EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

PRI, un revoltijo con matiz guinda

Si quienes dominan el ‘abc’ de la política saben que entre gitanos no vale leerse la buenaventura, ¿cómo se explica usted que ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO opere en Tamaulipas para ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS; RICARDO GAMUNDI para IVONNE ORTEGA y la gente de OSCAR LUEBBERT para LORENA PIÑÓN?

¡Ah!, ¿y qué ex priistas que la víspera se separaron de su partido para sumarse a Morena, estén propalando en Reynosa la versión de que RICARDO GAMUNDI le pidió a la ex alcaldesa ex priista y actual diputada federal de Morena OLGA JULIANA ELIZONDO, que opere el voto del priismo ribereño a favor de IVONNE ORTEGA?

¡Vaya usted a saber!, pero lo que flota sobre la superficie es la convicción de que el PRI empieza a mimetizarse con Morena, y que no es descartable la posibilidad de que acuerden una alianza coyuntural de cara al 2021, de modo que postulen candidatos comunes a las alcaldías, diputaciones locales y diputaciones federales.

Parece un hecho que quienes dimitieron del PRI para sumarse a Morena -o bien para operar para Morena bajo la mesa, como se sospecha de LUEBBERT-, pudieran convertirse en factores de Enlace en el proceso de una alianza electoral PRI-Morena, rumbo a las elecciones del 2021.

No parece remota esa posibilidad.

Sobre todo porque otros ex priistas que sí dejaron su partido para contender como candidatos de Morena en la elección federal anterior, como son los casos de la propia ex alcaldesa priista de Nueva Ciudad Guerrero OLGA JULIANA ELIZONDO, o los ex legisladores tricolores de la zona conurbada OLGA SOSA RUIZ y ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, diputados federales de Morena por los distritos 8º y 7º, pudieran convertirse en “puentes” de negociación rumbo a una eventual alianza temporal PRI-Morena.

De otro lado, la percepción de que los líderes potenciales del Nuevo PRI -es decir, el PRI sin EGIDIO-, están convencidos de que difícilmente ganarán Ayuntamientos o distritos locales o federales el 2021 si van solos a la contienda, robustece la idea de esa alianza coyuntural, aunque lo que suceda en ese sentido tiene que ser “cocinado” primero a nivel nacional.

Hay quien cree, también, que el PRI podría hacer alianza con el PAN, no con Morena, y esa es otra posibilidad que no debe descartarse, habida cuenta de que en el pasado reciente muchos priistas operaron para el PAN.

Pero, nada está dicho todavía.

Las posibilidades ahí están, sobre un escenario todavía no definido.

En el PRI, existe el convencimiento de que los candidatos al liderazgo nacional son solo dos: ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS e IVONNE ORTEGA PACHECO.

La propia IVONNE ha dicho que la “tercera en discordia”, LORENA PIÑÓN, en realidad no busca el liderazgo político del PRI, porque es un elemento comparsa de ‘Alito’, que busca quitarle votos a ella para ‘endosárselos’ al gobernador de Campeche con licencia.

Y sí, parece que así es: a juzgar por las fuertes críticas de LORENA contra IVONNE durante su reciente estancia en Reynosa, donde convocó a conferencia de prensa en un establecimiento comercial del ex alcalde priista EVERARDO VILLARREAL SALINAS.

¡Vaya mescolanza!

CANDIDATOS

En el sur, parece un hecho que los diputados federales morenistas OLGA SOSA RUIZ y ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, solicitarán licencia a la Cámara de diputados para buscar las alcaldías de ciudad Madero y Tampico, aunque en esas dos ciudades conurbadas No-Se-Descarta que los alcaldes JESÚS ‘Chucho’ NADER, del PAN y [el también ex priista] ADRIÁN OSEGUERA KERNION, intenten la reelección.

‘Chucho’ tiene toda la posibilidad, pero OSEGUERA KERNION, que resultó un fiasco para los electores, podría generarle una derrota a Morena, en caso de que lo postularan para un segundo periodo.

En Reynosa, No-Se-Descarta que el ex alcalde OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ haga alianza con la ex senadora AMIRA GÓMEZ TUEME, para impulsar la candidatura del ex secretario de Desarrollo Rural y ex presidente del Poder Legislativo CARLOS SOLÍS GÓMEZ, a quien la Clase Política tricolor percibe como un buen ‘prospecto’.

