EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

PRI 2019, otro ‘cochinero’

Casi un cuarto de siglo antes de que los ex gobernadores JOSÉ N. MURAT y ARTURO MONTIEL ‘tutelaran’ las aspiraciones de ROBERTO MADRAZO y BEATRIZ PAREDES como candidatos a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, convirtiendo aquella jornada en un “cochinero”, ya antes, le digo, CARLOS SANSORES PÉREZ había intentado en vano, la democratización de los procesos internos del Partido Revolucionario Institucional, bajo el gobierno de LUIS ECHEBVERRÍA.

En ambos casos, y en otros posteriores, falló la intención de transparentar la elección de los dirigentes nacionales del PRI; y falló, porque generalmente el Presidente en turno señalaba con su dedo índice al elegido. Luego se producía el fenómeno tradicional de ‘la cargada’… y finalmente la unción.

Bueno, cuando CARLOS SANSORES PÉREZ instrumentó el proceso de selección en el CEN del PRI, que bautizó con el rimbombante nombre de “democracia transparente”, el entonces dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de México FIDEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ -consentido entre los Presidentes priistas y comisionado factual de los ‘destapes presidenciales’-, hizo escarnio del ensayo de SANSORES.

Y descargó su frase fatal:

“La ‘democracia transparente’ de CARLOS SANSORES -sentenció- es tan transparente, que ni se ve”.

Más adelante, el 2007, cuando BEATRIZ PAREDES decidió competir nuevamente llevando como compañero de fórmula a JESÚS MURILLO, arrollaron literalmente en la elección interna a ENRIQUE JACKSON y su compañera de fórmula SARA LATIFE RUIZ.

Pero, ninguno de los dos procesos dejó satisfecha a la militancia tricolor, y a partir de entonces dejaron por la paz la transparencia democrática.

Hoy, con el pronunciamiento conjunto de 11 de los 12 gobernadores priistas a su favor, el gobernador de Campeche con licencia ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, aparece en el escenario del priismo nacional con “dados cargados” para suceder en la dirigencia nacional a CLAUDIA RUIZ MASSIEU.

Y ni qué hacer: el hecho de tener detrás de su proyecto al ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, y de contar con “la venia” del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, lo convierte en el virtual sucesor de CLAUDIA RUIZ, pero también -de ser electo, como se espera- en un líder partidista bajo sospecha.

Bajo este panorama, la ex gobernadora de Yucatán IVONNE ORTEGA PACHECO, luchará a brazo partido por la presidencia del CEN del PRI, pero como los 11 gobernadores priistas inclinarán la balanza a favor de MORENO CÁRDENAS, es un hecho que IVONNE se quedará en el camino, en tanto que LORENA PIÑÓN RIVERA, una ilustre desconocida que llenó los requisitos de participación, va literalmente “de relleno” a la contienda.

Es decir, su participación servirá solo para enriquecer su currículum.

Pero hasta ahí.

Una vez hecha la campaña y la elección, con el tiradero de millones de pesos en el territorio nacional, vendrá la reestructuración de 14 o 15 dirigencias estatales cuyos periodos se desfasaron.

Y entonces sí, el PRI verá de a cómo le toca en las elecciones del 2021 y la otra, la que sigue, la del 2022, para Gobernador.

Aquí en cortito, se ve difícil que el PRI recupere la credibilidad y reestructure sus cuadros en tan poco tiempo -porque sus principales operadores y operadoras de territorio se fueron al PAN-, en tanto que Morena está “frito” en Tamaulipas.

… Por carecer de todo.

Concatenando temas, el Comité Directivo Estatal del PRI, militantes y simpatizantes priistas, rindieron homenaje póstumo al Doctor RODOLFO TORRE CANTÚ y al Contador Público ENRIQUE BLACKMORE SMER, al conmemorarse el noveno aniversario de su fallecimiento, dejando en claro que la mejor manera de honrarlos es trabajando día a día, cercanos a nuestra gente, con sencillez, humildad, honestidad y respeto.

