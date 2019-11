Tendencias

Oscar Contreras Nava

Presupuesto 2020 podría cambiarse

La imposición de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó el perfil autoritario y antidemocrático del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó al senador Ricardo Monreal que sacarán su nombramiento a como diera lugar sin importar que los requisitos establecidos nos los cumple.

Esto demostró que el senador Ricardo Monreal es solo un monigote al servicio de AMLO y no tiene ni voz ni voto ni margen de negociar con las bancas legislativas, porque el presidente controla absolutamente el Poder Legislativo y él es quien decide lo que el Poder Legislativo debe hacer.

Esto cambia el escenario de la política nacional debido a que ahora se sabe que AMLO por su terquedad y ceguera, no cambiará el presupuesto de egresos 2020 que envió la secretaria de Hacienda a la Cámara de Diputados para su revisión y análisis y los acuerdos logrados por los gobernadores, alcaldes y las organizaciones empresariales y campesinas, no tendrán validez porque no fueron aprobados por el presidente.

De suceder esto, el ambiente político y social en el país se tensará y en todas las entidades y municipios habrá protestas reclamando la parte de los recursos que les recortaron, pero a López Obrador no le gusta que lo contradigan, que cuestionen sus ideas y proyectos así que no les hará caso, porque en su opinión antes se robaban todo y ahora no sucederá.

Lo que busca AMLO es centralizar todas las decisiones, para no tener que negociar con nadie, porque sigue creyendo que ganó una revolución y esto le permite hacer lo que le venga en gana, pero esto podría llevarlo a tener serios conflictos hasta con las propias organizaciones que lo apoyaron porque lo que realmente ganó fue una elección.

Lo peor del caso es que esa idea de la revolución la saben sólo algunos de sus colaboradores, pero no la mayoría de los diputados de MORENA y de otros partidos aliados y es que nunca se los han hecho saber, porque AMLO no los toma en cuenta para nada, pero quiere que apoyen -sin discutir- el presupuesto que les envió para que lo aprueben sin reservas.

Así que habremos de estar pendientes de lo que AMLO haga y diga en los próximos días, porque si no cambia su postura con respecto al presupuesto de egresos federal 2020, es posible que los partidos de oposición, algunos legisladores de MORENA y sus aliados, que no están conformes con las decisiones que toma, podrían cambiarle su presupuesto.

Y con esto le harían saber a López Obrador que el presidente de México no se manda solo y no está al frente de una dictadura, aunque así lo crea y esto sería un acto muy republicano, soberano y democrático, que revaloraría al Poder Legislativo federal.

Punto final. El alcalde de Victoria, Xico González, anuncia que le cortará el agua a la delegación del Seguro Social en Tamaulipas, porque tiene un adeudo de dos millones de pesos con la COMAPA.

Se nota que Xico anda muy desesperado por obtener dinero pero debe controlarse porque de la desesperación podría pasar a la angustia, ya que la COMAPA le debe mucho, pero mucho más al IMSS y eso muy pronto lo sabrá.

Por lo pronto, Xico debe investigar en que condición en que se encuentra la COMAPA de Victoria ante el IMSS antes de abrir la boca, porque acaba de iniciar un lucha en la que volverá a quedar en ridículo y eso muy pronto lo veremos. ¿Qué les parece?

https://oscarcontrerastamaulipeco.mx/