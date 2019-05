EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

PRI, a la ‘pepena’

¡Oh paradojas!:

Cuatro décadas después de que el ex presidente del CEN del PRI CARLOS SANSORES PÉREZ, adjetivara a la oposición con el delicioso calificativo de “pepenadores del descontento”, la historia dio un vuelco y ese epíteto -acuñado bajo los gobiernos de LUIS ECHEVERRÍA y JOSÉ LÓPEZ PORTILLO-, se le revirtió en Tamaulipas al Revolucionario Institucional.

Es decir, todo parece indicar que, lejos de las proclamas triunfalistas pronunciadas la víspera en Matamoros por CLAUDIA RUIZ MASSIEU, el PRI tamaulipeco le apuesta a la judicialización del proceso electoral como vía para alcanzar posiciones en la siguiente legislatura estatal, pues la ‘cascada’ de denuncias electorales que enunció -y anunció- ayer en Reynosa la presidenta estatal priista, YAHLEEL ABDALA CARMONA, anticipa que el Revolucionario Institucional optará por ese recurso para ganar distritos.

[Sí, porque por presencia electoral]…

Fiel a su carácter, YAHLEEL se llevó melgas, cercas y surcos atravesados, al incluir en sus denuncias no solo autoridades constitucionales, candidatos y líderes políticos, sino también al propio Instituto Electoral de Tamaulipas, al atribuirle un silencio -¿cómplice?- frente a las denuncias expuestas por su partido.

Y si YAHLEEL ya integró 14 denuncias en apenas 15 días de campaña, ¿cuántas más cree usted que acumulará en lo que resta de proselitismo electoral, sin incluir el “Día D”?

Es impredecible, pero este afán de “pepena” del descontento en el que está inmerso el PRI frente a sus adversarios, no apunta sino a la judicialización del resultado electoral, pues a decir de quienes están cerca de las campañas de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, éstas “No-Prenden”.

Pero, además, es un secreto a voces que los candidatos priistas “brillan por su ausencia”.

YAHLEEL se le fue a la yugular al alcalde de Matamoros; a la Consejera electoral ALICIA CAMPOS ALMODÓVAR; al ex presidente del PRI en Reynosa, GUILLERMO ACEBO SALMAN -cuya estatura política es inmensamente mayor a la de YAHLEEL-, y a por lo menos 2 candidatas de Acción Nacional a diputadas.

EL ANATEMA SANSORISTA

La rica colección de denuncias contra los adversarios del PRI que enunció YAHLEEL en Reynosa, nos recordó los tiempos de vacas gordas del Revolucionario Institucional, cuando solo los chicharrones tricolores tronaban y el dirigente de la época, CARLOS ‘El Negro’ SANSORES PÉREZ, se daba el lujo de calificar a sus contrarios como “pepenadores del descontento”.

El epíteto se le revirtió y es ahora el PRI-Tamaulipas, el que está convertido en “pepenador del descontento”.

Y para colmo de paradojas, Don CARLOS no vivió -pues murió el 2005, a los 93 años- para ver a su muy controvertida hija LAYDA SANSORES, convertida en una encendida lideresa de oposición, pues no solo se fue del PRI al PRD, sino que de allí saltó a otras expresiones ideológicas, hasta terminar su carrera política como alcaldesa de Morena en la ex Delegación Álvaro Obregón, de la Ciudad de México.

“Cosas veredas, amigo Sancho”, diría el Caballero de la Triste Figura.

Por cierto, la convergencia de PRI y MORENA en cuanto a interponer “denuncias” contra personajes del ámbito gubernamental y electoral, no proyecta sino su angustia ante el incierto panorama electoral que enfrentan de cara a la elección del 2 de junio, pues a falta de trabajo estructural en territorio, les hace temblar de miedo.

No se explica de otro modo que las dirigencias de estos partidos estén dilapidando el precioso tiempo electoral en minucias, pues al enquehacerarse en formalizar denuncias, pierden la oportunidad de ir a territorio ¡que es donde se ganan los votos!

Sobre todo el caso patético del Coordinador del Senado RICARDO MONREAL ÁVILA, quien envió a Tamaulipas a su peón de estribo, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, para seguir vomitando estiércol contra las autoridades estatales.

Pero el miedo que expele su piel es perceptible casi de manera concreta en cada uno de sus pasos.

Como dice el poema “Los Cobardes”.

Cuánta pena.

¡Ah!, de la ciudad de México,

@Fco. Cabeza de Vaca

tweeteó:

En la #CDMX, se realiza la LVI reunión ordinaria de @CONAGO_.oficial, en la que participan empresarios agripados en @cceoficialmx, para firmar el acuerdo para el Diálogo Social y el Fortalecimiento de la Paz Laboral. Contamos con la presencia del Presidente @lopezobrador_.