Dirigentes e integrantes de la estructura estatal y municipal, depositaron una ofrenda floral y montaron guardia de honor en la estatua del Doctor RODOLFO TORRE CANTÚ, en la explanada principal de la sede del PRI y posteriormente los militantes se congregaron en el Salón del Instituto de Formación Política “Jesús Reyes Heroles”.

RODOLFO TORRE fue un gran servidor público, un comprometido médico y un extraordinario amigo, mientras que ENRIQUE BLACKMORE hizo una brillante carrera política con sentido de servicio, dijeron funcionarios del partido.

Sin embargo, debemos decir que el PRI cometió una injusticia y un acto de ingratitud, al omitir los nombres de los guardias que también causaron baja en aquél atroz y deleznable asesinato múltiple.

En Reynosa, entre tanto, la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, dispuso a través del Ayuntamiento, un Centro de Acopio con el cual se busca incrementar con la solidaridad de los reynosenses, la ayuda a las familias afectadas por la tormenta del pasado lunes 24.

“Me da gusto ver que la gente empieza a acercarse, a ayudar a todos los que tuvieron problemas de inundaciones, Reynosa es una ciudad de gente solidaria, ya lo hemos demostrado con otros Estados que han tenido problemas, hemos llenado camiones y estoy segura que ahora va a pasar lo mismo con la gente de nuestra propia ciudad”, dijo.

El Centro de Acopio inicia la recepción de donaciones para las familias de las colonias afectadas, a las 8:00 horas y culmina a las 6:00 de la tarde, en la plaza Miguel Hidalgo frente a la Presidencia Municipal, donde personal del Ayuntamiento clasifica las entregas de ayuda.

“Apoyen por favor a los reynosenses, a su gente, para que pueda salir adelante más pronto”, pidió la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ y dio a conocer que de 56 colonias afectadas, ahora son sólo 5, donde ya hay bombas en funcionamiento, aseguró este viernes 28 de junio.

“Les pido que vengan, que traigan el apoyo, un kilo de arroz o de frijol, un litro de aceite, alcohol o material de curación, pañales, papel higiénico y si tiene un electrodoméstico, también”, dijo la Presidente Municipal al enumerar productos y enseres que necesitan los afectados.

Por asociación temática, la Declaratoria de Emergencia para el municipio de Reynosa, emitido por la Coordinación Nacional de Protección Civil este jueves a petición del Gobierno de Tamaulipas tras la inundación de alrededor de 50 colonias, hará posible que se activen recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), que serán destinados a cubrir las necesidades de alimento, abrigo y salud de la población afectada.

El Gobierno de Tamaulipas, a través de las Secretarías Bienestar Social, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Salud, Obras Públicas, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Estatal del Agua, entre otras instancias, mantienen atención a las familias damnificadas por la inundación.

Así, el Gobierno de Estado intensificó el trabajo de campo en materia de salud en colonias afectadas en Reynosa, instaló módulos de atención médica y efectuó acciones de prevención luego de las lluvias del pasado 24 de junio.

“La instrucción del gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA es proteger la salud y atender a las personas en condición de vulnerabilidad por la contingencia” señaló la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA.

Acompañada por los integrantes del equipo de respuesta en salud, la titular de la Salud en el estado ,visitó este viernes las colonias Paseo de las Flores, Independencia y Lucio Blanco, en las que instalaron módulos de atención médica para atender problemas de salud ordinarios pre-existentes y garantizar la continuidad de los tratamientos establecidos.

Supervisó los trabajos para el monitoreo de agua de consumo humano, la desinfección de letrinas y saneamiento básico; las visitas domiciliarias para identificar pacientes diarreicos y febriles a fin de prevenir brotes de cólera, dengue y otras enfermedades transmisibles.

Reiteró a los habitantes de los sectores afectados, el compromiso del Ejecutivo estatal de reforzar la atención de salud y otras necesidades urgentes ante la contingencia para prevenir y atender problemas a consecuencia de la inundación.

