EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

PRI… ‘otra de vaqueros’

En lo que parece su último intento por convencer a la sociedad mexicana de su deseo de cambio democrático -lo que hemos escuchado año tras año, desde hace décadas-, el PRI recurrió a un crédito hipotecario de 100 millones de pesos para sufragar los gastos de la elección interna de su nueva directiva nacional.

Esa operación crediticia afrenta a la sociedad, porque si los priistas tuvieran tantita voluntad, ese dinero se invertiría en los barrios pobres, con mayor rentabilidad política.

Pero no:

Van a canalizar esa elevada suma en la construcción de un aparato electoral que le dé credibilidad a su elección [porque los priistas ya no creen ni en ellos mismos], de ahí que la convocatoria de su presidenta nacional, CLAUDIA RUIZ MASSIEU -inverosímil, por las implicaciones de su genealogía política-, denote la angustia por “transformar al priismo, de forma y fondo, para demostrar a la sociedad mexicana que somos un partido capaz de renovarse, de ponerse al día y de estar a la altura de las exigencias ciudadanas de transparencia, democracia y legalidad”.

-¿A poco sí?

RUIZ MASSIEU debe reconocer, en principio, que el PRI se alejó de la sociedad mexicana y que la pobreza extrema que se vive en sectores muy focalizados de la geografía nacional, es producto del reparto inequitativo de la riqueza nacional, que el PRI alentó durante más de 80 años con gobiernos que generaron un modelo económico que potenció una injusta distribución de la riqueza, que hacía cada vez más ricos a los ricos, y cada vez más pobres a los pobres.

De allí se derivó el clima de violencia que agita al país, porque la pobreza inducida por los gobiernos, es otra forma de violencia.

Y eso debe entenderlo el PRI.

Ahora bien: ¿Cómo pretenden cambiar, cuando detrás de los líderes partidistas estás las mismas mafias de poder?

Los SALINAS, por ejemplo, están detrás de su sobrina CLAUDIA; o aquí en Tamaulipas: EGIDIO TORRE maneja a conveniencia el Consejo Política estatal del PRI.

… No.

El PRI no tiene el más mínimo deseo de cambio, porque si lo tuviera, ya habría renovado los liderazgos de sus sectores, pues no se vale esconderse detrás del “respeto a la autonomía de sus organizaciones”, para tolerar, por ejemplo, la insultante existencia de líderes cetemistas venales que han medrado y se han enriquecido brutalmente con las cuotas obreras.

Y Matamoros, con JUAN VILLAFUERTE y JESÚS MENDOZA son claros botones de muestra.

O con el zángano de EDMUNDO GARCÍA ROMÁN.

De hecho, la violencia obrera de Matamoros fue una expresión de protesta contra estos parásitos del sindicalismo organizado.

CLAUDIA RUIZ MASSIEU sin embargo, al encabezar la XLVI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional (CPN), proclamó que el Partido Revolucionario Institucional asume un compromiso con la apertura en su interior e impulsa una etapa de renovación democrática que tiene como protagonista a la militancia, al convocar al priismo “a salir fortalecido, sin fracturas ni divisiones, de la elección de la dirigencia de su partido para el período estatutario 2019-2023”.

… Veremos qué pasa en Tamaulipas:

Con ‘QUIQUE’ CÁRDENAS como protagonista.

En Reynosa, por cierto, en un tema de bastante actualidad, la Presidente Municipal MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, dio a conocer que en su participación en la Primera Cumbre de Alcaldes de América del Norte, donde asistieron sus homólogos de ciudades de Estados Unidos, Canadá y México, conoció experiencias exitosas que se pueden adoptar y adaptar en otros municipios.

Destacó MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, que se trató el tema de los migrantes y con ello el de los derechos humanos, además de la falta de recursos para atenderlos, “otra de las cosas que nos inquieta y son importantes, es que ellos mismos al tener un permiso de trabajo se hagan autosuficientes, mientras dure la espera de su acceso a los Estado Unidos”, dijo.

“Las ciudades de la frontera queremos tener el apoyo del Gobierno Federal. Desde que se hizo el proyecto de egresos inmediatamente noté que se había eliminado el fondo migrante y es una necesidad que debemos de tener, no sólo Estados, también etiquetado a Municipios”, expresó la Alcaldesa.

