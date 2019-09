DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

PRI Nuevo Laredo busca salir del pozo

El PRI Nuevo Laredo se niega a morir, a pesar que el pueblo neolaredense decidió hundirlos en un pozo sin fondo por sus malos gobiernos, los pocos que quedan han decidido unir esfuerzos.

En la reciente visita de su lideresa nacional, YAHLEEL ABDALA, salieron al patio del partido para tomar una foto grupal para anunciar que van por la unidad, para rescatar la militancia que aún tiene corazón priísta y a afiliar a quienes quieran formar parte del decaído PRI.

Fue un puñado de militantes la que se tomó la foto al lado de su lideresa YAHLEEL y de su líder local, MONICA GARCIA, en su mayoría son mujeres de colonias, con la ausencia de aquellos ex alcaldes, ex diputados, ex síndicos, ex regidores, en fin, con la ausencia de los que sí lograron llenarse los bolsillos en las épocas de gloria del PRI.

Igual, la dirigente MONICA GARCIA, presumió una foto al lado de los dirigentes de la CTM, CNOP y CNC, FELIX ALEMAN, BENJAMIN GARCIA MARIN Y ALEJANDRO LOPEZ, respectivamente, a quienes catalogó como pilares históricos y fundamentales del partido.

Sin duda estos tres dirigentes siguen siendo priístas, pero que toda la clase política neolaredense sabe que en las últimas elecciones no le han sido tan fiel al partido.

El PRI quiere renacer, los pocos que quedan piensan que pueden salir de ese pozo en que fueron metidos, ¿Volverán los neolaredenses a creer en ellos?

DECIDE HOY CONGRESO, CUENTAS PUBLICAS Y UBER

Este jueves habrá sesión de Congreso, y los diputados tamaulipecos tendrán en su poder la decisión de aprobar o desechar dos propuestas de mucha importancia.

La primera es las cuentas públicas de alcaldes y ex alcaldes, para saber si utilizaron bien o no el dinero de los tamaulipecos. Y la segunda, la entrada del servicio UBER.

En las cuentas públicas, veremos que alcaldes o ex alcaldes tendrán que ser llamados al banquillo para que aclaren los gastos.

En el servicio de UBER, esperemos que sea positiva la votación, porque sería una forma ideal para acabar con el pésimo servicio de transporte público que ofrecen actualmente los concesionarios.

En Nuevo Laredo, la entrada de UBER sería de gran alivio para el ciudadano, pues a la fecha el servicio de autobuses es una verdadera grosería, pues el usuario tiene que esperar hasta una o dos horas para abordar.

Y de los taxis ni hablar, en Nuevo Laredo utilizar el servicio es un lujo, pues a pesar de haber servicio de taxímetro, al final el chofer cobra lo que quiere, hasta 200 o 300 pesos, todo gracias al monopolio que mantiene el Sindicato.

Si se aprueba UBER, en Nuevo Laredo ya no habría que esperar una o dos horas el camión, nos moveríamos en autos de lujo y a menor precio, al final los usuarios tendrían mucho que ganar y los concesionarios gandallas, mucho que perder.

TODO LISTO PARA LA FERIA, SÍ VIENE GERARDO ORTIZ

En Nuevo Laredo, todo está listo para que este viernes de inicio la Expo Feria 2019, con la presentación de artistas de renombre en el Palenque.

La feria del pueblo, comenzará este viernes 6 con la inauguración y coronación de la Reina JOCELYN DANIELA.

En el Teatro del Pueblo, estarán artistas como El Gran Silencio y Ximena Sariñana.

Y como platillo especial, en el Palenque el día sábado 7 abrirán con la presentación estelar de GERARDO ORTIZ, quien acaba de confirmar que sí se presentará para deleite de los neolaredenses.

El día 14, Nuevo Laredo escuchará la voz de JULION ALVAREZ y para 21 cantará el grupo PESADO.

Nuevo Laredo tendrá su fiesta de 15 días, ha llegado la Feria, y sin duda las familias saldrán a disfrutar de esta gran tradición… ¿qué no?… NOS LEEMOS.