Y en Río Bravo, es un hecho que los MELHEM llevarán ‘mano’ para la postulación de candidato.

¿Qué le parece EDGAR para la LXV legislatura federal?

¿Y ‘CHUY’ CANALES para la alcaldía?

Pero, no se olvide que ZACARÍAS, también de los MELHEM, se quedó con la espada hasta la empuñadura cuando EGIDIO TORRE lo engañó y lo hizo gastar una fortuna haciéndole creer que sería el candidato a la alcaldía, y al final metió la mano a favor de JUAN DIEGO?

En Río Bravo, sin embargo, todo parece indicar que existen condiciones para presumir que la ciudadanía dará su voto de confianza para un segundo período a favor del alcalde CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, mientras que en Reynosa y Nuevo Laredo, el Líder Factual de Acción Nacional ya sondea las posibilidades de quienes habrán de suceder en el Ayuntamiento a los alcaldes MAKY ORTIZ DOMÍNGUEZ y ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR.

A decir verdad, el ‘Fiel-De-La-Balanza de Acción Nacional dispone de una muy amplia hornada de ‘prospectos’ a las alcaldías, diputaciones locales y diputaciones federales, a partir de quienes este 1º de octubre protestarán como miembros de la LXV legislatura estatal, quienes parecen estar perfilados, unos para su reelección, y otros para escalar a presidentes municipales y diputaciones federales.

Como es el caso de JOAQUÍN ‘Joaco’ HERNÁNDEZ CORREA en ciudad Madero, que, en teoría, va por otro periodo, mientras que otros legisladores, como JUANITA SÁNCHEZ, FRANCISCO GARZA DE COSS y JAVIER GARZA FAZ, en Reynosa, están en disposición de asumir retos mayores.

Pero eso se verá -¡Y-Se-Resolverá!-, en el Tercer Piso.

Ya ‘KIKO’ ELIZONDO anda recorriendo el territorio y viendo a quienes ya empezaron A-Alzar-La-Mano rumbo al 2021.

En Río Bravo, es un hecho que RAUL GARCÍA VIVIAN podría buscar la candidatura, mientras que en Reynosa RAUL LÓPEZ y LEONEL CANTÚ ROBLES podrían decir ¡presente!

En Miguel Alemán, muchos creen que el ex alcalde RAMIRO CORTEZ BARRERA está listo para recuperar la alcaldía, hoy por hoy en manos del priista SERVANDO LÓPEZ MORENO, que nunca sirvió para nada.

Por lo pronto, los reconocimientos nacionales que está recibiendo el Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, le están dando posicionamiento social y político al Partido Acción Nacional.

Y eso abona a favor de los futuros candidatos azules a las alcaldías, diputaciones locales y diputaciones federales.

A propósito de legisladores, el Diputado Local electo por Nuevo Laredo FÉLIX FERNANDO “Moyo” GARCÍA AGUIAR, afirmó que impulsará el trabajo legislativo para eliminar las brechas de género creando igualdad entre mujeres y hombres, con la promoción permanente de los derechos humanos.

El legislador agregó que “apostar por un futuro en el que hombres y mujeres, de cualquier edad, color, raza u origen vivamos en igualdad, es un objetivo que jamás debemos renunciar”.

Insistió que es importante mantener las buenas prácticas para lograr una equidad de género.

“Moyo” afirmó que también dará continuidad a las acciones del Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y el de Nuevo Laredo, de ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, “en beneficio de los adultos mayores, protegiendo sus derechos y bienestar, sin olvidar su legado y experiencia”.

“Cómo legislador buscaré que se siga respetando y valorando su infancia con un alto sentido de humanidad”, aseguró.

En otro tema, le comparto que la Presidente Municipal de Reynosa, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, encabezó la Audiencia Pública número 19 en la colonia Ernesto Zedillo, donde asistieron más de 350 ciudadanos, testigos de las obras que su Gobierno ha ejecutado y sigue construyendo en el sector, donde además, la Alcaldesa reconoce un vínculo especial por ser un área en la que ha puesto énfasis mediante brigadas médicas y de asistencia alimentaria.