Cada migrante cuesta aproximadamente 500.00 pesos diarios, dijo, por lo cual es importante que al tomar esas decisiones se contemplen también los recursos para los Municipios de la frontera, que utilizan recursos propios etiquetados para otras actividades, pero que el ingreso en la frontera sur sea controlado y los extranjeros lleguen de manera ordenada y legal.

Se pronunció la Presidente de Reynosa porque no solo sea restablecido el fondo migrante, sino que se cumpla etiquetándolo a las ciudades de la frontera norte y s epoda enfrentar la problemática derivada de la llegada de las familias procedentes de Centroamérica.

Por asociación temática, deje decirle que en Nuevo Laredo, a invitación del alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, una delegación de Diputados Federales vendría a la ciudad para que visiten los refugios y casas del migrante Nazareth y AMAR, se enteren de las necesidades de los miles de transmigrantes y puedan el apoyo económico para atenderlos.

Este fenómeno migratorio se debe al acuerdo del gobierno federal con Estados Unidos de permitir a las personas que solicitan asilo permanecer en México mientras sus casos se procesan en el vecino país, informó el presidente municipal ENRIQUE RIVAS.

RIVAS CUÉLLAR destacó que con esta visita, los diputados federales podrán atestiguar y apreciar las condiciones que existen en los albergues municipales, casas de migrantes y en los refugios temporales que han instalado algunas iglesias; mismos que ya se encuentran rebasados.

“Que ellos se lleven de manera presencial la situación actual que estamos viviendo y lo que se está padeciendo con mucho esfuerzo del gobierno municipal, estatal, la sociedad e iglesias que han participado. Esto permitirá que nos ayuden a bajar recursos, porque hasta ahorita todo ha sido discursos, acuerdos”, dijo, en entrevista, RIVAS.

El munícipe mencionó que es importante conocer todas las condiciones que ha aceptado el gobierno federal, aunado a las de recibir, atender, cuidar e inclusive existe la posibilidad de crear empleo para los migrantes.

A propósito de Nuevo Laredo, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia -DIF-, ADRIANA HERRERA ZÁRATE, asistió como invitada de honor al cambio de mesa directiva de la Asociación Nacional Pro Superación Personal -ANSPAC-.

HERRERA ZÁRATE fue la encargada de hacer la toma de protesta a LAURA LARRAÑAGA DE PEÑA, nueva presidenta de la agrupación, y Sonia Alonso, vicepresidenta, así como las integrantes de su mesa directiva 2019-2021.

También felicitó a la presidenta saliente de ANSPAC, ELVIRA SANMIGUEL de BENAVIDES, quien rindió un informe de las actividades realizadas en el periodo 2017-2019, y recibió un reconocimiento por su labor.

Aquí un paréntesis para compartirle que aunque el alcalde CARLOS ULIVARRI LÓPEZ se vio obligado a suspender su agenda de trabajo en Nuevo Progreso por cuestiones climatológicas, los intensos aguaceros que cayeron en la ciudad no afectaron el curso normal de la actividad productiva.

Desde Palacio, el Ayuntamiento estuvo monitoreando puntualmente el registro de las precipitaciones pluviales, a efecto de acudir en auxilio de sectores afectados por los torrenciales aguaceros, pero por fortuna no fue necesario poner en operación ningún programa especial de apoyo por inundaciones, pues las lluvias no alcanzaron ese registro.

Sin embargo, el alcalde ULIVARRI LÓPEZ giró instrucciones a Protección Civil y organismos de apoyo a la sociedad, para que se mantengan pendientes, ante el pronóstico de más lluvias en el curso de este día.

En Matamoros, entre tanto, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ anunció que en los meses de julio y agosto iniciarán las obras de infraestructura en las 57 colonias incluidas en el programa de combate a la pobreza extrema, autorizado por el gobierno del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, por un monto aproximado a los 520 millones de pesos.

