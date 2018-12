DE PRIMERA……… LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA……..

PRESIDENTA DEL DIF MATAMOROS CORRE A EMPLEADA DE MANERA INJUSTIFICADA

GOBERNADOR DEL ESTADO ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA ENCIENDEN PINO NAVIDEÑO EN MATAMOROS.

PRESIDENTA DIF VH REALIZA IMPORTANTE LABOR SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS QUE MENOS TIENEN.

La presidenta del sistema DIF Matamoros, MARSELLA HUERTA DE LOPEZ, despidió de manera injustificada y personalmente a GISELA ARANDA BENAVIDES , quien ocupaba el cargo de asistente en el área de gestoría de dicha institución desde hace dos meses porque argumento que no le aviso sobre su registro a la manifestación de intención de ser candidata Independiente a una diputación local, lo anterior el pasado sábado en el IETAM en ciudad Victoria siendo la única contendiente mujer de un total de 11 aspirantes propietarios de los cuales solamente dos son mujeres, la primera de esta frontera por el distrito 10 y la segunda, LETICIA AIDE SILVA CONTRERAS ZARAZUA , del distrito 20 de Ciudad Madero.

Trascendió que la esposa del alcalde MARIO LOPEZ HERNANDEZ estaba bastante molesta por las aspiraciones de la abogada ARANDA BENAVIDEZ, considerando lo anterior como un acto en contra de las mujeres de parte de una presidenta del DIF que más bien debería ser incluyente en temas de desarrollo profesional en las mujeres pensando que una candidatura independiente no se antepone a los proyectos de gobierno que ya tienen con el partido MORENA; su enojo tuviera argumento si la empleada despedida lo hubiera hecho por otro partido político no afín a la administración presente.

La explicación de la primera dama del municipio quien estaba bastante iracunda fue que GISELA ARANDA no seguía los lineamientos del DIF, sin embargo existen derechos de las personas que no los inhiben a desarrollarse profesionalmente, ni tampoco viene en el contrato laboral que no debe aspirar a cargos de elección; no se está faltando a la lealtad porque es una aspiración independiente, y si así fuera el alcalde dijo que sería incluyente donde ¿está el problema del despido?.

La abogada despedida dijo no poner demanda sobre el particular pero que si le sorprendía la actitud de la primera dama cuando su función es buscar el bienestar de las familias, de las mujeres y de sus empleados prioritariamente.

Si la esposa del alcalde pensaba que la ex empleada podría hacer campaña con recursos del DIF o usar ciertos aspectos a su favor, se equivoca, porque existen otros personajes del PRI y de otros partidos que si lo hacen, así que MARSELLA HUERTA está viendo moros con tranchetes y esta acción de parte de la Presidenta del DIF de no sumar no le abona al proyecto de su esposo quien “pudiera” tener proyecto para más adelante.

Aunque le comento que el pasado fin de semana el jefe de la comuna matamorence sostuvo un encuentro reunión con su gabinete y entre palabras altisonantes el maestro les dijo que deberían ganar las cuatro diputaciones háganle como puedan, ya ve donde se aprenden los modales ¡¡¡¡¡.

En un lugarcito por las rutas del café, nos encontramos a tres ex regidoras del PRI, seguramente una de ellas trae aspiraciones, ellas son IRMA AZUCENA CASTILLO, LAURA DE LA GARZA y TRINIDAD ZAMARRIPA, cualquier de ellas tiene validado su proyecto puesto que ya estuvieron sirviendo al pueblo y deben de conocerlas lo que pudiera ser más fácil para un aspirante a candidato para una diputación local.

Al que vimos en una foto en el Facebook con algunos personajes de su administración es a CHUCHIN DE LA GARZA, sus amigos los que no lo asesoraron bien se ven en esa PIC y otros mejores y todavía pretenden lanzarlo por una diputación local, dicen que traen más de 60 mil votos lo cual es cierto.

Otro personaje que se hizo a la sombra de LETICIA SALAZAR VAZQUEZ y que luego se alió con otros grupos por Movimiento Ciudadano, pretende ser candidato a diputado local por este partido, quizá no saben cuánto cuestan las campañas o lo cierto es que todavía le sobro del pasado, o es que lo patrocina su amigo LUIS ALFREDO BIASI.

El personaje al tema es DANIL SOSA, quien ha logrado colarse muy bien en la política amansando cierta fortuna que ya lo convierte en empresario.

La maestra LINDA GODOY DE ALDAPE, Presidenta del Sistema DIF Valle Hermoso, realizó la 1er entrega de sillas de ruedas dentro de la presente Administración.

En la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), se dio inicio a dicha entrega con la finalidad de realizar este tipo de apoyos de manera permanente en la administración, con el objetivo de elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

La presidenta del DIF Valle Hermoso, informó que gracias a las gestiones realizadas por la Administración que encabeza su esposo el Lic. GERARDO ALDAPE y la disposición de las asociaciones, han podido abastecer con artículos de apoyo para la discapacidad.

“Adquirimos alrededor de 40 sillas, las cuales queremos entregar a las personas que realmente lo necesitan. Es por esto que agradezco a LARRY COX y la doctora NANCY RODRIGUEZ, por la aportación y apoyo que brindan a las personas con discapacidad y vulnerables, siempre en coordinación con DIF Valle Hermoso y Presidencia Municipal”, dijo la Presidenta del DIF.

Se indicó que es de su interés seguir apoyando a los diferentes sectores del municipio a través de quienes fungen como vínculo directo en las dependencias municipales.

Al asistir al encendido del monumental pino navideño y a la puesta en marcha de la pista de hielo instalados en el Parque Olímpico, el Gobernador del Estado, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, refrendó en Matamoros el apoyo de su gobierno para las familia de esta frontera y muy especialmente para el Alcalde MARIO ALBERTO LOPEXZ HERNANDEZ.

En presencia de su esposa MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA, el Jefe del Ejecutivo Estatal dijo “mi gobierno y el Gobernador del Estado tiene un enorme compromiso con las familias de Matamoros y voy a seguir respaldando y apoyando todas las acciones que vayan encaminadas para mejorar la calidad de vida de las familias de Matamoros”.

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS arabelagarcia01@hotmail.com