“Nunca se había hecho tanta obra pública en la ciudad, el año más exitoso invirtieron 300 millones en un año para toda la ciudad en diversas obras; nosotros estamos invirtiendo más de 1 mil millones de pesos y conseguimos más de 500 del Gobierno Federal para 30 proyectos”, dijo, y recalcó MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, que en este Gobierno hay más de 25 mil becados con 100 millones de pesos para la educación de niños y jóvenes.

“Aquí en la Zedillo pavimentamos la calle Encinos, terminada con más de 3 millones de pesos, e hicimos un drenaje pluvial superficial en la Calle Primera, una obra de casi 7 millones de pesos”, dijo la Doctora MAKI ORTIZ, a los habitantes de esa y las colonias Revolución Verde, Juan Escutia, Lomas Del Villar, Las Delicias y Ampliación Delicias.

“Nada más en esta área, invertimos casi 40 millones”, aseguró la Alcaldesa; con casi 7 millones de pesos fue pavimentada la calle Presa de la Amistad y, la rehabilitación, en proceso, del Cárcamo 13, que beneficia a toda el área, tiene una inversión de 17 millones de pesos; la calle Muñoz Rocha, también en proceso, costará casi 2 millones, además, con cerca de 1.5 millones de pesos se construye la barda perimetral de la escuela primaria Leonel Quiroz.

La Audiencia del Gobierno aportó 279 despensas para familias de escasos recursos y adultos mayores y fue impartida la plática ‘Trata de Personas’, por parte de MAYRA MEDINA SALAZAR, encargada de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad en Tamaulipas, y FRANCISCO JESÚS VILLARREAL CERVANTES, Policía Ministerial, ambos integrantes de la Fiscalía General de la República.

En Río Bravo, entre tanto, el presidente municipal CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, giró instrucciones para impulsar las obras que dan una mejor conectividad a la ciudad, para lo cual se direccionó presupuesto de obra pública para mejor las condiciones de vialidad en las principales arterias de Río Bravo.

Así, personal de Obras Públicas y Servicios Públicos Primarios, trabajan en el bacheo de las calles Cuauhtémoc y Guanajuato, rehabilitando alrededor de 150 metros cuadrados de asfalto durante este martes.

De este modo, las políticas públicas del gobierno municipal que encabeza CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, tienen como propósito lograr amplios beneficios a favor de la población riobravense, manejando con pulcritud y transparencia el presupuesto de la obra pública.

En Tampico, entre tanto, el Presidente Municipal CHUCHO NADER aseguró que “de la mano del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, estamos construyendo una ciudad de calidad, una ciudad moderna que responda a los anhelos de progreso de todos los tampiqueños, por ello hoy nuestro municipio es referente en el ámbito estatal y nacional como un sitio de interés para el arribo de nuevas inversiones”.

Lo anterior lo expresó al asegurar que las obras y acciones impulsadas por el ejecutivo estatal han significado mayor desarrollo y bienestar para los tampiqueños.

El jefe de la comuna destacó que en materia de pavimentación, el Gobierno del Estado ha destinado recursos para el mejoramiento y modernización de la red vial en el municipio, tal y como se refleja con la pavimentación del bordo de protección de la colonia Morelos, donde se ejecuta una inversión superior a los 15 millones de pesos.

El Presidente CHUCHO NADER dio a conocer que la obra presenta un importante avance, por lo que en las próximas semanas quedará concluida.

“El Gobernador del Estado tiene bien puesta la camiseta por Tampico; y esto es algo que se traduce en más obras y acciones que generan progreso y bienestar; como lo han sido, la construcción del museo del niño, la próxima conclusión de los mercados municipales, el paso inferior San Pedro, los centros de bienestar y desarrollo; y muchas obras de pavimentación que estamos realizando en todo el municipio, como aquí en el bordo de protección de la colonia Morelos”, mencionó.

El jefe de la comuna subrayó que bajo el liderazgo del ejecutivo estatal se pondrán en marcha nuevos proyectos de desarrollo económico y turístico, como el mega proyecto de la laguna del carpintero, donde -dijo- “invertiremos más de 600 millones de pesos para desarrollar y modernizar toda la periferia de la laguna”.

Mientras que en Matamoros, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ confirmó la mañana de este martes, la renuncia de carácter voluntario de EFRAÍN ENCINIA MARÍN, quien se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento y de la Contralor Municipal, NADIA ETHEL ALVÁREZ ESPINO.

