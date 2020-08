T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“PREOCUPA AL PRESIDENTE, PERDER ELECCIÓN-2021”

LO DEL caso Odebrecht, que tanto revuelo ha tomado a nivel nacional, por lo de los sobornos, cohechos y demás delitos, como el peculado, donde “solo uno de estos, amerita prisión-preventiva”, el cual por cierto, no fue aplicado al ex director de PEMEX Emilio Lozoya Austin, les diré que, aunque Lozoya, prueba su dicho, sobre los audios y videos de los participantes en los sobornos, eso me hace pensar que, “en lo jurídico no pasará nada”, porque al no procederse contra el mismo Lozoya, “eso, es haber violentado le ley”, cuyo tema, me parece más bien, un verdadero “circo maroma y teatro”, porque esto, es lo que políticamente, más le conviene al Presidente Andrés Manuel López Obrador, al ver que MORENA, el partido de su creación, se encuentra en evidente “bancarrota electoral” y por ello, “en plan urgente”, se ha visto obligado, “a mover las fichas de su ajedrez”, por dos cosas fundamentales:

PRIMERO que nada, “su temor a perder las mayorías” en el Congreso de la Unión, porque las aguas, en este escenario político, aunque muchos no lo crean o admitan, “ya andan muy revueltas”, cuya cuestión refleja incertidumbre y preocupación a López Obrador, pues el mayoriteo del Congreso, para AMLO “es su arma letal”, para darle la guerra a sus adversarios, como él, lo dice y sostiene. Y de perder el consenso mayoritario, eso por supuesto que, le generaría una muy clara desventaja electoral, para los aviesos intereses del tabasqueño y por ello, Andrés Manuel, preocupado por lo expuesto, se ha lanzado al ruedo electoral venidero, por no tener la certeza de que su partido Morena y su gente, “puedan llevar el barco marrón, a buen puerto”, esa es la cruda realidad.

Y SEGUNDO, al estar observando AMLO que, “se le está yendo de las manos” la oportunidad de “mantener su imperio político central”, al clásico estilo socialista, en su partido Morena y en el régimen federal, porque sus gentes, no han tenido los alcances, ni la capacidad política, para fortalecer al Movimiento de Regeneración Nacional, esto, lejos de generar avances en Morena, ha venido provocando obvios retrocesos, por las tangibles confrontaciones internas que, nada bueno le aportan a Morena y por ende, los proyectos electorales del 2021, a Andrés Manuel, “podrían resultarle catastróficos”. Porque él sabe que, perder las mayorías en el Congreso de la Unión, “LE CREARÍA UN FATAL CONTRA-PESO POLÍTICO”, que vendría a cambiarle el rumbo a sus propósitos mezquinos y maquiavélicos de “convertirse en el amo y señor del país”, no solo por este sexenio, sino por muchos más, AL ESTILO DEL EX PRESIDENTE”, al que López Obrador, evidentemente pretende derribar, para él ocupar su lugar, al menos, eso es lo que se vislumbra en el escenario político mexicano.

POR ESTA RAZÓN, a través de la FGR, repito, se ha venido haciendo mucho ruido por el escandaloso tema Odebrecht, “pero eso, no pasará de ahí”, porque si analizamos a fondo el escenario en lo legal y político, llegamos a la conclusión que, desde la detención en España del ex director de PEMEX Emilio Lozoya Austin, eso solo fue “una clara pantomima política” para amedrentar a los adversarios del Presidente, porque “si, el proceder fuera aplicar la ley”, repito, por principio de cuentas, a Lozoya ya no le aplicaron “la prisión preventiva”, lo que no va a suceder, porque de actuarse, tendría que obrarse, incluso, contra actuales funcionarios que, son parte del gabinete presidencial. Al menos, eso es lo que se vislumbra. Pero eso, “a López Obrador no le conviene”. Salvo que se arriesgue y “él mismo, quede en entredicho”, por sus propios tras-tupijes, en los que podría verse envuelto.

