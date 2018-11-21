CLARO Y DIRECTO
PRESIDE GOBERNADOR EL DESFILE DE LA REVOLUCION MEXICANAEN LA CAPITAL
MATAMOROS SEDE DEL FORO DE SEDATU
RODRIGO TAVARES LOGRA BUENOS RESULTADOS ANTE ISSSTE NACIONAL
REALIZAN EN LA CAPITAL DEL ESTADO EL DESFILE CONMEMORATIVO DEL 108 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, CEREMONIA EN LA EL GOBERNADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA PRESIDIÓ, Y QUE FUE ACOMPAÑADO POR FUNCIONARIOS DE LOS 3 ÓRDENES DE GOBIERNO, MANDOS MILITARES, DEPORTISTAS Y ALUMNOS DE DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
EL MANDATARIO ESTATAL PUNTUALIZÓ QUE EL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, MOVIMIENTO SOCIAL QUE DIO LUGAR AL PAÍS QUE HOY CONOCEMOS, NOS DEMANDA MANTENER FRESCA ESTA LECCIÓN DE LA HISTORIA.
“NUESTRO ESTADO VIVE HOY UNA TRANSFORMACIÓN DIRIGIDA A RECOBRAR EL ESTADO DE DERECHO, LA TRANQUILIDAD DE LAS FAMILIAS TAMAULIPECAS Y EL ACCESO A MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES PARA LAS PRÓXIMAS GENERACIONES. ALCANZAR LO ANTERIOR IMPLICA UN CAMBIO RADICAL, NO VIOLENTO, CON LA FUERZA DE LA EDUCACIÓN, PREVENCIÓN Y ABATIMIENTO DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN SOCIAL”, SOSTUVO.
EN SU MENSAJE, EL GOBERNADOR GARCÍA CABEZA DE VACA CONVOCÓ A LOS PODERES DEL ESTADO, PARTIDOS POLÍTICOS, LEGISLADORES, MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO, IGLESIAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL A UNIR ESFUERZOS Y VOLUNTADES, PARA QUE LOS TAMAULIPECOS CONTINUEMOS EN LA PAZ Y LA TRANSFORMACIÓN PROFUNDA QUE DEMANDA NUESTRA REALIDAD.
“PONER ALTO DEFINITIVO A LOS PROCESOS DE DESCOMPOSICIÓN Y RECONSTRUIR EL TEJIDO SOCIAL DEBE SER PRIORIDAD DE TODOS LOS TAMAULIPECOS”
MATAMOROS SERA SEDE EL FORO DE SEDATU
LA SEDATU REALIZARA EN MATAMOROS EL FORO DE DESARROLLO REGIONAL, URBANO, BARRIAL Y DE VIVIENDA, POLITICA DEL SUELO, TODO ESTO CON LA FUNALIDAAD DE CREAR UNA PERSPECTIVA DE COMO SE VERA MATAMOROS EN EL 2024, ASI LO DIO A CONOCER EL PRESDENTE MUNICIPAL DE ESE LUGAR, MARI ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ.
EN ESE FORO SE INSTALARÁN MESAS DE TRABAJO COMO: EL DESARROLLO REGIONAL COMO INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN URBANA SUSTENTABLE; IMPACTO DEL DISEÑO DE BARRIO, VIVIENDA, ASÍ COMO LA MOVILIDAD Y LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD; ADEMÁS, SE DESARROLLARÁ EL PANEL POLÍTICA DE SUELO Y POLÍTICA METROPOLITANA, AL TERMINO DE LA CELEBRACIÓN DEL 108 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA; ENFATIZÓ QUÉ, “ESTA CELEBRACIÓN NOS TRANSMITE SENTIDO DE ARRAIGO, DE IDENTIDAD Y NOS HACE SENTIR ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS”, DIJO EL ALCALDE MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.
DIRIGENTE DE LOS MAESTROS JUBILADOS EN TAMAULIPAS TOCA PUERTAS EN MEXICO
RODRIGO TAVARES GARCÍA, PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA EDUCACIÓN, A SIDO INCANZABLE EN SUS GESTIONES ANTE LAS AUTORIDADES DEL ISSSTE, PARA QUE LES SEA CUBIERTO LOS ADEUDOS QUE ESTAN PENDIENTES PARA SUS AGREMIADOS PENSIONADOS.
HA SIDO UNA LUCHA INCANZABLE DE ESTE MAESTRO LUCHADOR SOCIAL, Y QUE, SIN DEJAR DE TOCAR LAS RESPECTIVAS Y CORRECTAS PUERTAS, HA CONSEGUIDO BENEFICIOS PARA LOS JUBILADOS, Y QUE RECIENTEMENTE ESTUVO EN LA CIUDAD DE MEXICO, ACOMPAÑADO POR EL DIRIGENTE DELSNTE SECCION 30, EL MAESTRO RIGOBERTO GUEVARA Y GABRIEL CASTILLO, QUIENES SE REUNIERON CON EL DIRECTOR GENERAL DE PENSIONES DEL ISSSTE NACIONAL, LIC. ERIK PEREZ Y SU EQUIPO DE TRABAJO, SE LOGRO BENEFICIOS PARA LOS JUBILADOS DE TAMAULIPAS, ESTE ES UN RESULTADO MAS DEL DIRIGENTE DE MAESTROS RETIRADOS EN TAMAULIPAS, RODRIGO TAVARES GARCIA.
TAVARES GARCIA HA ESTADO GESTIONANDO Y PUGNANDO DURANTE TODO ESTE AÑO DIVERSOS BENEFICIOS PARA LOS PENSIONADOS, RECIENTEMENTE TAMBIEN ESTUVIERON CON EL, UN GRUPO DE MAESTROS RETIRADOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, ANTE EN PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, DONDE LE SOLICITARON EL PAGO E INCREMENTO DE UN BONO AL CUAL SON MERECEDORES CADA AÑO, A LO QUE EL LEGISLADOR LES OFRECIO QUE SERIA EL GESTOR ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE ESTO SE VOLVIERA REAL.