En otro orden de ideas y antes de que se me pase, le comparto que Tamaulipas registró una asistencia récord de visitantes durante las dos semanas de periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, al incrementar en un 12.2 por ciento el número de paseantes a los principales destinos turísticos de la entidad, rebasando la barrera de los 3 millones de vacacionistas, con una derrama económica superior a los 2 mil millones 223 millones de pesos.

Durante la temporada comprendida entre el 12 al 28 de abril, Tamaulipas fue visitado por 3.2 millones de personas, un incremento de cerca de 350 mil visitantes, en comparación con el mismo periodo del 2018.

Durante la semana mayor, la cantidad de turistas que visitaron los principales destinos de la temporada, fue de 2 millones 463 mil personas.

Mientras que en la Semana de Pascua el estado fue visitado por 772,891 turistas y paseantes, incrementando su afluencia en un 22% en comparación al mismo periodo del año anterior.

Cambio de orientación temática para mencionar que ciudadanos de Praderas de Élite y Las Palmas, acompañaron en un recorrido de proselitismo a los candidatos panistas del Distrito Séptimo, ALBERTO LARA y ALEJANDRO MAYNE, a cuya caminata se sumó una gran cantidad de personas, quienes se comprometieron a ser sus voceros para garantizar el triunfo electoral el día 2 de junio.

Los candidatos a Diputado propietario y suplente, estuvieron muy optimistas al ver la respuesta espontánea de la gente que con vivas y porras, así como bailes anduvieron con ellos durante más de tres horas.

“No hay forma de pagar y agradecer estas muestras de cariño por parte de la gente, nos quieren, nos escuchan y lo que es mejor, se comprometen a llevarnos al triunfo el día de las elecciones, a lo que nosotros solo les decimos que no les vamos a fallar”, afirmó ALBERTO LARA.

Siendo estos dos fraccionamientos con una gran cantidad de viviendas de interés social, la gente cuestionó en múltiples ocasiones acerca de la modificación a la ley del INFONAVIT.

A lo que tanto ALBERTO LARA como ALEJANDRO MAYNE aterrizaron el tema y se dijeron muy interesados en que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, para así continuar con el cambio hacia adelante.

[-Entreparéntesis: el candidato del Partido Acción Nacional a diputado local por el 6º distrito, FRANCISCO GARZA DE COSS, expresó su deseo de ser diputado “para legislar y seguir fortaleciendo el tejido social en Reynosa”.

Mejorar las condiciones de desarrollo y bienestar ha sido la principal preocupación del gobierno del estado y municipio: “desde que se consolidó el gobierno de Acción Nacional, en Tamaulipas y Reynosa la obra pública y social, no ha dejado de fluir”, afirmó.

El abanderado de Acción Nacional, FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, en su recorrido por las colonias Jacinto López, San Ricardo y Praderas de Oriente fue contundente en su propuesta en la materia.

Con acciones sociales, dentro de las que destacan la educación, la salud, el empleo y alimentación, los gobiernos municipal y estatal han contribuido al descenso del índice delictivo.

“Por supuesto, que seremos aliados para que MAKI ORTIZ, alcaldesa de la ciudad y gobernador CABEZA DE VACA, tengan más recursos para más becas, más centros de salud y una mayor inversión en obra pública”, patentizó el abanderado del Cambio Hacia Adelante.

En su recorrido por sectores populares y comerciales, el aspirante estuvo acompañado por su compañero de fórmula, HÉCTOR PÉREZ IBARRA-].

A propósito de ‘polaca’: los candidatos del PAN a las diputaciones locales por Tampico, ROSA GONZÁLEZ y MON MARÓN, sostuvieron este lunes una reunión con los trabajadores sindicalizados de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la zona conurbada, ante quienes se comprometieron a gestionar mejores condiciones laborales y establecer Leyes que contribuyan a mejorar la calidad operativa del organismo.

Los abanderados panistas escucharon los planteamientos y peticiones de la base trabajadora, quienes solicitaron mejores condiciones laborales y mayores percepciones económicas.

CRISTINA ESQUEDA SÁNCHEZ, representante de los trabajadores sindicalizados señaló que en los últimos meses han pugnado por contar con mejores prestaciones laborales que redunden en una calidad de vida óptima para sus agremiados, por lo que confió en que una vez que el resultado favorezca a los candidatos de Acción Nacional, legislen en favor de los trabajadores.

MON MARÓN destacó la gran labor que desarrollan los trabajadores de COMAPA y pese a las adversidades que en ocasiones viven, “buscan hacer un buen trabajo y eso es una satisfacción que nos dejan a los ciudadanos de Tampico y Madero”, dijo.

Por su parte ROSA GONZÁLEZ apuntó en la necesidad de contar con mejores herramientas para el desempeño de su labor.

