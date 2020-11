T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

PRESIDENTE: ¡NO SEAS INGRATO!, TE LLAMAN DE TABASCO, HAZLES CASO, ¡CÚMPLELES!

X.-OLVIDASTE A CAMPESINOS DE TU TIERRA, “NI FRIJOL CON GORGOJO, LES HAZ LLEVADO”.

REZA el adagio que, “la mentira prevalece, mientras la verdad aparece” y vaya que en esto hay sobrada razón. Ejemplo de ello es “la acentuada indiferencia con la que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ha venido actuando en torno al pueblo de México, al grado de haber olvidado a ejidatarios del Estado de Tabasco, (su propia tierra), donde grupos de campesinos del ejido “Salsi-púedes” en un video, que en las redes sociales se ha extendido en todo el país, “los ejidatarios de ese lugar, militantes de Morena, le reclaman su presencia, porque se olvidó de ellos, porqué “ni siquiera, frijoles con gorgojo les ha llevado”.

POR LO anterior, queda claro que, el Presidente AMLO, con todo respeto, es ingrato, porque “a la gente pobre de los ejidos, no les hace caso y “no les cumple”, ¡cúmpleles Presidente! Ese es tu compromiso. Pues debe recordar que, cuando andaba en campaña, por las promesas que hizo o hacía, “el pueblo creyó en él”, porque en aquel entonces, López Obrador, “actuaba como un auténtico líder social”. Pero hoy que Andrés Manuel, ya es Gobierno, ha tenido un cambio impresionante de 360 grados, al mostrarse indiferente ante los mexicanos. ¡Qué lamentable!.

LO INDIGNANTE en este gobierno de la República, es su tangible incumplimiento con el pueblo mexicano, creándose por esta razón “una marcada decepción” entre el contexto nacional ciudadano, cuya gente sabe que Andrés Manuel López Obrador, al llegar a la silla presidencial “se olvidó con suma facilidad”, de responder con atingencia y perseverancia, en torno a las promesas que hizo a las familias proletarias de todo el territorio nacional y ejemplo de ello es “NO ATENDER” a la gente del suelo tabasqueño. Los hechos están a la vista, nadie le está inventando nada, ahí está la queja publica e inobjetable, hecha por los ejidatarios de Salsi-púedes. Esto, “NI AMLO, ni MORENA, los pueden refutar”.

EN EL VIDEO, campesinos del ejido Salsi-púedes, de manera clara, “al estilo gente sincera de campo”, refieren que en al año 1977, el que hoy es Presidente de la República, a pesar de que el conoce este ejido, porque “él, aquí anduvo”. Lo llevamos al puesto con el voto, ¿pero qué pasó?, y ¿Dónde está lo que el Presidente y la gente de Morena, prometieron?. Dejando entrever los enojados campesinos, la importancia de saber ¿Qué está haciendo el Presidente con el dinero que le quitaron a los corruptos”. Y por ello, el pueblo en gran parte del país, soslaya: ¡SERÍA BUENO SABERLO!.

EL Ejidatario tabasqueño acompañado de nutrido grupo de indignados residentes de ese núcleo ejidal, recordó: “Que en aquellos tiempos del PRI, estos eran corruptos”. Eso todo mundo lo decía. Pero cuando menos, “ESTOS SI NOS TRAÍAN UN GRANO DE MAÍZ”. Y López Obrador, así como lo hacemos hoy nosotros aquí, se ponía a denunciar la corrupción y decirnos en televisión: “dejen compañeros campesinos, de agarrar despensas y frijol con gorgojo”. Porque cuando yo esté en el puesto, “les voy a llevar lo mejor”, pero esa promesa de AMLO, se la ha llevado el viento, porque “SUS PROMESAS, HAN SIDO UNA VERDADERA MENTIRA”. Los hechos hablan por si solos.

Y PREGUNTAN: hoy ¿dónde está o donde anda el Presidente?, quedó de venir, dijeron, pero no ha venido al ejido “Sal si puedes”. Señalando que hace dos días López Obrador, estuvo en Villahermosa: ¿Se acordó de nosotros?. ¡NO!. Aludiendo el ejidatario denunciante, tener 45 años de vivir en ese lugar. Pero “yo no he visto nada” de que las autoridades “vengan a ver las grandes necesidades que tenemos”, expresó.

POR ELLO, destacó que: los del gobierno no vienen para nada, incluso ni protección civil, ni esos de la nación. Ah., pero ¡CUANDO ELLOS QUIEREN EL VOTO! “te vienen a ver aquí a Salsi-púedes”. Y si nos buscan, es porque aquí comenzó el PRD. Ahora hay Morenistas, yo soy Morenista, señala y a boca de jarro sentencia: “no me agrada lo que ellos, los del gobierno de Morena hacen”. Se han vuelto olvidadizos, puntualiza y aduce. “NO HAN CUMPLIDO”. Pero eso sí, se han robado los billetes, que hay en México, los acusa.

Y SIN CORTAPISAS, remarca: “los impuestos que nosotros pagamos”. Ellos, los del gobierno de México, “los han robado”, sentencia. Pero además pregunta: “¿Cuánto nos cobran de luz? ¿Por el azúcar?. Además ¿cuánto cuestan los permisos para pescar?. Por ello, el indignado campesino interroga; ¿dónde está ese dinero?. Y por eso como dijo aquel ¡ESTOY ENOJADO! y ahora, no voy a votar por ningún sinvergüenza de esos”, remató el denunciante.

LUEGO, los ejidatarios de SALSI-PÚEDES, TABASCO presentes en la denuncia pública, hecha en el video, coincidieron “haber votado 6 de 6”. Pero hoy los mal-llamados integrantes de la Cuarta Transformación, “NO SE ACUERDAN DE LA GENTE POBRE DEL CAMPO” que creyó y confió en ellos, detalle que es indignante y que incluso, ha venido generado un clima de marcada inconformidad contra el hoy Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador a quien le piden: “Cumple Presidente”. Porque la verdad, “no has cumplido, todo ha sido pura mentira” y además hemos visto que “LA MORENA, NO HACE NADA POR NOSOTROS”. Finalizaron.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]