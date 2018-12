T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

PRESIDENTE POR CULPA SUYA, “PASAREMOS UNA AMARGA NAVIDAD”.

x.- “VOTAMOS POR USTED Y NOS PAGA CORRIÉNDONOS”: PERSONAL DEL SAT..!

X.-DECÍA SER “LA ESPERANZA DE MÉXICO” Y ESTÁ SIENDO TODO LO CONTRARIO..!

UNA JOVENCITA empleada del SAT, evidentemente sensible por el mal momento por el que ella y miles de empleados federales atraviesan, en video, le dice a Andrés Manuel López Obrador, “Presidente, votamos por usted y por un cambio y, ¿nos paga corriéndonos?” y si así, nos está pagando a nosotros que trabajamos para su gobierno y por nuestras familias, que ¿les espera de su parte al pueblo de México?. Y otra trabajara más le dice a AMLO, nuestras familias, dependen de nuestro salario y por usted, “en lugar de pasar una dulce navidad, vamos a tener una amarga navidad”.

A ESO SE LE LLAMA crueldad, y lo peor es que los mexicanos, nunca pensamos que ANDRÉS MANUEL fuera esa clase de “Homo Sapiens”, (hombre sabio) creímos que, “era un ser mas humano” y por obviedad más sensato, cauto y metódico, pero tal parece que, DE SU YO INTERIOR, el hoy Presidente de México, a un mes de haber iniciado su gobierno, está sacando “su coraje y todo su escarnio”, descargando, naturalmente, toda su furia contra gente inofensiva, que repito, creyó y confió en él, pero hoy, esa gente que le dio su voto para que fuera Presidente de la República, ya está arrepentida de haberle dado el sufragio a LÓPEZ OBRADOR, porque está sufriendo en carne propia los graves embates asumidos por quien “bajo engaños” en campaña decía ser: LA ESPERANZA DE MÉXICO.

SIN EMBARGO, hoy vemos con tristeza que, Andrés Manuel López Obrador, con todo respeto, “está haciendo todo lo contrario a lo que él, decía haría por el bien de los mexicanos” y ejemplos hay muchos. Por ello, ya varios de sus correligionarios, que “si tienen real sentido humano”, se están oponiendo a varios proyectos que no tienen sensatez política y muchos menos social, como ya se lo dijo en vídeos en redes sociales el Diputado Federal del Partido del Trabajo GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, quien “sin pelos en la lengua” ya le remarcó respetuosamente a “su compañero Presidente” AMLO, no estar de acuerdo en la venta del Terreno de más de 8 millones de metros cuadrados de bosque ubicado por Constituyentes y Reforma que, es el área del Campo Militar NO. I., donde hay fábricas industriales de pólvora, armas y demás que generan empleos.

SOBRE ELLO Fernández Noroña, sin tapujos, ni cortapisas en el video, le hacer saber “al compañero Presidente” que, “no debe venderse el campo militar”, donde se pretendía hacer una plaza comercial y departamentos de lujo. Pero ahora dicen que solo “quieren construir algunos departamentos “PARA FINANCIAR EL PAGO A LA GUARDIA NACIONAL”, eso de ni ninguna manera se los vamos a permitir. Planteando Fernández Noroña que, esos más de 8 millones de metros cúbicos de terrenos, deben integrarse “al Bosque de Chapultepec”, para que sea parte del disfrute de los mexicanos, como hoy, ya está abierta al público la residencia Oficial de los Pinos. Aludiendo el Diputado Federal Petista que: ESA VENTA del Campo Militar a su juicio, por su explicación, es una incongruencia y por ende ES INACEPTABLE.

Y LE DICE a ANDRÉS MANUEL, “compañero Presidente” si quieres financiar los gastos de la guardia nacional, que paguen sus impuestos los 16 empresarios que concentran 143 mil millones de dólares, porque simplemente si pagaran el 10 y no el 30 %, sobre el producto de la renta que les corresponde, tendrías recursos para pagar, no una, sino hasta 14 guardias nacionales, reiterándole que eso verdaderamente, es inaceptable. Y vaya que el polémico Diputado tiene razón, porque, en mi opinión creo que, es mas más saludable, cobrarle los impuestos a quienes, tienen años de no pagar estos conceptos hacendarios.

