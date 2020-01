EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

PRI 2021, los atajos de Melhem

La nominación de ALEJANDRA CÁRDENAS como Secretaria Técnica del Consejo Político Estatal; GRISELDA CARRILLO como Presidenta de la Comisión de Justicia Partidaria [con JUAN BÁEZ como Secretario], y la designación de SALVADOR TREVIÑO como presidente del Comité de Financiamiento, llevando a PATRICIA ARAUJO como secretaria, muestran un PRI estatal muy pragmático, pero también de una gran visión de futuro.

De cara al 2021, frente al escarpado escenario que le espera al PRI en la coyuntura electoral de un proceso concurrente que servirá de ensayo A-La-Gran-Decisión del 2022, No-Podía-Ser-De-Otra-Manera.

Parece un hecho que la nueva dirigencia priista no está en condiciones de darse el lujo de excluir de sus carteras a los Factores-De-Decisión de antaño los cuales, quiérase o no, influirán [quizá no de manera determinante] en la orientación del voto ciudadano en los comicios que vienen.

Y el PRI, en su circunstancia actual, No-Puede-Jugar con su futuro, de modo que hizo de tripas corazón y se optó por la decisión menos dolorosa.

… Ya en el camino, las calabazas se irán acomodando.

O lo que es lo mismo, rumbo al 2021 veremos si la sesión extraordinaria del Consejo Político estatal del PRI, que presidió este viernes en ciudad Victoria EDGAR MELHEM, tiene un final semejante al Rosario de Amozoc, o si por el contrario, la abigarrada integración política del nuevo Comité Directivo estatal registra un final feliz.

Pero…

Y en congruencia con esos nombres, el encendido discurso de EDGAR en esta primera sesión extraordinaria del Consejo Político estatal, No-Fue-Rupturista.

[como se esperaba].

… Sino todo lo contrario.

Desde nuestra óptica, EDGAR MELHEM recurrió a una exótica fórmula que propone utilizar atajos que acorten los tiempos de la estabilización política y económica del partido, pues “reclutó” para áreas estratégicas del CDE, a personajes cuyos nombres podrían resultar “cacofónicos” con la retórica discursiva de la génesis del Nuevo PRI.

Por lo demás, la asunción automática de EDGAR MELHEM como presidente de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal, con MAYRA ROCÍO OJEDA, como Secretaria; y la de EUGENIO BENAVIDES como Presidente y LUCINO CERVANTES como Secretario de la Comisión Estatal de Procesos Internos, garantizan que No-Habrá-Agandalle de candidaturas el 2021.

… Ni el 2022.

[O por lo menos, eso se espera].

A ese mismo propósito parece obedecer el hecho de que por autorización del Consejo Político, el Presidente del Comité Directivo Estatal emitirá las convocatorias para la renovación del Consejo Político Estatal, de los Consejos Políticos Municipales y de los Comités Municipales, cuya conducción Será-Atraída por la Comisión Estatal de Procesos Internos.

Es decir, por EUGENIO BENAVIDES, hombre de todas las confianzas de EDGAR MELHEM, pues los dos provienen de un mismo Equipo.

“El trabajo no es fácil pero hay el ánimo, hay la convicción, el deseo, hay la fuerza y la militancia para hacer frente a estos retos. Si les pido unidad, hay que estar unidos”, afirmó EDGAR en su discurso del viernes, al hacer la invitación a sumarse, a comenzar a trabajar desde ahora, donde se necesitan ganas, voluntad y disposición para estar cerca de la gente, para visitarlos y escucharlos.

De otro lado, la designación de NABOR ETIENNE como Contralor del Comité Directivo Estatal y GERARDO DE LA CRUZ, como Presidente de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización, con GLORIA AVALOS como Secretaria y RODOLFO ANDRADE como Vocal, “regionaliza” la Directiva, a cuyo propósito contribuye también la Comisión Estatal de Ética Partidaria, donde se “palomeó” a ROSALBA DE LA CRUZ como Presidente, ABRIL ARGUELLES UREÑO como Secretaria y MARÍA AGUILAR CASTILLO, como Vocal.

“Vamos juntos hacer esa transformación, vamos juntos a platicar con la militancia, vamos juntos a platicar entre nosotros mismos, entre los que aspiran o entre los que luchamos por un objetivo, para unirnos en cada municipio”, arengó un EDGAR, como escribimos el sábado, muy echado para adelante.