¡Ah!, luego de evaluar los apoyos que se han venido entregando en los últimos días por los torrenciales aguaceros a familias que perdieran su patrimonio, -y del mismo modo conocer las necesidades primordiales-, principalmente en colonias como la Joya, Lucio Blanco, Independencia, así como Almaguer, Lampacitos, Unidad Obrera y el fraccionamiento Paseo de las Flores, por citar algunas.

El diputado local electo por el Partido Acción Nacional, ALBERTO LARA BAZALDÚA, fue enfático en señalar que no se quedará con los brazos cruzados, ni él, ni su equipo de abogados y tal como lo ha advertido, van a defender al pueblo del INFONAVIT, porque es una completa injusticia que la gente pierda todo cada que un fenómeno natural de este tipo se registra.

“Estamos viendo qué papel vamos a jugar nosotros para defender al pueblo contra el INFONAVIT; la responsabilidad que tienen con las viviendas, vamos a ir con quienes ocupan que les asesoren con apoyo legal, esa es una zona de desastre, en campaña lo dijimos que ahí en Paseo de las Flores las casas estaban mal hechas, mal construidas, yo les dije que les había construido una alberca, porque la gente se puede ahogar, es un problema de salud”, explica.

Aprovechó la presencia de algunos medios de comunicación para hacer un llamado a las autoridades Municipales a sumarse y a atender de manera urgente a los damnificados:

“Yo le digo a la alcaldesa que debemos de ayudar y juntar consejos técnicos y hacer un trabajo profesional, no podemos estar solo comprometiendo bajar presupuestos para atender todo eso, porque si no, no se va a hacer nada”.

Al final llamó a las autoridades de las diferentes instancias de gobierno a no dejar pasar más tiempo en censos y demás y a actuar.

“Nosotros les hemos estado dando comida caliente, apoyos con kits de limpieza, brigada de descacharrización, ya que hay más de 15 mil personas afectadas, solo en Paseo de las Flores. No se trata de ir los guardianes de no sé qué a ver qué les hace falta, todo lo perdieron, vamos a hacernos responsables con el gobierno del Estado, vamos a apoyar con brigadas médicas, pero en realidad la responsabilidad es del Municipio de Reynosa, los convoco a que hagan algo serio y así conocer también el estudio hidrológico”.

Concluyó agradeciendo LARA BAZALDÚA a su equipo y a quienes de una o de otra manera de forma desinteresada han tendido la mano a las familias afectadas en Reynosa.

Por cierto, COMAPA-Reynosa inició la rehabilitación de una línea general de agua potable en el sector de la colonia Hidalgo, la cual abastece a más de una decena de colonias.

El ducto de asbesto, ubicado en la calle Puente Calderón, entre Francisco H. Castro y Camargo, cumplió su vida útil mayor a los 45 años y colapsó.

Una cuadrilla del organismo, con el apoyo de una retroexcavadora, abrieron una zanja para reemplazar en cinco metros lineales la tubería de 10 pulgadas de diámetro.

Dicha línea general de agua potable brinda servicio a las colonias: Hidalgo, Santa Cecilia, Santa Cruz, Olmo, Olmito, Arboledas, Reserva Territorial Campestre, Las Torres, Leyes de Reforma, Campestre ITAVU y Camelias.

Antes de que se me pase, le comparto que en Río Bravo el Ayuntamiento que preside el alcalde CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, expresó su gratitud por la generosa respuesta ciudadana al programa “Adopta un Camellón”, pues el espíritu de colaboración de los riobravenses quedó de manifiesto en esta iniciativa municipal.

“Adopta un Camellón”, implementado por el Gobierno Municipal a través de la dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Protección al Medio Ambiente, ha tenido una respuesta favorable a juzgar por los reportes que tuvo la iniciativa.

Autoridades encabezadas por el alcalde ULIVARRI LÓPEZ, hicieron extensiva su invitación a empresarios, representantes de asociaciones civiles y particulares a participar en este proyecto, que busca involucrar a la ciudadanía en cambiar el rostro de la ciudad.

De otro lado, deje decirle que en Nuevo Laredo, de un paquete de obras del programa Ramo 33, once fueron ya contratadas y 13 están en proceso de licitación, informó la Secretaría de Bienestar Social Municipal en la Cuarta Sesión Ordinaria de Consejo.

