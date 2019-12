LETRAS PROHIBIDAS

PRI, SNTE y PAN: ¿Con melón o con sandía?

Clemente Zapata

Nacimiento de partidos/

perfilan pa’l próximo año/

“pastores” tendrá rebaño/

y estaríamos sorprendidos…

Se anticipa en la entidad

dos grandes encrucijadas,

de PRI y SNTE apuntaladas

¿perderían su identidad…?

Para el próximo año, en que sin duda Redes Sociales Progresistas (RSP) estará vigente en Tamaulipas, se presenta la incógnita: ¿Para dónde jalaría el PRI: con melón, con sandía o con…?

Aunque en el 2020 no habrá elecciones, sí será uno de mucha actividad partidista. El PRI trabajará para “revivir” pero de ellos dependerá si como el ave Fénix o como Frankenstein.

La misma incógnita se perfila para la Sección 30, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al tener muchos de sus “operadores” laborando en donde paga el PAN-Gobierno.

Además, también podría conformarse como partido político, Libertad y Responsabilidad Democrática (Libre), del ex presidente panista FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y MARGARITA ZAVALA.

De regreso al PRI.- No se puede negar, es evidente, que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no vive su mejor momento, con o sin EDGAR MELHEM SALINAS como virtual líder estatal.

Bajo esta tesis, se anticipa que el PRI tamaulipeco se perfila como “partido bisagra”; es decir un organismo que aportaría su “pequeño gran” voto duro, para hacer la diferencia, a cambio de posiciones.

Interesa saber si el PRI tamaulipeco decide ir de la mano con el Partido Acción Nacional (PAN), con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) e incluso con RSP por la añeja estructura.

Además, y ayer lo dijimos en este mismo espacio, RSP tendrá vida y prerrogativas el año próximo; un año en donde se trabajará para conformar su estructura y ampliar el listado de “operadores”.

Por otro lado y para los panistas, esos que no alcanzarían el cargo anhelado, se les presentaría la oportunidad de sumarse, si es que CALDERÓN consigue el registro de Libre.

En los pasillos azules corre fuerte el rumor que, de mutar Libre de asociación a partido político y con prerrogativas en la mano, habría “chorreadera” de panistas hacia ese partido. Son especulaciones.

Aunque con la detención de GENARO GARCÍA LUNA, quien fue titular de Seguridad Pública de CALDERÓN, las cosas podrían no ser como presumen los seguidores del ex presidente en la entidad.

Con relación a la Sección 30, se da por hecho que cientos de operadores “sentistas” que trabajan para el Gobierno estatal están “amarrados” para operar a favor del PAN.

Por ello el “nacimiento” de RSP, mete mucho ruido a la teoría de que seguirían esos operadores al servicio del Gobierno azul, sobre todo porque la “luna de miel” terminó en la entidad…

El próximo año también será el resurgimiento de viejos operadores políticos; es un hecho. Pero tal vez quienes los recuerden se sorprenderán de las playeras que usarán de cara al 2021 y 2022.

Otros partidos que merece la atención son el Verde y Movimiento Ciudadano, aunque ellos sí están asegurados como “partidos bisagras”, dependiendo del billete y las posiciones.

Del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo (PT) escribiremos luego. Aunque anticipamos que el sol azteca andaría bien recio, buscando comprador.

Perfiladas tantas agrupaciones políticas, se abre la oportunidad para que rapaces políticos, sin ideología y motivados por el pragmatismo, se cuelen a una candidatura y de ahí a un posible cargo… Pendientes…

ÁGORA

¿QUÉ ES LO único bueno que pasa cuando te caes?, pues que puedes levantarte, sacudirte y continuar tu andar… Pero hay personas que con el primer resbalón tienen miedo de avanzar y prefieren quedarse sentados gimiendo y sobándose mientras ven pasar a personas en igual o peores circunstancias que optaron por seguir su marcha, a pesar de haber tropezado una y otra vez en la vida… En ocasiones las relaciones interpersonales se transforman en piedras que nos hacen tropezar y no queda otra que levantarse, sacudirse y continuar el andar… Igual sucede con nuestros sueños, pues en ocasiones un resbalón o tropiezo los sepultan… Para reflexionar…

DEL TINTERO…

+++El municipio de Nuevo Laredo, cuyo alcalde es ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, fue elegido por el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, y el titular de Turismo en el Gobierno federal, MIGUEL TORRUCO MÁRQUEZ, para dar el banderazo de inicio al “Operativo Vacacional Invierno 2019” el próximo 17 de diciembre.

+++El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, entregó el Premio Investigador Joven 2019 al doctor ALAN DÍAZ MANRÍQUEZ, por su aportación en el campo de la tecnología evolutiva.

ENTRETELONES…

EN MADERO, el exalcalde panista ANDRÉS ZORRILLA MORENO, no está durmiendo tranquilo desde hace algunos días y eso se debe a que presuntamente la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas ha mandado llamar a varios de sus más cercanos ex colaboradores… Algunas versiones apuntan que son investigados al menos siete y otros que diez… Al parecer se encontraron empresas fantasmas que “sangraron” sistemáticamente las arcas maderenses durante la administración de ZORRILLA, principalmente en el renglón de Obras Públicas, pero la investigación sigue y por ello hay un fuerte hermetismo en ella… Lo anterior permite el “sospechosismo” de que ZORRILLA anduvo de “coqueto” con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y ahí están las consecuencias… ¿Recordará ZORRILLA aquel evento que patrocinó para su amiga TATIANA CLOUTHIER, quien ya portaba la playera de Morena… será por ahí…?

EL EX SECRETARIO de Gobernación de la administración federal de ENRIQUE PEÑA NIETO, y actual coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, es decir MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, se lavó las manos y justificó [ajá] que durante su estancia en el Gobierno federal no se investigó y no se detuvo a GENARO GARCÍA LUNA, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de FELIPE CALDERÓN… Dijo OSORIO que no se presentó ningún elemento para investigar a GARCÍA LUNA, quien fue detenido en Estados Unidos y acusado por la Fiscalía de Nueva York de presuntamente andar haciendo tratos con “empresarios del delito”… ¡Ámonos!

EN EL CONGRESO a quien le tupieron y duro fue al diputado local por la vía plurinominal del Partido Revolucionario Institucional, FLORENTINO SÁENZ COBOS, pues aseguran que fue de su autoría la iniciativa de que cada familia tamaulipeca pague más de 800 pesos al año por el servicio de recolección de basura… Qué raro que TINO SÁENZ se le haya ocurrido esta “ideota”, tal vez sea cierto que siendo priista y con la ilusión de que su partido regrese al poder, para cuando lleguen tengan recursos de sobra para darle gusto al gasto. ¿A poco sí…?