Entrevistado por representantes de los medios de comunicación, el Presidente Municipal dijo que este miércoles se habrá de cumplir con lo establecido en el Código Municipal, presentando las ternas para la elección de quien se desempeñará como secretario del Ayuntamiento y como Contralor Municipal.

Reveló que ya se tienen las ternas que serán presentadas a los integrantes del Cabildo, durante la sesión que habrá de realizarse el miércoles por la tarde noche, y como lo establece el Código Municipal serán los síndicos y los regidores, quienes elegirán a los nuevos funcionarios.

En este caso, reiteró el Presidente Municipal, hay cambios en el gabinete municipal pero Matamoros sigue caminando con el mismo ritmo e intensidad que se inició en esta administración municipal.

Desde el inicio de su administración, LÓPEZ HERNÁNDEZ declaró a los medios de comunicación, que ningún funcionario municipal cuenta con un certificado de tres años, motivo por el cual, no debe causar sorpresas porque los cambios estarán vigentes en el periodo 2018-2021, de acuerdo al desempeño de cada una de las áreas.

Al momento la administración municipal ha tenido cambios: en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; en la Secretaría de Salud Municipal, en las direcciones del Teatro Municipal, Deportes, Alcoholes y Limpieza Pública; ahora se suman la Secretaría del Ayuntamiento y la Contraloría Municipal.

Algunos casos han sido enroques como los es la Oficialía Mayor y la Secretaría Técnica, así como también en la Subtesorería y la dirección de Contabilidad.

Lo que nos recuerda que durante la entrega de apoyos del programa Fortalecimiento de la Seguridad -Fortaseg-, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ hizo un llamado a los jóvenes para que estudien, se preparen, sean exitosos y esto, les permita empoderarse y tomar decisiones en el rumbo de México.

En la vida agregó el Presidente Municipal, hay cuatro elementos fundamentales como son el deporte, el estudio, el trabajo y lo más importante, llevar el estandarte de Dios, y les va a ir bien, y se los digo porque es un testimonio propio.

En presencia de SILVIA BURGOS SÁNCHEZ, subdelegada regional de programas federales; JORGE ORIZAGA CASTAÑEDA, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública; el regidor IVÁN PUENTE ACOSTA, presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad en el Cabildo, entre otras personalidades, el Presidente Municipal destacó los importantes apoyos que el gobierno federal está dando a los jóvenes.

Este programa “Jóvenes Construyendo Prevención de la Violencia y la Delincuencia con participación Ciudadana” forma parte del Fortaseg, y se trata de un subsidio que se entrega a los municipios para fortalecer su seguridad.

Aquí un paréntesis para compartirle que con el propósito de evitar contaminación en los ríos, lagunas y cuerpos de agua de Tamaulipas, el Gobierno del Estado reiteró el exhorto a los gobiernos municipales y gerentes generales de las Comisiones de Agua potable y Alcantarillado (COMAPAS), con el propósito de elaborar y presentar proyectos ejecutivos de plantas tratadoras de aguas residuales.

Los proyectos que se entreguen serán revisados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y por la Comisión del Agua de Tamaulipas (CEAT) en conjunto, para emitir el dictamen correspondiente, explicó GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno de Tamaulipas.

El programa impulsado por el Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, está enfocado a dar solución conjunta a la contaminación de las descargas de aguas residuales hacia ríos, lagunas y cuerpos de agua.

Una vez que se revisen y autoricen los proyectos ejecutivos por el Gobierno del Estado, estarán dadas las condiciones para solicitar el apoyo del Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en espera de que autorice recursos que se destinarían a la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales.

Por último, debido a los resultados positivos de niveles de antioxidantes, presentes en la grilleta conocida como la “chiva del encino”, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizan un proyecto de biotecnología para elaborar alimentos en base al insecto, cuya especie en esta época del año se presenta en grandes cantidades en la zona centro del estado.

El trabajo se desprende de la tesis del Doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales del Instituto de Ecología Aplicada (IEA), realizada por la Mtra. LAURA JENET MONTIEL AGUILAR, que plantea el aprovechamiento de la chiva del encino con fines biotecnológicos, enfocada en el beneficio directo para personas con diabetes e hipertensión.

En entrevista, la Maestra en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán, LAURA JENET MONTIEL, refirió que en el proyecto colabora la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la asesoría del Dr. JORGE ARIEL TORRES CASTILLO, investigador del IEA-UAT.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.