EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

PRI va por sus espacios

Con la instalación de la Comisión Estatal de Procesos Internos, y la emisión progresiva de las convocatorias correspondientes, el Comité Directivo estatal del PRI iniciará formalmente la reorganización de sus cuadros en Tamaulipas, tarea asaz ingente si consideramos que las estructuras del partido permanecían inmóviles desde el 2013.

Y bueno, el protocolo arranca con la instalación formal de EUGENIO BENAVIDES como presidente de Procesos Internos; de ahí inicia la revisión del PRI de pies a cabeza, considerando que todos sus cuadros, desde el Consejo Político estatal, como las dirigencias municipales y los propios Consejos de ese nivel, incluyendo sus Comités de Sección, están vencidos y es menester reponerlos.

… Pero no se trata de restaurarlos “fast track”, sino de elaborar un análisis a fondo para instalar en las nuevas dirigencias a quienes verdaderamente tengan pasión partidista, ganas de hacer las cosas y actitud de triunfo hacia el 2021.

Bajo la presidencia estatal de EDGAR MELHEM, un Equipo de trabajo bien organizado tiene a su cargo el balance pormenorizado del rendimiento de cada uno de los componentes estructurales del partido, a efecto de reinstaurar un nuevo modelo de organización que responda a las exigencias sociales y dé como resultado un Nuevo PRI, que se ajuste a las nuevas condiciones de competitividad, pero al mismo tiempo, que ofrezca un margen razonable de victorias el 2021.

Esto, con el propósito de recuperar espacios, presencia social y política partidista y estar en condiciones de ir con todo a la Elección-Gubernamental-Del-2022.

Bajo este contexto, se está revisando con lupa el rendimiento político de los Comités municipales, a efecto de poner bajo análisis a los cuadros que desean permanecer en los liderazgos, pero a juzgar por los paupérrimos resultados de la última elección constitucional, pues…

Y fíjese usted qué curioso: tenemos información en el sentido de que el proceso de renovación del Comité municipal de Reynosa ha despertado interés inusitado.

Tanto así que hasta el propio presidente actual, CARLOS VÁZQUEZ solicitó ser considerado para su ratificación, pero dado el misérrimo resultado que obtuvo el partido en la última elección -¡2 por ciento de los votos!-, lo deja en automático fuera de la jugada.

La valoración de cuadros en Reynosa, considerada coloquialmente “la joya de la Corona” está en marcha.

Y no me lo crea usted a mí, pero la ex diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO ¡de LUEBBERT!, podría sacarse allá la rifa del tigre, con lo cual se crearían condiciones de excepción para que CARLOS SOLÍS GÓMEZ pudiera contender el 2021 como candidato del PRI a presidente municipal, con muchísimas posibilidades de ganar la elección, habida cuenta por su genealogía política y a que el nieto de Don ERNESTO GÓMEZ LIRA es un muchacho muy querido en la ciudad y particularmente por los líderes políticos priistas.

Es decir, Nadie-Le-Hace-El-Feo a su virtual candidatura.

Es decir, CARLOS es muy buena onda y sería un excelente alcalde der Reynosa.

Como COPITZI HERNÁNDEZ en Río Bravo; SERVANDO LÓPEZ MORENO, por la reelección en Miguel Alemán, y…

Mejor aquí le paro.

¡Ah!, en Tampico el ex alcalde GUSTAVO TORRES SALINAS coordinará un distrito electoral, aunque MAGDALENA PERAZA le echa mosca.

Por cierto, en la renovación del Consejo Político estatal del PRI casi un 50 por ciento de los Consejeros están literalmente fuera del partido, habida cuenta de que unos se fueron al PAN, y otros a Morena, de modo que EUGENIO BENAVIDES, quien tendrá a su cargo la reestructuración, con la supervisión de EDGAR MELHEM y CARLOS SOLÍS, No-Batallará-Mucho para “limpiar” ese órgano partidista.

