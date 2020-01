PRI NO DEBE RECULTAR A “CARTUCHOS QUEMADOS”.

T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

PRI NO DEBE RECLUTAR A “CARTUCHOS QUEMADOS”.

SI REALMENTE el Comité Directivo Estatal del PRI, desea recuperar el terreno perdido y luchar por reivindicarse, primero que nada, tendría que deshacerse de la enorme gama de “cartuchos quemados”, que son los que, evidentemente le hacen muchísimo daño al Revolucionario Institucional, porque la gente que, “tenía fe y confianza en el viejo PRI”, dejó de apoyar a este partido, porque muchos de los también llamados “dinosaurios”, cuando tuvieron el poder político en sus manos, “se olvidaron cruelmente del contexto ciudadano” y eso, fue lo que provocó que, la gente que se decía “priista de hueso colorado”, se vio en la imperiosa necesidad de abandonar al ex invencible tricolor. “Esa es la cruda realidad”.

EDGAR MELHEM Salinas, tiene a su favor importantes bonos políticos, porque ha ocupado varios escaños públicos y demás “tiene mucha carretera recorrida”, pues recordemos que Edgar, siendo delegado de Sedesol-Federal, fue hasta los mas recónditos lugares de la entidad tamaulipeca y gracias a esa oportunidad como servidor del pueblo, el ex diputado federal riobravense, podremos decirles, conoce el estado “como la palma de su mano”. Y ese bono, repito, nadie de los tricolores que aun andan en esa nave o barco, tienen esta enorme ventaja.

SIN EMBARGO, en las filas del PRI, hay aún innumerables “re-conocidos torquemadas” y también hay, la presencia de personajes que, de plano ya no tienen nada que andar haciendo en las filas priistas, eso todo mundo lo ha venido observando. Y si, la nueva directiva, le sigue dando entrada o cupo a “muchos de los que le hicieron daño al tricolor”, tengan la plena certeza que el Revolucionario Institucional, “no avanzaría por nada del mundo” y, no porque nosotros queramos, sino porque en el marco de los hechos, “la gente nueva del PRI”; ya no quiere ver más, a los energúmenos que, “generaron el quebranto político del tricolor”, aquí en Tamaulipas.

Y SI EL PRI Estatal, insiste en reclutar y seguir apoyando “a muchos de los cartuchos quemados”, difícilmente, este partido, podría salir “de la ratonera” en la que, para su desgracia, “se encuentra enclaustrado”. Por ejemplo: En el OMPRI-Tamaulipas, siguen teniendo a la ex diputada local COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ, una mujer oportunista en grado superlativo, la que, “para seguir en la jugada” y volver a ser diputada y nuevamente cobrar el salario que ahora ya no recibe, fíjense bien: logró quien sabe de qué forma que, la instalarán como “la suplente” de YAHLEEL ABDALA CARMONA Diputada plurinominal, la que al tener obvias aspiraciones para ser alcaldesa de su pueblo Nuevo Laredo, se iría de candidata y “LA COPI”, volvería al Congreso. ¡Hágame el favor!

POR ELLO, yo me pegunto: Porque los altos mandos nacionales del PRI, siguen aferrados sosteniendo a priistas de mala reputación, los que solo se han servido de ese partido y por ello, me parece inexplicable que, se siga apoyando a gentes como la señora Copi. Y “no le dan cabida a caras nuevas” para ocupar esos espacios públicos y políticos, eso es lo que a mi juicio, seguirá agraviando del Revolucionario Institucional, partido que, “debe innovarse, pero innovarse en serio” y si la nueva dirigencia estatal, no obra en consecuencia y no hace a un lado a los que “ya no deben estar en el escenario político futuro”, repito, el PRI difícilmente, podría salir del hoyanco político el que está.

