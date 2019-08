PREVALCE ODIO Y RENCOR, HACIA ALCALDESA DE REYNOSA

T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

PREVALECE ODIO Y RENCOR, HACIA ALCALDESA DE REYNOSA

POR LA CONTUMAZ postura irresponsable e imperdonable, de “dejar al pueblo de Reynosa” a la deriva pese a la víspera de “la temporada de huracanes” y torrenciales aguaceros, como el suscitados en la Colonia “Paseo de las Flores”, que dejó sin muebles, sin ropa y sin enseres domésticos a numerosas humildes familias de ese amplio sector popular, “EL ODIO Y EL RENCOR” hacia la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, sigue creciendo entre la población, porque las familias, se han venido percatando que, a la doctora, le interesa más su futuro político que, lo que, “por nuevos chubascos”, pueda sucederles a las gentes pobres de los sectores inundables de Reynosa.

DECIMOS ESTO, porque ayer recorrimos diversos sectores de la ciudad, donde se ubican “el dren de las mujeres”, “Dren el anhelo”, el sector indudable del Fraccionamiento Casa Bella, sin olvidar que, “el dren pluvial de Paseo de las Flores, por los informes que nos dieron, “no lleva el avance que ya debe tener”, porque los referidos fenómenos meteorológicos, o sea “los huracanes”, pueden presentarse en cualquier momento, pero como a la alcaldesa Ortiz Domínguez, eso poco le interesa, “lo está dejando para el último” y mientras nadie se lo recuerde, ella, sigue campante “haciéndose la occisa” y por supuesto, pensando en lo suyo, como es “el andar ya coqueteando” con los integrantes de MORENA, porque su ilusión es que, su vástago Carlitos Peña Ortiz, sea su sucesor en la Presidencia Municipal de Reynosa, cuya cuestión en mi punto de vista, “eso que hace la alcaldesa Maki, es muy lamentable”.

HACEMOS hincapié en este problema, porque recordemos que, las familias de la colonia “Paseo de las Flores”, de las numerosas pérdidas que sufrieron, al quedarse sin ropa, sin zapatos, sin colchones, ni camas y hasta sin enseres del hogar, “cuyos objetos adquirieron con mucho sacrificio”, eso a la alcaldesa, le fue ambiguo, ecuánime e indiferente y las abandonó, porque no les llevó mas que alguno enseres menores y “bolsitas con algo de alimentos”. Y si MAKI, ya no ha vuelto a ese sector, es porque “TEME QUE LA GENTE LA LINCHE” como se vio emproblemada, cuando “las enardecidas familias afectadas, se le echaron encima”, porque no hizo a tiempo “el referido dren pluvial”, el que debió hacer desde el primer año de su gobierno, pero eso le fue indiferente. Porque a ella, “lo que menos le importa es el pueblo”.

PORQUE SI a MAKI, le importaran las familias humildes de Reynosa, los miles y millones de pesos que se gasta en otras muchas cosas, debería invertirlos en necesidades de las colonias proletarias, pero desgraciadamente, “hay otros intereses de mayor importancia” para ella, su hijo y su esposo, “el primer damo del pueblo” su cónyuge don Carlos Peña Garza, pero afortunadamente, LA GENTE QUE CREÍA EN MAKI, ya está viendo lo que ella hace para su provechó personal, sin que le importen los problemas de la gente pobre. Y evidencia de esto, es que “la mercenaria” alcaldesa Ortiz Domínguez, “no está tomando las precauciones de rigor” PESE A TENER EN PUERTA LA TEMPORADA DE HURACANES.

Y TAN IRRESPONSBALE es la Presidente Municipal (chihuahuense) Maki Ortiz que, ayer en otro recorrido, también pudimos constatar que, “su gente, ya obró por arreglar el mal estado” de algunas plazas públicas, como “La Treviño Zapata”, de cuyo lugar de esparcimiento familiar, aquí le dijimos lo tenía con bancas destruidas, todas las áreas verdes (secas) y enmontadas y sin lámparas, pero servicios Primarios, ya cortó el césped, pero dejaron “todo el zacatal regado” en los alrededores, pero eso no para ahí, porque fíjense bien, “las bancas fueron reparadas”, con arreglos mediocres, soldándolas con pedazos de fierro viejo y una de estas bancas, penosamente la recargaron en blocks, cuyo mal trabajo en esa plaza, es debido a que, la alcaldesa para “arreglar bien una plaza pública, no tiene dinero”, pero que tal para gastar en “LA TRACALOSA” y en todo lo que a ella le deja dinero, ¿Cómo la ven?. Y si cree que mentimos, invitamos a la Doctora Maki, para demostrarle que aquí le decimos es la verdad o sea, señalamos las cosas, como son “sin ruedas, ni cortapisas”.

MAKI ORTIZ, al terminar su periodo de alcaldesa en Reynosa, “podría irse tranquila” siempre y cuando “haya manejado honestamente los dineros del pueblo”, pero como los gastos estratosféricos que ejercen ella, “su nagualón marido” Carlos Peña Garza y su hijito Carlitos Peña Ortiz, eso por obviedad, será factor para que, MAKI, tenga que regresar a dar cuenta plena sobre cómo y en qué forma, se gastó o se ha gastado tanto dinero del pueblo, en este su gobierno, un gobierno municipal que, está convertido en enemigo de la población reynosense”.

PORQUE A PESAR de que “Maki se adorne”, diciendo que, “Reynosa es proyecto de todos” esa es la peor mentira que ha dicho esta mujer, porque “EL PROYECTO REYNOSA ES DE ELLA y de su familia” y sus cómplices” y si no, el tiempo es el que os habrá de dar la razón, porque “de que, ya se vislumbran manejos financieros irregulares”, eso todo mundo, ya lo sabe en el mismo Ayuntamiento, a pesar de que la Tesorera Esmeralda Chimal y la sindico Zita Guadarrama, crean estar maquillando bien “los presuntos y tejes manejes “que les ha permitido tener una vida económica muy holgada. Porque estas mujeres, junto al Secretario Técnico Hugo Ramírez Treviño, unos ya cuentan con suntuosas residencias y otros con negocios de la rama gastronómica. de muy alta envergadura.

LO GRAVE DE TODO esto para Maki, es que, por lo pronto, la irresponsable alcaldesa de Reynosa, “se sigue ganando el odio y el rencor del pueblo” y de ello, seguiremos dando amplia cuenta aquí, porque esta inhumana mujer, está dejando “AL AHÍ SE VA” a las familias de colonias proletarias, en el tema de las inundaciones, lo que aquí estamos señalando de manera oportuna, para en caso de que haya nuevamente más daños y perjuicios a las familias que viven en sectores inundables, aquí se lo volveremos a recordar.

Y PARA FINALIZAR, les diré que, “como nada puede quedar oculto”, tengan la plena certeza que, en el marco de los números que, son parte y esencia de “las ciencias exactas”, de la misma manera expondremos, “con toda claridad” como le han venido haciendo en el Gobierno Municipal de Reynosa, para “tener y llevar una vida de lujos” con el dinero público, la alcaldesa MAKI ORTIZ y “su gavilla de cómplices”, a los que, “en caso de no haber hecho bien su trabajo” en el actual Ayuntamiento, los veremos “poniendo tierra de por medio” o “pies en polvorosa”, porque tendrían que rendir cuentas ante las autoridades judiciales y sino “pal baile vamos”.