Para ver lo relacionado a ese tema, el Presidente Municipal viajó este martes a la Ciudad de México para entrevistarse con ARMANDO ROSALES, subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

LÓPEZ HERNÁNDEZ explicó que Matamoros fue uno de los 10 municipios fronterizos beneficiados con el citado programa que permitirá abatir la pobreza extrema de cientos de familias que viven en colonias o invasiones en una situación de alta marginación, que no cuentan con agua, electrificación, drenaje, banquetas y pavimentación

Además de esas obras de infraestructura, vienen también las construcciones de tres escuelas de niveles primaria, secundaria y medio superior, un mercado y un Centro de Desarrollo Familiar; todas estas obras forman parte de un paquete; estamos en etapa de culminación para proceder en este mismo mes a las licitaciones, agregó.

La inversión es de aproximadamente 520 millones de pesos, incluyendo también un paquete de vivienda y 26 millones de pesos que se destinarán a la adquisición de 6 predios que fueron invadidos por familias con necesidad de contar con un patrimonio familiar.

Un paréntesis para compartirle que con el objetivo de seguir respaldando a las madres y padres trabajadores de Tamaulipas, el Sistema DIF Estatal que preside MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, inauguró una nueva Guardería Infantil en el municipio de Díaz Ordaz, en la que se invirtieron 4 millones 450 mil pesos en su construcción y equipamiento, y donde se podrán atender hasta 32 niñas y niños de 1 a 3 años 11 meses de edad.

Actualmente en Tamaulipas se cuenta con 21 guarderías en los municipios de Altamira, Antiguo Morelos, Madero, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Reynosa, Río Bravo, Tampico, Tula, Victoria y Xicoténcatl, donde se les brinda cuidado, alimentación, cariño y la atención que merecen, niñas y niños de entre los 43 días a 3 años 11 meses de edad con el apoyo de los DIF Municipales.

“Desde el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas continuaremos con este tipo de acciones, con la construcción de espacios que protejan el presente y futuro de nuestras niñas y niños. Mamás, papás, disfruten mucho este servicio que hemos creado con todo el cariño para ustedes” dijo MARIANA GÓMEZ.

La guardería infantil DIF de Díaz Ordaz contará con médico, enfermera, cocinera, trabajadora social y psicólogo, y personas de apoyo.

En Tampico, entre tanto, la sociedad porteña aplaudió la decisión del Presidente municipal CHUCHO NADER, quien ordenó a la Secretaría de administración una minuciosa investigación, a fin de determinar qué elementos podrían ser reinstalados o en su defecto, ratificar su separación.

El jefe de la comuna destacó que durante su gobierno se ha tenido particular cuidado, para llevar a cabo estas medidas, cuyo único propósito, dijo, “es el de optimizar el funcionamiento de la administración y ofrecerle a la ciudadanía un gobierno honesto y transparente”.

CHUCHO NADER precisó que en esta evaluación, los elementos serán sometidos a los exámenes de control y confianza por parte de las autoridades de seguridad pública en el Gobierno del Estado; además de una serie de requisitos que deberán de cumplir en el ámbito municipal.

“En esta administración hemos sido muy cuidadosos con el personal, sobre todo con aquellos que ya tienen muchos años trabajando en la administración, por ello cuando me enteré del caso en particular de los agentes de tránsito, me comuniqué con el secretario administrativo para que cheque caso por caso”, detalló.

Por su parte, el Contralor FERNANDO ALZAGA MADARIA informó que a solicitud del jefe edilicio, se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes sobre el caso de los agentes viales que fueron separados y precisó que cada dependencia de gobierno tiene la facultad, con el consenso de la autoridad municipal, para llevar a cabo las bajas que considere pertinentes.

Por último, luego de pasar por un riguroso proceso de selección, 20 estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fueron elegidos para realizar proyectos en el Verano de la Investigación Científica que convoca la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).

La Secretaria de Gestión Escolar de la UAT, TERESA DE JESÚS GUZMÁN ACUÑA, informó que los estudiantes aprobados en la reciente convocatoria de la AMC, harán una estancia de siete semanas en distintas instituciones de educación superior del país.

“Hay todo un proceso de selección muy riguroso por parte de la Academia Mexicana de Ciencias, para seleccionar a los mejores estudiantes que vayan a pasar siete semanas en una institución de educación superior del país”, comentó.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.