Veremos.

RETORNOS INDESEABLES

Y bueno, aunque el llamado de MELHEM de abrir las puertas del partido para recibir a quienes quieran regresar empieza a generar respuestas, la realidad es que no todos los [y las] que se fueron, serán recibidas como propone EDGAR: “con los brazos abiertos”.

Y la prueba está en Tampico, con MAGDALENA PERAZA.

La ex alcaldesa, [saltimbanqui que del PRI se fue al PAN; y de azul regresó a tricolor… y ahora anda de guinda], empezó a inquietar a la militancia priista con su actitud de chantaje a EDGAR MELHEM, pues corre en el puerto la sórdida versión de que está condicionando su retorno a que el Comité municipal priista sea puesto en manos de su pupilo ROBERTO BRONDO, lo cual es una afrenta para quienes han sido leales y disciplinados en toda circunstancia al PRI.

En Tampico se especula que MAGDALENA es “amadrinada” en su presunto retorno al PRI por su comadre, la ex diputada federal MERCEDES DEL CARMEN “Paloma” GUILLÉN VICENTE, quien abusando de su amistad con EDGAR está propiciando que PERAZA “se chifle”, al intentar vender su regreso al PRI a muy elevado costo.

Habrase visto.

Y así como el caso de PERAZA, que de entrada ya provocó las primeras fisuras políticas en el puerto [particularmente entre las escasas gentes que todavía la siguen y la corriente política del ex alcalde GUSTAVO TORRES SALINAS], empiezan a darse otros en algunas regiones tamaulipecas.

Sabemos que el liderazgo político de MELHEM SALINAS provocará la unificación de las filas del PRI, pero también estamos convencidos de que No-Debe-Permitir que especímenes de la calaña de MAGDALENA PERAZA se le suban a las barbas.

MELHEM No-Debe-Pasar-Por-Alto que MAGDALENA PERAZA está convertida al obradorismo, pero que, igual, su frágil lealtad a sus escasos principios ideológicos -porque ya lo ha demostrado fehacientemente-, la conducirá al partido que mejor garantice e incremente sus intereses personales.

De modo que ¡al alba!

A PROPÓSITO

De Tampico, el ex presidente del Comité municipal del PRI, ROBERTO GONZÁLEZ BARBA, publicó en su espacio de féisbuc un “Modelo de carta para los que deseen regresar al mejor partido de México”, [que firma al calce un tal Judas Iscariote], en la que… bueno, mejor se la transcribo:

Dice así:

[“Presidente del PRI nacional, estatal y municipal.

Yo, confieso que he pecado de pensamiento, palabra y obra.

Que me ganó el deseo de seguir ganando dinero como funcionario, contratista y como el PRI ya no tenía nada que ofrecer, pues traicioné.

Me fui a operar a otro partido político donde aporté malas y buenas prácticas para saciar mis deseos de una venganza sin tener razón.

Hoy que el PRI abre las puertas a los malagradecidos, a los desleales, a los no éticos, manifiesto a través de estas líneas mi arrepentimiento.

Afirmo que nunca más lo haré.

Solo ruego ser apuntado en un lugar preferente en las “pluris”.

Perdón porque fallé gacho y por ello solicito que mi sincero arrepentimiento sea suficiente para que mis antiguos correligionarios me acepten como si nada hubiera sucedido.

Con mi total vergüenza les vuelvo una vez, a reiterar mi Lealtad total.

Atentamente

Judas Iscariote”].

Y al calce, ROBERTO GONZÁLEZ BARBA inscribe una especie de posdata:

“Muchísimos traidores ya quieren firmar la carta”.

Cambio de orientación temática para participarle que la alcaldesa de Reynosa, Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ asistió como invitada a una Reunión Internacional de Ciudades Hermanas, en la que participaron Alcaldes de México y Estados Unidos, presidida por el Mayor de la ciudad de Mission, Texas, ARMANDO O’CAÑA y donde participó el Congresista HENRY CISNEROS.

“Tenemos una frontera muy fuerte, con porvenir y que busca futuro para los ciudadanos de México y Estados Unidos; seguiremos trabajando muy fuerte para lograrlo”, expresó MAKI ORTIZ, quien reconoció que somos integrantes de una frontera unida que busca el beneficio mutuo.