Sólo para que usted se dé una idea, deje decirle que dos ex priistas de nivel que ¡todavía figuran en las listas de Consejeros estatales!, son el alcalde victorense, XICO GONZÁLEZ URESTI y el ex secretario de Turismo, JAVIER VILLARREAL TERÁN.

Eso, sin contar a FELIPE GARZA NARVÁEZ, tres veces diputado local del PRI, quien “se amarró” con Morena en la Delegación federal de Gobernación.

Y de ahí quién lo saca.

Antes al contrario, FELIPE puede hacer un excelente papel como “reclutador” de cuadros de Morena para las elecciones del 2021, pues tiene magnífico “ojo clínico” y conoce de pies a cabeza a la raza maguacatera de todos los partidos en Tamaulipas.

De modo que…

A propósito de renuncias, la del ¿ex? Everardista JORGE BARBA DURÁN, quien la víspera se separó del PRI en Reynosa, ni siquiera “sonó” en Victoria, pues JORGE, quien disfrutó las mieles del presupuesto con el ex alcalde EVERARDO VILLARREAL SALINAS, más buen parece un “militante fantasma” a quien no se le conocen grandes hazañas a favor del Revolucionario Institucional, pese a que alguna vez quiso ser presidente del Comité municipal en su tierra natal.

A propósito de aspirantes, tenemos entendido que la diputada OLGA GARZA alzó la mano para la dirigencia en Reynosa, pero otras voces nos dicen que no, que OLGA se siente a gusto en el Congreso, y que más bien participará en el grupo de militantes que apoyarán a MARÍA ESTHER para que ocupe el liderazgo.

En esas andan también JAIME “Pachín” CARRANZA y JESÚS ULLOA, pero la reestructuración de los Comités municipales arrancará en abril, como lo anunció EDGAR MELHEM en su toma de posesión.

De otro lado, tenemos entendido que las carreras por las candidaturas en el PAN y Morena ya están en marcha.

… Pero de eso le hablamos mañana.

¡NO!, AL INSABI

De oro lado y con el fin de proteger a la población en situación de vulnerabilidad y garantizar que los servicios de salud continúen otorgándose de forma oportuna, gratuita y universal, el gobierno de Tamaulipas no se adherirá a la federación.

Al continuar con el servicio estatal de salud será posible asegurar el derecho a la protección, la prestación gratuita y progresiva de los servicios, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social.

La secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, precisó que se continuará con el servicio estatal de salud, se privilegiará el diálogo para construir un sistema de alta calidad que atienda eficientemente a la gente y se mantendrá la exigencia de que Tamaulipas reciba la totalidad de los recursos a los que tiene derecho.

“Lamentamos que no se haya ratificado el acuerdo que se había alcanzado entre la comisión técnica de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) y el gobierno federal para adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).” expresó la titular de la SST.

Añadió que la política de austeridad, la disciplina financiera y el buen manejo de los recursos que caracterizan al Gobierno de Tamaulipas, permitirán mantener la capacidad para la prestación de los servicios médicos que requiere la población.

Por último destacó que el sistema progresivo, gratuito y de calidad que se busca, implica tener las medicinas en todo momento, los recursos humanos, asegurar la sostenibilidad, infraestructura y equipos necesarios.

Por asociación temática, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, que preside MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, da a conocer que durante esta administración estatal se han fortalecido los apoyos a las familias que atraviesan este difícil camino en la lucha contra esta enfermedad.

El DIF Estatal con el apoyo del Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Salud y el Patrimonio de la Beneficencia Pública de Tamaulipas, ha invertido casi 10 millones de pesos en más de 15 mil diferentes apoyos, entre los que destacan, medicamentos, tratamientos, cirugías, equipos médicos, pasajes de autobús, material médico, entre otros.

Se han hecho alianzas con asociaciones sociales con la finalidad de dar atención a las peticiones de apoyo con cirugías reconstructivas y prótesis de mama que solicita la población vulnerable; se firmó un convenio de colaboración con “Fundación Alma”, logrando con ello realizar más de 40 cirugías reconstructivas y más de 200 prótesis de mama.

