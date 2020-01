LETRAS PROHIBIDAS

Preocupa Cd. Victoria al PAN

Clemente Zapata M.

Preocupado va panismo/

por realidad de Victoria,/

por esta pena sin gloria/

pues todo iría al abismo…

En Comité Directivo/

y en bancada panista/

no hay ningún optimista/

ante saldo negativo…

Las condiciones tan deplorables en que se encuentra la Capital de Tamaulipas, ha generado seria preocupación a integrantes del Partido Acción Nacional (PAN).

No se puede cerrar los ojos a la realidad y eso indica que la población liga los desatinos de la administración municipal con las siglas azules y ello representa mal augurio para el próximo año.

Algo tendrán que hacer quienes tienen los controles del PAN en la entidad, para revertir el mal sabor de boca que sufren los capitalinos ante el claro abandono que vive la Ciudad.

De no hacerlo en este año se estarían dando las herramientas para que partidos como el Revolucionario Institucional y Movimiento de Regeneración Nacional, inicien con pie derecho la “guerra electoral”.

En el Congreso local, quienes tienen su vista fija en el próximo año para cumplir sueños futuristas, saben que la realidad no favorece en estos momentos al PAN.

La población ha sido severamente afectada por el olvido que las autoridades locales han hecho al incumplir con su compromiso de dotar de buenos servicios públicos a Ciudad Victoria.

La pésima condición de las calles, el deficiente alumbrado público, la “coja” recolección de basura, incluido el intermitente servicio de agua potable, son apenas una parte de las calamidades que día a día padecen los capitalinos.

Esa realidad no se puede ocultar con cerrar los ojos. Lo único que queda por hacer es comenzar a componer todo lo descompuesto y para ello se requiere voluntad y trabajo, que no lo hay.

Tanto al interior del Comité Directivo Estatal del PAN, como en la bancada azul del Congreso local, un tema que está tomando fuerza es la condición en que se encuentra Ciudad Victoria.

Y precisamente en ese tema las dos preguntas que salen son: (1) ¿Se podrá revertir el daño y con ello el mal sabor de boca en la población?, y (2) ¿alcanzará el tiempo de aquí al 2021…?

Para el próximo año lo más probable es que Morena haya sorteado todos sus conflictos internos y se apreste a dar la gran batalla de asentar sus colores en la Capital y/o en su lugar Redes Sociales Progresistas también metería presión.

También el PRI, ya “renacido” y de la mano de su líder estatal, pujaría con fuerza para regresar la gloria al partido que por muchos años fue dueño absoluto de Ciudad Victoria.

En este momento no existen las condiciones para que el PAN retenga el poder en la Capital. Lo único bueno y rescatable es que hoy no son las elecciones… Pendientes…

~~EN OTROS TEMAS.- Dicen que las primeras espigas que cortan en el trigal son las que sobresalen, las más altas pues. En ese sentido bien vale la comparación para entender la “guerra mediática” que a últimas fechas se agudizó en contra de JOSÉ RAMÓN “JR” GÓMEZ LEAL, coordinador de delegaciones federales de la Cuarta Transformación… En el hándicap “por la grande”, difícilmente se le pega a la segunda o a la tercera posición porque es “desperdiciar tiros”; por eso se anticipa que la “artillería pesada” y las “dagas mediáticas” subirán de tono con el paso de los días en contra de la figura que representa “JR”… Pero también se sabe que GÓMEZ LEAL no está solo, por el contrario, está rodeado de “picudísimos” asesores que tienen temple y sapiencia para moverse en los corredores político/electorales de Tamaulipas… El silencio y la “pasividad” de JR indican que sabe bien en dónde está parado y hacia dónde camina… Al buen entendedor, pocas palabras…

~~EN EL PRI DE MELHEM.- El presidente del Comité Directivo Estatal, del Partido Revolucionario Institucional, EDGAR MELHEM SALINAS, tiene un solo objetivo y es que su partido regrese a las mieles del triunfo, a los deliciosos placeres presupuestales… Por ello debe inmunizar al PRI de esas infecciones que en el pasado le hicieron mucho daño y la medicina podría ser amarga, entiéndase que quienes sean los próximos abanderados puede que no sean priistas de “hueso colorado”, sino figuras externas pero con gran aceptación en los municipios… La estrategia podría ser arriesgada, pero quien no arriesga no gana y en ese sentido me comentan que MELHEM, quiere ganar o ganar… Muchos nombres se barajan, pero el líder estatal sabe bien que un buen candidato lo es todo en época electoral… Saque conclusiones…

~~MARKO PASA SALIVA.- El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, MARKO CORTÉS MENDOZA, debe estar pasando saliva tras enterarse que existe una investigación de la Secretaría de Hacienda en contra de los Legionarios de Cristo y sus nexos con MARTA SAHAGÚN, esposa del ex presidente VICENTE FOX QUEZADA… Fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la mencionada dependencia, SANTIAGO NIETO, quien confirmó el dato… ¿Y por qué pasa saliva MARKO CORTÉS…? Por la sencilla razón de que reactivó a FOX a cambio de intentar colar a su esposa en la futurista lista de candidatos plurinominales… A tiempo se da la noticia en un año que no es electoral, de lo contrario imagínese la quemadota… ¡Ay ojón!

ÁGORA

EN OCASIONES SON las heroínas(os) en otras las villanas(os), pero no se puede negar que la vocación de las enfermeras y los enfermeros va más allá del deber… Atender a un familiar en ocasiones se vuelve una pesada carga a pesar del amor que nos une a él; pero atender a varios pacientes a la vez es una titánica labor que requiere conocimientos, paciencia, vocación y respeto por el deber… Por eso las enfermeras y los enfermeros merecen un monumento que diga: “En honor de quienes dan su tiempo y capacidad para el bienestar de un extraño…” Cualquier reconocimiento que se pueda dar a esos ángeles sin alas es muy poco si se compara con el enorme y silencioso servicio que brindan a toda la humanidad… Hasta mañana…