DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

PRI, bastaron dos años para quedar moribundo

La situación que vive el Partido Revolucionario Institucional (PRI), es crítica, principalmente porque en este año sufrió un recorte del 50% a sus recursos, producto de las sanciones impuestas por el INE, esto aunado a que ya no cuenta con los recursos que salían de Gobierno del Estado y las alcaldías.

Desde la entrada de Egidio Torre, como Gobernador, el PRI comenzó su debacle, poco a poco ese partido poderoso empezó a verse diezmado, empezó a perder en los municipios pequeños.

A pesar de las derrotas, el PRI no encendió sus focos rojos, al contrario, tomó esas derrotas como algo natural, minimizando los hechos, incluso cuando esas derrotas se fueron extendiendo a municipios más grandes.

Poco a poco sus enemigos (el PAN principalmente), fueron ganando territorio, en cada elección iban quitándole terreno y esos triunfos se fueron a ciudades como Nuevo Laredo, Tampico, Reynosa y Matamoros.

Fue ahí cuando el PRI se puso medio nervioso, pero no fue suficiente para preocuparse, pues seguían manteniendo el Gobierno del Estado y la capital Ciudad Victoria, sentían que con eso les alcanzaba para recuperar lo perdido.

Aunque los líderes estatales se negaban a entender que se avecinaba la derrota total de su partido, la militancia lo sentía, poco a poco esos priístas de corazón fueron abandonando el barco, unos por decepción, otros por falta de atención y otro tanto porque sabían que si querían seguir viviendo de la política tendrían que acomodarse en otro partido.

El Gobierno de Egidio Torre fue el tiro de gracia que recibió el PRI, al grado que perdieron todo, la gubernatura, y los municipios importantes, quedando como gobierno solamente en algunos municipios pequeños.

Hoy el PRI ya no es el mismo de hace dos años, bastó ese tiempo para que ahora el tricolor sea un partido en decadencia, sin dinero, peor que los partidos pequeños, peor que el PT. Dos años que bastaron para envejecer y quedar casi moribundo.

La gran mayoría de ese ejército poderoso ha desertado y ahora forman filas en el PAN y MORENA, mientras que el partido ha comenzado a cerrar puertas en muchos municipios, a correr a sus empleados, y hasta se han quedado sin dinero para pagar agua y luz.

Y como dijimos al principio, la reducción del 50% a los recursos que recibe anualmente, han sido otro golpe que los mantienen en la lona, a pesar de los intentos de la nueva dirigencia, que ostenta Yahleel Abdala, por levantarlo.

La neolaredense, está trabajando, quiere levantar a un PRI noqueado, sin embargo, le será muy difícil, primero porque tiene muchos priístas en contra que sienten celo porque ella haya sido la elegida para la dirigencia; segundo porque no hay dinero suficiente para seguir operando, y tercero porque hay algunos militantes que se han aliado, no para apoyarla, si no para meterle zancadillas en todo lo que haga, empezando por su casa Nuevo Laredo.

APLICA RIVAS MIERCOLES CIUDADANO

En Nuevo Laredo, las cosas siguen cambiando, y cuentan con un gobierno de puertas abiertas, no solo de dicho, si no de práctica.

Decimos esto porque el alcalde, Enrique Rivas, implementa programas en donde acude directamente con los vecinos para preguntar sobre sus necesidades y dar solución inmediata a sus problemas.

Pero no contento con eso, ahora ha implementado el programa “Miércoles Ciudadano”, donde cualquier ciudadano puede hacer una cita e ir directamente a su oficina para realizar peticiones de pavimentación, alumbrado, limpieza de predios, construcción y mantenimiento de puentes peatonales, cualquier problemática o apoyo que necesiten.

Es trato directo, frente a frente alcalde y ciudadano, sin intermediarios, donde Rivas los escucha y da soluciones.

Ahora ya no hay pretexto, hay muchos ciudadanos que se viven quejando en redes sociales que no son escuchados, pero ahora tienen la oportunidad, solo basta esperar a que el alcalde pase por su colonia o de plano ir directamente a su oficina.

Aproveche, porque en ningún municipio encontrará un alcalde con el que puedas hablar directamente y exigirle sin intermediarios… ¿Qué, no?, lo invito a leerme en las redes sociales… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com