Con estas acciones se han logrado dar atención a más de 2 mil 400 peticiones ciudadanas, buscando con ello mejorar la calidad de vida de las familias que luchan unidas contra cualquier tipo de cáncer.

A propósito de Reynosa, con los hechos a la vista, la Alcaldesa Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, aseguró: “Yo voy a trabajar muy fuerte para que cada día vivamos mejor, para que cada moneda llegue a sus colonias y se vea reflejada en bienestar y en progreso, como el día de hoy”.

En una mañana fresca, este miércoles 5 de febrero más de 600 habitantes de la colonia El Anhelo y vecinos del sector, recibieron a la Presidente Municipal en la calle Adolfo López Mateos, con Ignacio Comonfort; la calle recién pavimentada, que incluye un drenaje pluvial, construidos con un presupuesto de 23 Millones de Pesos; para tener una calle digna, útil.

“Yo les pido que trabajemos en unidad, que estemos siempre con buena voluntad, que tengamos paciencia para con todos; queremos hacer las cosas cada día mejor”, dijo la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, quien destacó también la construcción de un Emisor de 16 pulgadas, Colector de 24 pulgadas, del drenaje sanitario y el Cárcamo de Bombeo Número 27 que suman 43 MDP.

La señora LETICIA GARCÍA, residente de la calle Guadalupe Victoria, quien dialogó con la Alcaldesa, reveló que tiene 50 años de vivir ahí: “salíamos sobre el lodo, no había ni transporte y ahorita es un realidad, es algo que le vamos a agradecer toda nuestra vida a la Doctora MAKI ORTIZ”, aseguró.

– Inversión del Gobierno Municipal y gestión ante la Federación lograrán mayor bienestar para las familias de Reynosa.

“Tendremos una inversión del Municipio a final de año, de más de 90 Millones de Pesos; y estamos trabajando con el Gobierno Federal, con quien gestioné la biblioteca pública municipal en la colonia Antonio J. Bermúdez; en la Lázaro Cárdenas el jardín vecinal”, dijo la Alcaldesa, para el bienestar de las familias.

Continuó:

“En El Anhelo y Lázaro Cárdenas la pavimentación hidráulica de la calle A. Villarreal Guerra, la calle Laredo, con una inversión de 48 Millones más; es decir, que en esta área llevamos invertido y estamos invirtiendo casi 139 Millones de Pesos”, aseguró la Presidente Municipal de Reynosa.

En la Audiencia Pública, fueron entregadas 500 despensas del Sistema DIF-Reynosa, y todas las dependencias municipales fueron representadas en mesas de trabajo para dar atención a los habitantes del sector, con sus solicitudes de bacheo, desazolve de la red sanitaria, trámites legales y con una bolsa de trabajo de más de 500 vacantes para esa área de la ciudad.

Mientras que en Matamoros, este miércoles por la mañana, autoridades educativas conmemoraron el 103 aniversario de la Constitución de 1917, documento que es la ley suprema en México, explicó el Cronista de la Ciudad, ANDRÉS FLORENTINO CUÉLLAR CUÉLLAR.

La conmemoración de un aniversario más de la Constitución Mexicana, tuvo lugar en el Jardín de Niños “Centenario de la Constitución de 1917” ubicado en la colonia 18 de octubre, acto en donde estuvo presente con la representación del alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, el secretario de Educación, Cultura y Deporte, ALEJANDRO VILLAFAÑEZ ZAMUDIO.

En su reseña, el Cronista de la Ciudad se dirigió a los pequeños para explicarles que la Constitución de 1917 contiene artículos y normas que rigen la vida de México “y nadie puede estar por encima de la Constitución”.

Esta Constitución tiene 103 años y nos ha servido para que todos los mexicanos vivamos en paz; también podemos decir que es la primera Constitución del mundo que no solo garantiza los derechos individuales como la libertad de palabra o de movimiento, sino también lo derechos sociales como lo es el acceso al trabajo, a la salud y tantos otros que merecemos y que constituciones de otros países no lo mencionan, explicó.