POR ESTE relevante motivo, creo y considero que, ALITO CÁRDENAS el nuevo Presidente nacional del PRI; tiene que analizar de manera profunda este tipo de casos, para que los jóvenes priistas, tengan opción a participar en las contiendas electorales que se avecinan. Porque, son estos nuevos valores tricolores, los que podrían lograr la fortaleza-electoral, que mucha falta le hace en estos momentos al Revolucionario Institucional. Y si los mandamases del tricolor, se aferran a continuar con “los emblemas del compadrazgo”, “el amiguismo y el cuatachismo”, sin lugar a dudas, seguirán yéndose al precipicio político y si no pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

OTRO EJEMPLO claro del aferramiento priista a seguir manteniendo “cartuchos quemados” en las mejores posiciones políticas, es que, YAHLEEL ABDALA Y FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS, son Diputados plurinominales, y “nadie sabe cómo llegaron o quien los impuso y los favoreció”, pero ahí están cobrando muy buen salario en el Congreso de Tamaulipas. Y para la siguiente: Yahleel buscará la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo y Florentino la alcaldía del Mante, y sino “´pal baile vamos”. Eso ya todo mundo lo sabe. Y por ello, esto, nos lleva a hacer conjeturas muy claras y concretas, sobre el peregrinar del PRI; Partido que, si realmente desea volver por sus fueros, “tendría que deshacerse de la gavilla de fracasados como los ya mencionados”.

PERO ESO NO ES TODO, porque ya hemos venido observando que, en las filas de la “recién desempacada” directiva del PRI Estatal: Por lo pronto ya taren infiltrado a CARLOS SOLÍS, un joven que como “Diputado Pluri”, pudo hacer mucho por Reynosa, su tierra y no lo hizo y también pudo observarse a la respetable señora Sra. AMIRA GÓMEZ TUEME, también ex diputada local. Y no dudo que más pronto que inmediatamente, habremos de ver también a OSCAR LUEBERT GUTIÉRREZ ex dos veces alcalde de Reynosa, ex Senador y ex Diputado Federal y a la esposa de éste, respetable señora MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX ex Diputada Federal, la que “en el Congreso de la Unión” pasó de noche, porque no hizo nada bueno para su distrito, como igual sucedió con YAHLEEL, quien prometió muchas cosas y no le cumplió a los Neolaredenses. Eso todo mundo lo recuerda.

POR LO ANTERIOR, versamos que si el PRI, desea consolidarse en Tamaulipas y SALIR DEL ATOYADERO, si mandan a las posiciones principales a “los referidos cartuchos quemados” y otros más que se nos escapan de la memoria, tengan la certeza que seguiremos viendo al Partido Revolucionario Institucional, “más hundido que nunca”. Y por este trascendente detalle, EDGAR MELHEM SALINAS, quienes a mi juicio un buen muchacho, porque “conoce de aguacates, en el argot político”, tiene que hacer un buen trabajo y para ello, deberá “ver las cosas con crudeza” y por supuesto, “tomar decisiones con frialdad” y “no actuar con el corazón” y menos con los trillados preceptos “del amiguismo, el compadrazgo y el cuatachismo”, porque eso a nada bueno lo conduciría.

Y AUNQUE, el ex Secretario General del PRI José Benítez Rodríguez, diga o asegure que, “en nada afecta al tricolor” el escándalo de la mega tranza por 600 millones de pesos, donde está involucrado el ex Tesorero JORGE ABREGO ADAME, hecho consumado en el sexenio del mega trampa ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, a juicio de mismos tricolores, ese tan sonado tema que, por cierto ha tomado enorme revuelo político, SI AGRAVIA MÁS AUN AL PRI-TAMAULIPAS. Porque de “Ipso Facto” (de hecho), “el sol no se puede tapar con un dedo”.

Y SI EGIDIO TORRE, sigue “mandando galleta en el PRI”, como muchos tricolores lo comentan, entonces “el PRI, seguirá de picada”. Así es que ALITO CÁRDENAS, por su calidad de Presidente Nacional de este partido, no deberá despegar su vista de Tamaulipas, para que, dejen trabajar bien a Edgar Melhem y éste, por supuesto, “PUEDA ENDEREZAR EL BARCO” y los nuevos valores del Revolucionario Institucional, “puedan remar bien y dar la batalla electoral”. Pero si a esto, se hace caso omiso, repito y reitero “al PRI, nadie lo podría rescatar del abismo político en el que se encuentra”. Pero en fin, seguiremos de cerca este interesante tema, para saber si hay la voluntad y disposición política de permitir que en el PRI Tamaulipas, se haga un buen trabajo político,” con miras a futuros eventos electorales”. Así las cosas en el ex invencible Tricolor.

Por hoy es todo y hasta mañana.