La reunión la presidió la regidora ALMA ROSA CASTAÑO en representación del presidente municipal ENRIQUE RIVAS, ahí, AGUSTÍN CHAPA, director de Bienestar Social presentó los avances del programa.

“Tratamos en específico el paquete Ramo 33, dimos a conocer los avances en las obras que se van a realizar, once ya fueron contratadas, todavía ninguna inicia físicamente pero en 15 días máximo estarán comenzando cada una de ellas”, indicó

Mencionó que las colonias donde iniciarán los trabajos son: Blanca Navidad, Emiliano Zapata, Independencia Nacional, Francisco Villa, Los Sánchez y Ejido La Concordia.

Las restantes están en proceso de licitación, adjudicación y anticipos, por lo que esperan en un mes a más tardar se estén ejerciendo físicamente.

Agustín Chapa destacó que la inversión asciende a 60 millones ocho mil pesos, destinados a 24 obras de atención prioritaria como red de agua potable, drenaje, electrificación y el equipamiento para el consultorio médico en Palmares.

En esta sesión también estuvo ANA IRENE LOZANO, secretaria de Bienestar Social; ROSALÍA ZALDÍVAR, delegada estatal de la Secretaría de Bienestar Social y LUIS LAURO GONZÁLEZ, director de Obras Públicas, por mencionar algunos.

De Tampico reportan que el Presidente Municipal CHUCHO NADER, designó este viernes a SANDRA EDITH MUÑOZ CRUZ como titular de la Secretaría de Cultura y a MARÍA FERNANDA DÍAZ MORAL, en la sub secretaria de Bienestar Social.

Al hacer entrega del nombramiento a la nueva funcionaria de cultura, el jefe de la comuna pidió desempeñarse con transparencia, eficiencia y en absoluto servicio a la sociedad tampiqueña.

Destacó que el impulso a las actividades culturales, es una prioridad de su administración, por lo que confió en que la nueva titular continúe desarrollando una labor proactiva en esta materia.

NADER NASRALLAH nombró también a MARÍA FERNANDA DÍAZ MORAL, como Subsecretaria de Bienestar Social, a fin de que coadyuve en la consolidación de los programas de asistencia social que desarrolla la administración municipal en beneficio de los grupos de mayor vulnerabilidad en la población.

Mientras que en Matamoros, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -INAI-, se presentó con la “Caravana por la Transparencia y Privacidad”, orientando a la población sobre los derechos que tiene en la materia y cómo los puede ejercer.

ROSA ISELA CUEVAS y RENÉ JIMÉNEZ, funcionarios del INAI, expusieron el tema a empleados municipales y representantes de la sociedad civil, a quienes hablaron sobre las responsabilidades y los derechos que tienen, respectivamente.

También estuvieron presentes: ARMANDO BARRÓN por parte del Instituto de Transparencia de Acceso a la Información de Tamaulipas, así como FABIOLA MOLINA SIFUENTES, directora de la Unidad de Transparencia en Matamoros.

La “Caravana por la Transparencia y Privacidad” se lleva a varios municipios de los diferentes estados de la república mexicana, y tiene como propósito fundamental que toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información sobre el tema que desee conocer.

Por último, con una amplia participación se realizó el Festival de Fin de Cursos 2019 de los talleres artísticos del Centro de Educación y Formación Artística Universitaria (CEFAU), de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Para dar cierre al ciclo de trabajo en el que participaron más de 200 niños y jóvenes integrantes de los talleres del CEFAU, se organizó un programa de actividades artísticas del 24 al 28 de junio, en el Teatro Universitario del Edificio Rectoría en esta capital.

En el evento de apertura, se inauguró la exposición del Taller Infantil de Dibujo y Pintura “Mujeres en el arte”, que estuvo abierta durante toda la semana en el Lobby de Rectoría.

Siguiendo con el programa, se presentó el recital de los talleres de Canto Infantil y Juvenil, y de Rondalla y Guitarra Clásica. El miércoles se contó con la actuación del Taller de Danza Folklórica Infantil.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.