado local JORGE VALDEZ VARGAS porque en su calidad de asesor ha venido fallando y muy feo… Cuentan que cuentan que la última pifia fue aquel mega pachangón que se aventó la diputada CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, pues siendo VALDEZ uno de los que cobra al CLAN y además presuntamente en el Congreso local, el hecho de guardar silencio sobre la realización y difusión de la fiestecita, ya habla muy mal de él; a menos que sea cierto lo que cuentan de que VALDEZ ya la hace de “doble espía”… ¿Será…? ¡Naaaahhh!

++CUENTAN QUE… Los añejos priistas y no tan añejos, terminaron por comprobar sus sospechas de que el Partido Revolucionario Institucional no levantará vuelo en este año… Cuentan que cuentan que ÉDGAR MELHEM SALINAS les quedó muy mal, pues lejos de levantar el partido, como lo prometió a su llegada a la Dirigencia estatal, terminó por “empinar” todavía más a un partido que ya se caía en pedazos, pues provocó la fuga de los pocos importantes y “llegadores” cuadros tricolores… También cuentan que para colmo de males, MELHEM ya apartó la primera posición en la lista VIP de diputados plurinominales… ¡Calla pesáo!

Gracias… Nos leemos hasta mañana

