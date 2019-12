            < PRI y PAN tuvieron domingo intenso

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- El PRI y el PAN cierran 2019 a tambor batiente, cada uno desde sus particulares dimensiones y recursos, bien diferentes uno de otro. El primero en estado de derrota parece sacudirse la modorra que le acompañó casi todo el año, ahora con nuevo Presidente en el CDE, mientras que el albiazul con un dirigente estatal que trae baterías nuevas y no se cansa de recorrer los municipios con la fuerza que le da a su partido estar en el poder estatal.

En esas circunstancias este domingo fue de gran actividad para ambos institutos, mientras que Morena se duerme en sus laureles dada la parálisis provocada por el conflicto de las dos principales piezas directivas en el partido nacional.

El próximo año pese a no estar candelarizada ninguna elección Edgar Melhem Salinas, quien ayer rindió protesta como presidente del PRI para los próximos cuatro años, ofrece desde ahora una actividad intensa y dice que no se encerrará en el edificio sede, que su despacho serán las colonias y ejidos que recorrerá. Y en ese mismo tenor hemos visto en las últimas semanas a su homólogo del PAN Luis Cantú Galván, más conocido como “Cachorro”, en un recorrido penetrante por los diferentes municipios y con los panistas de todos los círculos.

En conclusión ambos se han pronunciado a favor de una dirigencia itinerante para sumar a sus respectivos partidos la mayor parte de simpatizantes posibles.

Más difícil la tarea para Melhem porque lleva sobre sus hombros episodios nada favorables, simplemente en esta asamblea del domingo donde fue confirmada su presidencia (y su compañera Mayra Ojeda, secretaria general), de cuatro gobernadores que sobreviven sólo uno pudo asistir y no precisamente el más popular, adivinó, Manuel Cavazos Lerma; mientras que Egidio Torre Cantú no puede hacerse visible porque hubiera tenido que enfrentar cuestionamientos de la prensa por acusaciones que se imputan a su extesorero y exsecretario administrativo por un faltante (de justificar) por 600 MDP.

Y los otros dos, ni mencionarlos, por algo Edgardo dijo que se dejara atrás los errores del pasado, igual que los reproches y acusaciones. Y hace bien, si los priistas quieren reconstruir a su partido tienen que mirar y actuar hacia al frente para construir un nuevo futuro. De por sí, cada mañana hay quien insiste en recordar episodios del pasado.

De todas maneras Melhem estuvo bien “cuerpeado” con la presencia del Presidente Nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas y sus representantes en Tamaulipas, uno como Delegado y otro como enlace, pero también estuvo en el presídium Monserrat Arcos, dirigente del OMNPRI y casi el total de los expresidentes del CDE Tricolor, con la excepción de Oscar Luebbert, aunque asistió Amelia Vitales, muy cercana al reynosense y también expresidenta.

2.- En cuanto al PAN va impulsado por los resultados en la economía que proyecta Tamaulipas en el horizonte nacional, producto de la actividad turística, desarrollo energético, atracción de inversiones al estado, todo confirmado no sólo por encuestas de aprobación al gobernador, sino por los fríos números que dibuja con precisión la aportación de la entidad a la federación y su PIB estatal y lo que representa en el PIB nacional.

Ese es el principal motor que impulsa a Acción Nacional en Tamaulipas, en esas condiciones este mismo domingo tuvo reunión de Consejo Estatal, donde fueron aprobados los primeros 20 integrantes de la Comisión Estatal Permanente, importante órgano de autoridad, quedando pendientes 10 elementos más que surgirán por el método de elección, 5 hombres y 5 mujeres, que ayer mismo se inscribieron.

Otro tema resuelto durante la sesión de consejo celebrada ayer, sería la designación del tesorero que acompañará la gestión del “Cachorro” Cantú, quien por cierto tuvo de invitados a presidentes de Comités Directivos Municipales de otras entidades y de Tamaulipas que sumaron 60 elementos.

Además contó con la presencia de los dirigentes estatales del PAN de Nuevo León y Tlaxcala durante la inauguración del taller “Identidad y Liderazgo Humanista”, al cual asisten los diputados locales de Acción Nacional.

Margarita Martínez Fischer, secretaria nacional de Formación y Capacitación del CEN del PAN, actuó como facilitadora del taller en el que se analizaron temas de humanismo político, dignidad de las personas y cultura democrática.

3.- Esta breve reseña de las actividades del PRI y PAN auguran un año intenso de actividad política pese a no haber elecciones, el dinamismo se debe a la importancia que revisten los comicios de 2021 donde el adversario a vencer es Morena, que aunque aquí, en el estado no se le ve actividad prefieren no confiarse.

Sobre todo porque la elección de los 500 diputados federales, 300 de mayoría y 200 plurinominales estarán arropados desde las “mañaneras” y aunque hay un decrecimiento en las simpatías presidenciales, es una voz que aún tiene gran peso en un sector amplio de mexicanos. Ese es el adversario al que se enfrentarán el PRI de Edgardo Melhem Salinas y el PAN que encabeza Luis Cantú Galván.

En este balance entre Melhem y Cantú, la paradoja es que mientras el priista lleva sobre sus hombros una pesada loza que representa el descrédito y la desconfianza, y su apuesta está en que sus adversarios políticos cometan errores que decrezcan la aceptación de los electores, en el caso del panista es él quien va en hombros del partido que está en el poder en Tamaulipas, instituto político que además se está posicionando como el único contrapeso frente al Gobierno de la 4ª T.