La Alcaldesa de Reynosa, participó en la reunión internacional en la que se trataron temas de interés para las dos naciones, en esta región fronteriza en que confluyen intereses mercantiles y de gran importancia en las relaciones diplomáticas de México y Estados Unidos.

La Presidente Municipal MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, fue acompañada por el Secretario de Desarrollo Económico y del Empleo, LEONEL CANTÚ ROBLES y por los Regidores ELSA C. RIVERA ÁLVAREZ, ELIACIB A LEIJA GARZA y J. ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ.

Luego de la Reunión, en que participó la Alcaldesa de Reynosa, el MAYOR O’CAÑA, encabezó en la ciudad de Mission, el Desfile de la Fiesta de los Cítricos, una celebración popular de gran tradición en el Valle del Sur de Texas.

Por asociación temática, el Gobierno de Reynosa que encabeza MAKI ORTIZ, impartió un Diplomado para Mujeres Emprendedoras, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer, (IMMR).

Este viernes 24, en representación de la Alcaldesa, el Ingeniero LEONEL CANTÚ ROBLES, Secretario de Desarrollo Económico, presidió la ceremonia en la que 106 mujeres emprendedoras recibieron su Certificado, luego de haber concluido el Diplomado iniciado en el mes de septiembre del 2019.

Además del Secretario, participaron en la entrega de Diplomas, la Directora del IMMR, MARÍA LUISA TAVARES SALDAÑA, la Capacitadora de TIME MYRNA E. CARRANZA SÁNCHEZ y las Regidoras CLAUDIA MARGARITA PACHECO QUINTERO, DENYA VERENICE MURILLO DOMÍNGUEZ y NORMA EMILIA DE LA CRUZ VILLAMÁN.

Por cierto, LEONEL CANTÚ parece ser una de las propuestas para la Sucesión 2021, pero No-Hay-Que-Olvidar que el “candidato natural” de casa para la candidatura del PAN a la alcaldía el 2021, es el Secretario Técnico HUGO RAMÍRES TREVIÑO, uno de los políticos fronterizos más evolucionados de los últimos tiempos.

… Y quien haría una excelente función como presidente municipal.

Claro, falta consensuar las propuestas del Tercer Piso.

Pero, viendo hacia el 2021, No-Hay-Por-Qué Pelear, habida cuenta de que la oferta de cargos públicos dará hasta p’a aventar p’arriba.

[-Entreparéntesis: El gobierno del estado construye en actualmente en Reynosa diversas obras: El Complejo de Seguridad Pública, el Edificio gubernamental que albergará varias oficinas de Gobierno del Estado que funcionan en la ciudad, el Centro de Convenciones y las nuevas instalaciones del Centro de Salud/Juridicción Santitaria # 4.-].

Mientras que, en Matamoros, en presencia de familias de la colonia El Alto y sectores aledaños, este sábado por la mañana el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, acompañó a la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, MARSELLA HUERTA de LÓPEZ, al inicio del programa “Dando y Dando, Todos Ganando”.

En el arranque del citado programa que tiene como propósito fortalecer la cultura del reciclaje y la limpieza de Matamoros, el Presidente Municipal reiteró su apoyo al Sistema DIF, el que dijo trabaja intensamente para generar un sentido de corresponsabilidad por parte de los ciudadanos.

“Dando y Dando, Todos Ganando” se llevará una vez al mes a las diferentes colonias de Matamoros y los ciudadanos que entreguen artículos para reciclaje como cartón, aluminio, llantas, papel, madera, ropa y muebles en desuso, recibirán a cambio productos de la canasta básica.

En ese marco el Presidente Municipal se dirigió a las familias para explicarles que la colonia El Alto y adyacentes, están siendo beneficiadas con obras sociales como la pavimentación, acciones que son respaldadas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Mencionó que las colonias beneficiadas son: La Estrella, Los Olivos, Los Angeles, Santa María, La Libertad, El Roble, Luis Dolando Colosio, Ocampo, Libertad La Esperanza, La Reforma, entre otras.

Enseguida el Presidente Municipal convocó a las familias de esa zona de la ciudad y a todos los sectores de Matamoros a que respalden el programa “Dando y Dando,Todos Ganando”.

