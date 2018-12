            < PRI de pie, entre escombros de la tromba 2018

PRESENCIA

1.- La estrategia política-electoral del PRI Tamaulipas a cargo de Yahleel Abdalá Carmona no es perceptible a la vista del ciudadano común, pero está en operación. Para la ocasión con 24 operadores de alto perfil distribuidos en el estado, son priistas de hueso colorado que alguna vez ostentaron uno o más puestos de elección popular y que poseen su propia estructura. Ellos no cobran, pero además aportan lo necesario para la promoción en la zona que les fue asignada.

Estos operadores mantienen viva la llama tricolor y motivan a grupos identificados y leales al partido, con ello buscan conservar los votos de lealtad que no les fallaron el pasado 1º de julio.

En esas circunstancias y paralelamente, está en marcha la renovación de la directiva estatal y de sus organismos afiliados los cuales han renovado a sus dirigencias en las últimas semanas, sin embargo hay cuando menos dos vacantes importantes pendientes de renovar, la ya citada de Organización y la Secretaría de Finanzas.

Y en esas está Miguel Cavazos Guerrero, que sigue anotado para formar parte del Comité Directivo Estatal del PRI, y su mirada está puesta en la Secretaría de Organización del PRI. Hasta ahora no se ha acercado al CDE y al parecer está en compás de espera de otras alternativas que le facilita el hecho de ser hijo del exgobernador Manuel Cavazos Lerma.

Miguel debe ser un buen operador, formado bajo la sombra de su tutor que es un experto en las lides electorales. No tiene adversario al frente en la designación de la Secretaría de Organización, pero algo está esperando.

El PRI es un partido que trabaja en este momento para sobrevivir, el estigma de la debacle de 2018 pesa sobre sus hombros. Comparado con las conductas en la bolsa de valores, es obvio que la clientela no está dispuesta a apostarle a acciones a la baja. Será muy difícil, sumamente dificultoso abrirse paso en medio de los cadáveres que dejó la tromba del pasado 1º de julio, pero ahí están de pie y en la lucha.

2.- Ayer dio la vuelta a Tamaulipas un spot donde el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio a conocer la desaparición del pago de tenencia vehicular durante su sexenio, así como un descuento del 20 % a deudores para que terminen con su rezago. Esta decisión es un compromiso de campaña que se había venido aplazando, si bien hubo reducciones en el pago de este impuesto permitiendo un periodo de adaptación financiera al gobierno.

Es una decisión que no es fácil de cumplir por lo que implica en las arcas gubernamentales, incluso hay la recomendación del gobierno de López Obrador a no renunciar a este impuesto, incluso a restituirlo quienes ya lo tenían desechado. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Hacienda y Crédito Público, dijo que quienes cancelan el cobro de tenencia están enviando un mensaje de que tienen recursos de sobra y que por lo tanto no deben aspirar a pedir más a la Federación.

Sin embargo, pese a esa advertencia el mandatario tamaulipeco cumplió con su palabra empeñada como candidato y con ello proporciona un alivio a la economía familiar, sobre todo en la cuesta de enero.

3.- El viernes de esta semana el Presidente López Obrador presentará el Plan de Salud para la nación, con la novedad de que plantea centralizar la toma de decisiones, particularmente en lo que se refiere a la adquisición de medicamentos y materiales de curación, un reglón muy cuestionado en todos los tiempos y en todo el país. Al respecto el gobierno de Peña Nieto planteó hace un par de años las compras en volumen, con lo cual se argumenta que bajarán los costos, pero no es cosa fácil, por eso no llevó a cabo.

La descentralización del sector salud se concretó en los años 80´s pero la visión principal fue proveer servicios de salud con eficiencia, calidad y equidad a la población abierta y sobre todo, con la perspectiva local y regional, porque en cada estado de la República Mexicana han enfermedades endémicas propias de las características climáticas, sus condiciones de fauna, incluso de antecedentes genéticos aunque hoy la migración de una entidad a otra es mucho más frecuente.

La idea del nuevo gobierno federal es volver a la centralización, los detalles pronto los conoceremos, pero entre los grandes problemas del sector salud, que son muchos, destacan el desabasto de medicamentos, la falta de una bolsa especial para subsanar las reparaciones de los equipos de rayos X, resonancia magnética, rehabilitación de quirófanos, entre otros. En Tamaulipas varios hospitales tienen equipos sin funcionar porque requieren piezas costosas que llegan a superar el millón de pesos. Otro punto es la falta de médicos especialistas en diferentes disciplinas.

El problema del sector salud no lo pueden examinar desde lejos, Usted recordará el Foro “Diagnostiquemos la Salud, Propongamos una Cura”, organizado por el Senado de la República el 26 de octubre pasado en esta capital. Un evento promocionado mucho antes de efectuarse y que después no hubo ningún testimonio informativo sobre los resultados en Tamaulipas, mucho menos una conclusión a nivel nacional. Seguramente esa referencia es la que habrá tomado el Gobierno de López Obrador para diseñar el Plan Nacional de Salud.

De todas maneras, sea cual sea el propósito de regresar a la centralización de los años 80´s, es un acto más, que de alguna manera resta poder a los ejercicios de los gobiernos estatales. Apenas salen del desencuentro en el manejo de los Consejos Estatales de Seguridad y ya se cocina otra desavenencia.