En la ceremonia cívica estuvieron presentes: El Capitán de Corbeta, LINO ARTURO VARGAS, con la representación del Sector Naval; la secretaria de Salud, NIDIA MALDONADO RUIZ; JULIÁN GARZA HERNÁNDEZ, secretario de Fomento Económico y del Empleo, así como la directora de Educación Básica en el municipio, SARAÍ MARTÍNEZ DRAGUSTINOVIS.

En una noticia feliz, de Nuevo Laredo reportan que TERESITA COVARRUBIAS RAMOS fue la ganadora del primer auto Nissan March Active 2020, que el gobierno municipal sorteó entre las y los ciudadanos cumplidos con el pago anual del impuesto predial en enero.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS, acompañado de ADRIANA HERRERA ZÁRATE, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo, se comunicó con la ganadora vía telefónica para notificarle del premio.

La niña RUBÍ ESMERALDA VILLASEÑOR TORRES, de ‘Mi Casa DIF’, eligió el boleto ganador de entre 15 mil que contenía la tómbola, mientras JOSÉ MANUEL RAMOS MONTOYA, Notario Público 196 se encargó de dar fe y legalidad al sorteo que se realizó en la Sala 2 del Centro Cívico este martes 4 de febrero.

“Ya hay una ganadora, nos comunicamos con ella para darle a conocer su premio, vamos a hacer lo mismo en marzo para premiar y reconocer a los contribuyentes que en febrero cumplan con el pago de su impuesto predial”, dijo el alcalde.

RIVAS CUÉLLAR señaló que síndicos y regidores también cumplen con el pago de sus contribuciones para hacer más eficiente la recaudación.

“Invitamos a los contribuyentes a que cumplan puntualmente con sus impuestos y se regularicen también con el pago de servicios de COMAPA (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) para que el gobierno municipal pueda seguir invirtiendo en obra pública”, manifestó.

Refirió que en el comparativo, en enero de 2019 se obtuvieron 38 mil 947 cuentas pagadas, mientras que en 2020 se lograron 43 mil 836, lo que reflejó un incremento en la recaudación de cuatro millones 519 mil 713 pesos.

De otro lado, le comparto que, cumpliendo el compromiso con las familias tampiqueñas de acercar los servicios de salud a las diferentes colonias y sectores de la ciudad, la Presidenta del Sistema DIF AÍDA FÉRES de NADER y el Presidente Municipal CHUCHO NADER, reactivaron y pusieron en funcionamiento, este miércoles, la Unidad Médica Móvil del organismo, mediante la cual se ofrecerán servicios médicos a toda la población, principalmente a las familias en condición de vulnerabilidad.

Durante la ceremonia de activación de este equipo móvil, efectuada en la Plaza de Armas, la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, expuso que la misión del organismo centra sus esfuerzos en brindar beneficios a todas las familias, y resaltó que con la reactivación de la Unidad Médica se amplían las oportunidades de ofrecer servicios de salud a más ciudadanos.

“La reactivación de esta unidad requirió tiempo y mucho esfuerzo, pero fue posible gracias al apoyo de empresarios y a lo recaudado con la organización de diferentes eventos; este esfuerzo requirió una inversión cercana a los 500 mil pesos y muy pronto verán a la Unidad Médica Móvil en sus colonias, brindando atención médica gratuita, con todo el cariño de la familia DIF Tampico, tal y como lo anuncié en el primer informe de mi administración”, dijo.

Vuelvo a Reynosa para compartirle que el Gobierno de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física educativa (ITIFE), lleva a cabo la construcción de la segunda etapa del Bachillerato militarizado de Reynosa, “General Alberto Carrera Torres”, que comprende la edificación de los módulos “A” y “B” de 3 niveles, que estarán albergando 12 aulas, talleres y auditorio.

Además también se construye el complemento de la plaza cívica, un dren pluvial, se instala subestación eléctrica y se dota de mobiliario y equipo para las aulas y área administrativa.