[-Entreparéntesis: El próximo 31 de enero vence el plazo autorizado por el Cabildo de Matamoros para aplicar una bonificación del 15 por ciento a los contribuyentes que paguen su predial en el mes de enero y el descuento del 80 por ciento de los recargos a quienes por distintas circunstancias cayeron en la morosidad. El alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ exhortó a los ciudadanos a que aprovechen esta última semana del mes de enero y reciban el beneficio autorizados por síndicos y regidores-].

En Nuevo Laredo, por cierto, en beneficio de las y los residentes de la colonia Campestre, el gobierno municipal a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, inició la obra de rehabilitación del subcolector de drenaje sanitario “Degollado”.

Los trabajos arrancaron esta semana con el corte de la carpeta de concreto hidráulico en la avenida Degollado, entre las calles 13 de Septiembre y 15 de Septiembre, en las afueras del Parque Polvo Enamorado, indicó el presidente municipal ENRIQUE RIVAS.

El alcalde mencionó que esta rehabilitación consiste principalmente en la instalación de tubería PVC de 200 milímetros y 400 milímetros, siendo de mayor grosor que con las que actualmente cuenta el subcolector.

Agregó que de este modo se evitará drenaje obstruido en las casas habitación y una mejor fluidez en el drenaje sanitario, con beneficio para un estimado de 10 mil 500 habitantes, incluidos quienes residen en ese sector.

“Es un beneficio para más de 10 mil personas, y así como lo estamos haciendo en este punto de la ciudad, estamos trabajando en otras áreas para poder tener mejores instalaciones, mejor infraestructura y obviamente apostándole al desarrollo y progreso de esta ciudad”, expresó.

El munícipe destacó que para esta obra se aplica un monto de un millón 528 mil 214 pesos, tiene una meta programada de reemplazo de 250.5 metros lineales y se contempla los trabajos terminen en tres meses aproximadamente.

De Tampico reportan que cientos de familias de la colonia Tamaulipas, fueron beneficiadas con la jornada de limpieza Diciendo y Haciendo, encabezada este sábado por el Presidente Municipal CHUCHO NADER, quien al frente de varias cuadrillas de trabajadores efectuó un extenso recorrido por este sector.

Durante la jornada, el jefe de la comuna visitó casa por casa a los residentes del lugar, quienes le expresaron su agradecimiento por fortalecer las acciones de limpieza en todo el municipio y le plantearon las necesidades más apremiantes de la colonia.

El mandatario, acompañado por los titulares de las diferentes dependencias, así como miembros del cuerpo edilicio, señaló que a través de estas jornadas se ha logrado transformar la imagen urbana de la ciudad, por lo que refrendó su compromiso de mantener este programa durante su periodo de gobierno.

“Queremos que nuestra ciudad siga brillando tal y como actualmente lo hace a nivel estatal y nacional donde Tampico ya es reconocido por todos los programas, obras y acciones que estamos desarrollando en beneficio de la ciudadanía”, dijo el alcalde.

CHUCHO NADER valoró la participación ciudadana en las acciones de limpieza, asegurando que paulatinamente son más los vecinos que se suman a este programa, manteniendo limpias sus propiedades, principalmente los terrenos baldíos.

Por último, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, presidió la entrega de constancias a egresados de las carreras de Ingeniería en Agronomía, Telemática y Ciencias Ambientales, así como a los profesionistas que concluyeron Maestrías de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) del Campus Victoria.

La Ceremonia de Graduación de la Generación 2019 de la FIC, tuvo como nombre y padrino, al Ingeniero Agrónomo, JORGE ALEMÁN REYNA, en reconocimiento a su trayectoria docente en esta casa de estudios, en la que además de ser forjador de muchas generaciones, ha contribuido a formar estudiantes y profesionistas con un sentido empresarial, en proyectos pioneros de capacitación, asistencia técnica y producción en el sector citrícola.

Acompañado por el Director de la FIC, JOSÉ HUGO SILVA ESPINOSA, el Rector SUÁREZ FERNÁNDEZ felicitó a los graduandos por concluir esta etapa formal de sus estudios, señalando que este acto es un ejercicio de agradecimiento a los padres de familia, a profesores y a todos los que de alguna manera contribuyeron a su formación profesional.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.