AQUÍ lo evidente, estriba en “el calambre político” que, es lo que, “a todas luces proyecta o pretende el Presidente”, para intentar reponerse, de las ya claras desventajas, como la que se refleja en su partido Morena, organismo que se encuentra en claro quebranto electoral, porque una gran mayoría de sus representantes populares, llámense Gobernadores, Senadores o Diputados Federales e incluso alcaldes y legisladores locales de este partido, “no trabajan para las cusas de los pueblos que representan”, lo que ha creado desconfianza y decepción, de los pueblos hacia los Morenos.

EJEMPLOS de ello, son los casos del Estado de Puebla, donde el ex perredista MIGUEL BARBOSA HUERTA, tiene a los poblanos en condiciones sociales no gratas y, por eso, desde el inicio de su mandato, a Barbosa, se le ha mantenido en los últimos lugares de aceptación entre su gente, porque éste, les ha fallado con marcada crueldad y lo mismo sucede en Veracruz, donde el gobernante CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, tampoco goza de las simpatías de la gente que creyó y confió en él y eso, en su reciente vista a Veracruz, lo pudo palpar el propio Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Sin olvidar que, en la misma ciudad de México, dirigida por la señora Claudia Sheinbaum de Morena, hay los más altos índices delictivos, pues los hechos así lo han mostrado, en las últimas fechas.

Y SI HABLAMOS DE Tamaulipas, podré comentarles que, los Diputados Federales, los de “Juntos haremos Historia”, entre ellos Armando Zertuche Zuani, Olga Juliana Elizondo, Adriana Lozano Rodríguez y “el Calabazo” Héctor Joel Villegas, sin olvidar al Senador Américo Villareal Anaya, estos, para nada le han respondido a la gente que los eligió y eso, por obviedad, “ha creado una letal falla a la sociedad”, cuya población, pensó que estos Diputados, que ganaron “por el efecto AMLO y no por ellos”, harían un papel decoroso y darían resultados a la gente, pero las cosas no han sido así. Y lo peor es que “tales legisladores”, para justificarse ante los indignados electores, “culpan de su indiferencia de gestión”, al Presidente AMLO, porque, según ellos, el ejecutivo federal, no los deja pugnar o gestionar| beneficios en algunas instancias de gobierno, para que no haya actos de corrupción de por medio, ¿cómo la ven?

AHORA BIEN, regresando al escenario del caso Odebrecht, “la evidente carta clara” y estrategia de AMLO, rumbo al 2021, es la de encuadrar el escándalo político, por los flagelos de corrupción e impunidad en el gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto. Y dejar expectativas o probables procederes legales contra los involucrados. Y con esto, el actual gobierno de la 4-T, proyectar “revocar la Reforma Energética” de Peña y así, el Presidente Andrés Manuel, “mofarse haber echado abajo esta reforma”, lo que de lograrse, obviamente, “abonaría en lo electoral para su partido en la elección venidera”, eso es todo lo que más podría gestarse. Pero los adversarios de López Obrador, “no se van a quedar con las manos cruzadas” para defender su postura, lo que es muy válido, pero mientras tanto, les reitero que, Morena, junto a su equipo y el Presidente, “se encuentran ante una disyuntiva compleja en lo político”, por el temor de perder el mayoriteo en el Congreso de la Unión y tal vez hasta en el senado de la República y sino “pal baile vamos”.

PARA CONCLUIR, le diré que, en este escenario político-electoral, aunque los Morenos lo nieguen, no hay otra cosa, “MÁS QUE LO MISMO”, porque esta clase de estrategias, como a la que aquí hago alusión, desde siempre se han instrumentado en los partidos tradicionales y en los gobiernos pasados, cuyo actuar político-electoral, lo instrumenta afanosamente el Presidente López Obrador, por su preocupación de perder las mayorías y luego tener que nadar contra corriente, esquema sublime que no se descarta, porque Morena sigue perdiendo adeptos, por la irresponsabilidad que se ha acentuado, de su gente hacia el conceso ciudadano nacional y por esta razón, el escenario electoral del 2021 para “los Morenos y AMLO”, se vislumbra complicado y sino pues, “el tiempo es el que os dará la razón”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]