Los trabajos registran ya un avance del 98%, informó GONZALO PACHECO SANTIAGO, director del plantel.

Mencionó que la matrícula se ha visto incrementada de 42 alumnos a 159 a raíz de que el plantel ha crecido en infraestructura educativa.

Concatenando temas, con la presencia del Alcalde de Rio Bravo, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, del Director General de CONALEP Tamaulipas, AGUSTÍN DE LA HUERTA MEJÍA, y del director del plantel SALVADOR LEAL GARZA, inició en CONALEP plantel Rio Bravo, el ciclo escolar 2/2019-2020.

El Director General de CONALEP entregó a nombre del Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, equipamiento que consta de 67 computadoras de escritorio, 13 aires acondicionados tipo mini Split, 2 computadoras portátiles, 3 impresoras, 1 sistema de sonido, 1 proyector, y reguladores que serán utilizados por alumnos y maestros del plantel y de la extensión en Nuevo Progreso; la inversión total de este equipamiento es superior a $1.6 millones de pesos.

Serán beneficiados más de mil alumnos que cursan carreras de Profesional Técnico Bachiller en Informática, Refrigeración y climatización, Motores a Diésel, y Mantenimiento en sistemas automáticos.

En la entrega, estuvieron también el representante del Gobernador en la zona norte, DAVID AGUILAR MERAZ; el Diputado FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS; la presidenta del comité de vinculación local, NOELIA CANTÚ de MILLÁN; ENRIQUE ALCORTA ADAME, Delegado de ITAVU, entre otros.

¿Y GARCÍA VIVIÁN?

… ¿No entra en el paquete 2021?

A propósito de educación, el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, en Tamaulipas, JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, aseguró que “Los maestros estamos prestos a trabajar desde el aula, nos ajustamos siempre a un calendario que emite la Secretaria de Educación Pública, al final de cuentas, que sea lo mejor para la vida educativa, un calendario que ayude y fortalezca a la educación”, dijo, después del anuncio que hiciera el presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de terminar con los “puentes” por días festivos.

De acuerdo al proyecto que anuncio el presidente de la república, se propondrán reformas para festejar los días como vienen, festejarlos el mero día, por eso estamos de acuerdo que el gobierno haga lo que le corresponde en el marco de la sociedad y de la economía.

“Si el proyecto dice que puede ayudar al pueblo de México y a la educación, adelante, ellos son los que hacen el calendario y son los que pueden analizar, no nos piden permiso, nos movieron porque le convenía a la economía del país y ahora ellos son los que determinan como queda, nosotros solo nos ajustamos a los días de trabajo”, destacó.

Guevara Vázquez destacó que si en este momento se unían los días para tener en fin de semana largo y así ayudar en una productividad económica y si mañana lo quieren volver a regresar, bueno, ya será el proyecto de lo que haga y determine el presidente de la república y a quien le ordene hacer ese proyecto deberá hacerlo para que se acomode el calendario de acuerdo a las necesidades que el mismo gobierno quiera.

Por último, en ceremonia académica celebrada en el Centro Universitario Sur (CUS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se llevó a cabo la entrega de constancias a egresados de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (FADU).

Ante la asistencia de padres de familia y claustro docente de este plantel, la UAT entregó la generación 2019-3 de las Licenciaturas en Arquitectura y de Diseño Gráfico, en el Salón de Actos de la FADU.

Se contó con la presencia del Dr. GILDARDO HERRERA SÁNCHEZ, Director de la FADU; del Lic. EDIK MARTÍN RODRÍGUEZ CAMACHO, Director de Gestión Operativa del CUS-UAT; Mtro. RAFAEL ÁNGEL GODARD SANTANDER, Decano; y del Dr. MARCO ARTURO VARELA TOVAR, Secretario Académico.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. GILDARDO HERRERA SÁNCHEZ, quien agradeció a familiares y amistades de los graduandos por su presencia en este importante acto universitario.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.