“Hemos visto que sudan la camiseta en cada labor que hacen y eso nos da mucho gusto, pero es importante mejorar sus condiciones de trabajo y en eso vamos a trabajar”, expuso.

Finalmente, la líder gremial y la base obrera brindaron el apoyo incondicional y dejaron ver que el triunfo de los abanderados del PAN, es fundamental para continuar avanzando en el desarrollo de la entidad y el puerto.

Por cierto, la candidata del PAN a diputada local por el 4º distrito, JUANITA SÁNCHEZ, afirmó que “Como madre, entiendo perfectamente las preocupaciones de todas las jefas de familia, por ello, me comprometo a ser su voz en el congreso y legislar por el bienestar de sus hijos”.

La abanderada del PAN se pronunció dispuesta a continuar haciendo las gestiones pertinentes para garantizar la operación de las estancias infantiles en Tamaulipas, a fin de que las madres de familia que tienen la necesidad de salir a trabajar puedan tener la certeza de que sus hijos están en buenas manos.

“Para Acción Nacional proteger y salvaguardar los derechos sociales de las niñas y los niños, es una prioridad, sabemos que la reducción del 50 por ciento que sufrió el presupuesto asignado al tema de estancias infantiles fue un golpe muy duro para las familias y para la niñez, pero no están solos, desde el Congreso del Estado vamos a hacer las gestiones para garantizar la operación de estos centros de cuidado infantil”, enfatizó.

Por su parte, el candidato del PAN a la diputación local por el distrito 5, JAVIER GARZA FAZ, recorrió las calles de la colonia La Cañada, cuya población lo recibió con entusiasmo y palabras de apoyo.

Al estar en contacto directo con los habitantes de las colonias de su distrito, GARZA FAZ les comenta: “Estoy seguro de que con su voto ganaremos la elección de este próximo 2 de junio, y desde mi posición en el Congreso legislaré por el bienestar de este pujante distrito, propondré que se cuente con becas para que los jóvenes puedan terminar su educación superior, que nadie se quede sin estudiar una carrera”.

Durante su caminata se le sumaron vecinos que lo saludaban y le pidieron tomarse una foto con él, al mismo tiempo le hacían saber sus mas apremiantes necesidades, la mayoría tiene que ver con la solución a problemática con servicios públicos primarios.

GARZA FAZ repitió su slogan: “Mas trabajo y menos palabras, y así seguiré actuando desde el congreso, y el tiempo en que no tenga que estar en el recinto legislativo, lo ocupare en estar aquí con ustedes en el territorio”.

De Matamoros reportan que los candidatos de Morena a diputados locales por los distritos 9, 10, 11 y 12, siguen realizando intensos recorridos por las colonias, ejidos, poblados y rancherías, en busca del voto ciudadano.

ELIFA GÓMEZ, CARLOS ELIUD PÉREZ GONZÁLEZ, JOSÉ ÁNGEL FRÍAS y LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO, han encontrado amplia aceptación en sus recorridos, donde son ovacionados con vivas y porras por la ciudadanía en general.

Aquí un paréntesis para comunicarle que con el propósito de contribuir en el fortalecimiento del ámbito educativo, el Congreso del Estado aprobó reformas que adicionan una medida de seguridad en los espacios escolares, al establecer que los padres y madres de familia deben revisar las pertenecías de los estudiantes, en aras de prevenir actos violentos, además con otra acción legislativa, se busca incluir la enseñanza de Emprendimiento.

En la sesión de esta semana, el Presidente de este Poder, Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, manifestó que las reformas a la Ley de Educación del Estado, establecen como obligación de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de los menores, la revisión y supervisión de las pertenencias de los mismos, con el objeto de fortalecer la seguridad en el sector educativo.

“Además del marco normativo, la familia, como núcleo social, juega un papel fundamental en la educación de las y los menores, toda vez que es el contacto principal con la primera educación y fomento de valores, creencias, aptitudes, entre otros”, señaló.

Por último, con motivo de la tradicional celebración por el Día del Niño, la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó el festival infantil universitario “La UAT Contigo”, a la niñez de la Escuela Primaria “República de México” ubicada en la Colonia San Marcos II de Ciudad Victoria.

Alrededor de 420 alumnos que integran la comunidad escolar del plantel educativo, recibieron con gran entusiasmo a los universitarios y disfrutaron de un emotivo convivio con personajes de animación infantil, juegos y un sabroso refrigerio.

En el evento que fue encabezado por el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, se les regaló un juguete a cada uno de los infantes como parte de la colecta anual “Unidos por miles de sonrisas” del programa Manos Universitarias, con la entusiasta colaboración de los estudiantes de licenciatura y bachillerato de la UAT en esta capital.

Teniendo como marco la vinculación social que sostiene la casa de estudios con la comunidad a través de las actividades que promueve la Dirección de Participación Estudiantil, el Rector ofreció el festejo a nombre de todos los universitarios.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.