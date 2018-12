T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“PRI DE MAL EN PEOR”, COPY ES CARTUCHO MUY QUEMADO..!

EL P.R.I. por mas que intente y proyecte recuperar el terreno perdido, “tras haber sufrido las aplastantes e históricas derrotas políticas” de que fue objeto en el 2016, perdiendo la gubernatura con BALTAZAR HINOJOSA OCHOA a manos del actual Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y en este 2018, “haber perdido las 8 Diputaciones Federales”, hoy, este partido político, “sigue de mal en peor”, ¿pero porqué?, me preguntaría usted, ¿verdad?. Y yo le respondería que, “el mal camino, por el cual aun brega el ex invencible tricolor, es: “porque en el actual escenario político, sigue viéndose a las mismas cartas desangeladas que, son las que, de alguna forma, buscan seguir pegadas a la ubre presupuestal, eso es lo que vemos en el argot político priista, desde un punto de vista neutral o equlibrado.

POR EJEMPLO: La riobravense Copitizi Yesenia Hernández García, identificada con el mote de “LA COPY”, hace días recibió “la aureola de dirigente estatal del OMPRI”, pero usted se peguntaría, ¿que es esto? Y a la sazon, le respondería que, “el OMPRI y NADA es igual a LO MISMO”, porque simple y llanamente, en el acto de toma de posesión de la ultra-repudiada aun Diputada Local, “YA NO SE VIO A MUJERES PRIISTAS DE GENUINO HUESO COLORADO” o de esas que, “siempre tuvieron bien puesta la camiseta”, mujeres que ya se le retiraron al Revolucioanrio Institucional, porque lejos de darles oprotundaid para ocupar espacios importantes para servir, “se les hizo a un lado” y esto LA COPY “lo sabe” y tambien lo sabe la líder estatal del PRI YALHEEL ABDALA CARMONA.

AHORA BIEN, el PRI, lejos de tener opcion “a salir adelante” en futuras elecciones como la inminente del 2019, donde estarán en juego las Diputaciones Locales, para la renovación del Congreso del Estado, este partido, la verdad, “se vislumbra en un escenario peor al que actualmente padecen”, porque en los liderazgos, que ya no son tan importantes, porque el PRI “es un partido de cuarta”, están siendo ocupados “por mujeres que, carecen de arrigo y carecen tambien de seriedad y respeto, siendo un par de damas desechadas por la genbte de sus pueblos, porque AMBAS SON PERDEDORAS. Y eso no lo digo yo, lo aducen los resultados recientes.

PUES RECORDEMOS que, “YAHEEL Abdala Carmona, “quiso ser Senadora”, yendo en formula con el mantense y tambien fracasado político ALEJANDRO GUEVARA COBOS a los que dije “ERAN CARTUCHOS QUEMADOS”, cuyo detalle fue confirmado, porque este dueto, fue “arteramente vapuleado” en la eleccion del pasado primero de julio, por quienes hoy son Senadores de la República. Y a “LA POBRE de la COPY”, al intentar esta ser Diputada Federal por el III Distrito, “FUE OBJETO DE UNA TERRIBLE DERROTA”, porque “el CALABAZO” HÉCTOR JOEL VILLEGAS actual Diputado Federal la superó por mucho, “dejándola vergonzosamente en el camino”.

PERO SI estas, YAHLEEL y “LA COPY” andan en plan, según ellas, ascendente, para intentar “rescatar al PRI” del masrasmo o del hoyanco político en el cual se encuentra aquí en Tamaulipas”, no es porque estas sean muy buenas o sean “las hermanas Teresa de Calcuta” para hacer milagros y ganar. Pero esto, obviamente, no es asi, sino mas bien es porque “ambas saben que, AUNQUE EL PRI NO GANE”, ellas, de todos modos serían favorecidas con “Diputaciones Locales” de representación proporcional, dicho de otra forma “de dedazo”, a eso, “ES A LO QUE LE ESTÁN TIRANDO” este par de damitas y sino “pal baile vamos”.

Y FIJENSE BIEN QUE, en la toma de protesta de “LA COPY” Hernández García como dirigente estatal de la OMPRI, pudimos darnos cuenta que, en este evento, ya no hubo presencia de gente, como la real lidereza sindical MARGARITA GARCÍA MARTÍNEZ, incluso tampoco vimos a la siempre dinámica empresaria y ex Secretaria de Gestión Social del CDE del PRI VERÓNICA SERNA GALLARDO, ni a la ex diputada Local riobravense NORMA TREVIÑO DE TAMEZ, “mujeres que son de verdadera lucha” y de auténtica línea priista, de las que podré decirles, son “de las que “si le han hecho, importantes aportaciones de trabajo potlicio al Revolucionario Institucional”. Y la pregunta es: Porque distinguidas mujeres tricolores como ellas, no estuvieron en el evento de LA COPY?., “esta es una muy buena interrogante”.

Y PARA FINALIZAR, les comento que, “EL PRI lejos de ir avazando” sigue en plan de obvio retroceso político, porque repito y reitero que, “Las cosas a como las vemos en el escenario de este partido, no se refleja que, haya el interés de avanzar, sino mas bien “de aprovechar al PRI” para este par de mujeres, LOGRAR NUEVOS ESPACIOS POLÍTICOS y no desligarse del erario público, esa es la verdad. Pues para COPY y YAHLEEL, “vivir fuera del presupuesto” “ES UN HORROR”, cuyo esquema, confirma que, a estas, no les importa fortalcer al Revolucionario Institucional, sino seguir logrando beneficios economicos, lo que en el momento preciso, estaremos viendo y naturalmente, confirmando lo que aquí hoy, sin cortapisas, ni tapujos, estamos vaticinando.