RECORDANDOLE el Legislador Federal Fernández Noroña a López Obrador que incluso, Mario Delgado, su actual coordinador de Diputados de la Bancada de Morena y Layda Sansores, así como Manuel Bartlett, siendo senadores se opusieron a la venta del Campo Militar y por ello, “fuimos amenazados de muerte”, pero bueno, hoy pretender hacer lo mismo, repito, sería inaceptable. Y al ver que el Secretario de la Defensa Nacional, hacía hincapié en la venta del campo, me parecía increíble y muy lastimoso, cuya cuestión, dijo el Diputado, fue ratificada por “el compañero Presidente” en su conferencia de prensa mañanera. Y como sí, está ese plan de venta del terreno militar, YO ME VOY A OPONER NUEVAMENTE, como lo hice en el pasado. Y no porque hoy, este sea nuestro gobierno “vamos a tolerar una cosa de esta naturaleza”, eso, sería incalificable, remató Fernández Noroña.

POR LO SUCEDIDO a los trabajadores del SAT, afectados por el Presidente de la República y lo expresado por el Diputado Gerardo Fernández Noroña, surgen dos probables detalles: Uno.-Que la gente que labora en la Hacienda Federal, mantenga su postura de no retirarse del oficio que tenían para mantener sus familias, (que son miles) y estas además “exijan sus derechos laborales”, como lo establece la Ley Federal del Trabajo, tema que, sin duda, será “un serio problema o dolor de cabeza” para Andrés Manuel López Obrador, al menos eso es lo que ya se vislumbra en el escenario político inmediato.

Y COMO SEGUNDO tema interesante, es que, AMLO, por sus decisiones no justas, inadecuadas e incluso descabelladas “de no cumplir sus promesas de campaña” y defraudar a los mexicanos por los temas de “No robar”, “No Mentir” y “No traicionar”, eso podría acarrearle consecuencias políticas funestas o nada recomendables, porque así como 30 o más millones de mexicanos confiaron en él y, le dieron el voto para ser PRESIDENTE DE MÉXICO, también podrían volteársele y, EN SU PRIMERA EVALUACIÓN, como mandatario mexicano “EXIGIRLE SE RETIRE DE LA PRESIDENCIA”, porque recuerden que, él mismo, en campaña propuso ponerse a disposición del pueblo para ser evaluado en su trabajo. Y si la gente no está de acuerdo con lo que hace o haya hecho, en su actuar como gobernante, tendría que cumplir “retirándose del principal escaño político de México”.

NADIE OLVIDA que, Andrés Manuel, “utilizó como banderas o estandartes”, bajar los precios de la gasolina y todos los carburantes e incluso la energía eléctrica y ya dijo que no lo hará, justificando su negativa, ACUSANDO a los que en el pasado “aprobaron los gasolinazos”, gasolinazos por los que, el mismo criticó de manera candente al Gobierno de Enrique Peña Nieto y a sus Diputados responsables de esa mala decisión, recordando que, decía en un video que, “ÉL SABÍA cómo bajar el precio por litro de la gasolina” y que los Diputados Federales, PODÍAN HACERLO PLANTEANDO UNA NUEVA REFORMA”, para desaparecer el IEPS, pero hoy, él ya olvidó esa promesa, como ha olvidado también otras muchas más, a las que haremos hincapié en su momento.

POR ELLO, creo que, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrá que actuar con más sensatez y cordura política, es decir fuera de intereses partidistas o doctrinas políticas, porque debe entender y por supuesto comprender que él, ya es Gobierno (y como tal tiene la ineludible obligación de atender al pueblo) y de esta manera, responda a las más elementales necesidades de la sociedad nacional. Claro que apenas empieza y si él, a partir del primero de enero del 2019, va dando resultados favorables al pueblo de México, también en ese mismo sentido, daremos cuenta plena de los beneficios que vaya generando, beneficios que, obviamente, fueron promesas de campaña, las que si AMLO cumple, podría pasar como un buen Presidente de México para la historia de nuestro país y no como los demás irresponsables que heMos padecido, PERO SI López Obrador INCUMPLE, como ya lo todo mundo lo está viendo, QUEDARÍA COMO “UN PRESIDENTE MITÓMANO O MÁS DE LO MISMO”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “deberá recordar muy bien la foto que anexo”, cuando el en campaña “voz en cuello”, acusaba al mega trampa ex Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO “de Mentirle al pueblo”. Y ahora ¿ÉL QUE HACE?. Esa es la interrogante e incluso, aludía como (todo sabio) que “él sabía cómo bajar el costo de los combustibles, pero ahora junto a sus “mitómanos Diputados Federales”, que son mayoría en el Congreso, “le han fallado criminalmente a los mexicanos”, “APROBANDO EL IEPS”. Y por esta razón “con López Obrador, “CONTINUARÁN LOS GASOLINAZOS”.

