SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-PREPARAN ALCALDES INFORMES DE LABORES

CONTEMPLADO para que los alcaldes rindan sus informes de labores en los primeros días de septiembre, el alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR de Nuevo Laredo, anunció dicho evento para el dia 3 de septiembre por la media mañana donde acompañado de su cabildo y colaboradores dará a conocer los retos cumplidos en la primera parte de su segunda administración municipal.

ENRIQUE RIVAS, destaca por ir en caballo de hacienda para un feliz termino del segundo periodo después de su reelección política y donde sin discusión destaca como el mejor alcalde de los panistas que existen en la entidad y el equipo del gobernador del estado, es ahí su fuerte competencia para lo que pueda ofrecerse.

Como en Matamoros se prepara para el viernes 6 de septiembre el alcalde MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ realizando el evento en el auditorio “Mundo Nuevo” también por la mañana para fortalecer aun mas su alcaldía y administración que ha llevado de la mano del pueblo matamorense.

CABE MENCIONAR, que el alcalde de la ciudad porteña, ha sabido sortear situaciones en diferentes temas como son de desarrollo social y seguridad además de la labor dentro del sistema integral de la familia.

SIN DUDA que en la segunda y tercer parte del año, el alcalde de la ciudad Matamoros, recobrará fuerza por ser el alcalde de oposición al gobierno estatal de mayor ámbito y trascendencia política y social.

Y dentro de morena, le comento que el dirigente estatal del partido, ENRIQUE TORRES MENDOZA, dijo que no hay coordinador de los diputados electos de MORENA en la próxima legislatura local y que en todo momento lo que se espera es la designación de la dirigencia nacional quien se encuentra atenta a la conformación de lo que será la bancada de MORENA en la legislatura LXIV.

EN ESTE tema cabe mencionar que el trabajo político social que el partido esta desarrollando, tendrá que encaminarlo perfectamente bien la siguiente legislatura local para que se reposicione el partido MORENA de cara a los momentos que se avecinan.

Por otra parte, le comento que el que se prepara para iniciar labores como diputado local por MORENA, es el LIC. RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, originario de Reynosa y empresario en diferentes ramas del comercio además de ex coordinador de campañas electorales de MORENA desde su fundación.

Un elemento que seguramente estará dando mucho de qué hablar por su ímpetu y empuje político que tiene en el estado de Tamaulipas.

CON VEHEMENCIA, pujanza, energía, se viene desarrollando la labor dentro del COEP A.C., Consejo de Organización, Estrategia y Participación en el estado de Tamaulipas.

Aquí como mencionamos hace algunos días, se designarán delegados especiales para la conformación de la organización a nivel estatal y nacional, de esto nos hablo JUAN MANUEL TORRES GONZALEZ que como integrante de la coordinación estatal de COEP Tamaulipas estará visitando algunos municipios de la zona centro del estado.

Oiga y por el rumo de la UCD, su dirigente estatal, MARCO ANTONIO CALDERON, dijo que se sigue trabajando activamente en las diferentes oficinas en el estado para atender a los ciudadanos que se acercan a la central campesina para la realización de proyectos productivos, así como la tramitación de emplacamiento de carros chocolates que tienen como parte del proyecto apoyo jurídico y ayuda además de orientación a la comunidad que se acerca a la UCD.

NO HAY DUDA QUE Acabaron los perredistas con su propio partido y ahora lo llaman MORENA EN RIO BRAVO se fortalece con acciones concretas

FUNDAN nuevo partido ex perredistas y ex priistas denominándolo FUTURO 21 donde es convergente personajes como JESUS ORTEGA, JESUS ZAMBRANO, GABRIEL CUADRI, JOSE NARRO ROBLES, MIGUEL MANCERA, actual senador y ex jefe de gobierno del DF; La ex candidata del PT a la presidencia de México y ex diputada federal, CECILIA SOTO; ANGELICA DE LA PEÑA, ANGEL AVILA dirigente nacional de PRD en turno; PURIFICACION CARPINTEIRO Y RUBEN AGUILAR ex vocero de Vicente Fox.

Como se observa un grupo político para dar la contra al presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR siendo este nuevo partido un frente común de personajes que no detendrán nada para hacer frente a la política de trabajo del gobierno de México.

Envio mi felicitación por su cumpleaños este 24 de agosto a OSVALDO LOYA HERVER, ALBERTO SALAZAR, IDALIA CERVANTES, RODRIGO NAJERA, RAMIRO ARANDA MALDONADO Y JAIME IZAGUIRRE RODRIGUEZ.

Así como este 25 de agosto a ALEX ACOSTA, ADRIANA R. VIVIAN, DR. RAUL CASTILLA, JOSE LUIS DE ANDA, JOSE LUIS GODINA, PATRICIA REYNA Y JOSE MEDINA

Además, este 26 de agosto a LUIS G. HIGAREDA, ROMAN SALGADO, IGNACIO ALARCON, además de los periodistas MARCELINO GARCIA CONTRERAS y FRANCISCO FLAMARIQUE TORRES; Asi como a LAURA VARGAS Y CEFERINO COMPEAN SALAZAR… Y nos veremos.