EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

¿PRÍNCIPES O GATOS?

La secretaría de educación en Tamaulipas ya viene regularizando los pagos a los maestros.

Son adeudos que hicieron mucho ruido en las últimas semanas. Y si bien, una dependencia de ese tamaño no está exenta de altibajos, ahora los problemas de los maestros que venían registrando retraso en sus pagos vienen desapareciendo.

Es cierto que la gestión es del secretario de educación Héctor Escobar Salazar, pero pocos le echan un vistazo al trabajo administrativo.

Y ahí el subsecretario de Administración de la secretaría de educación en Tamaulipas Mario Gómez Monroy viene haciendo un buen trabajo.

El orden y la transparencia son el sello de la labor administrativa, y por eso creo que es bueno reconocer cuando alguien en el servicio público estatal está haciendo bien su trabajo.

Y en otras cosas, les comento que en las elecciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Ciudad Victoria también saben darse con hasta con “la cubeta”.

Esto tiene relación con la publicación que el martes apareció en el perfil de red social de la candidata a directora de la Dra. Taide Garza Guerra, quien se registró ese día de última hora.

Ella se aventó al ruedo electoral de improviso, al menos así se cree, y llamó por ello la atención, pero no habían pasado muchas horas cuando, presuntamente, ella desató golpes en las redes sociales en contra de sus rivales electorales.

Y es que se le adjudica la publicación que tiene el siguiente texto: “Hola príncipes, recuerden que sólo los chavitos bien esperan los tiempos para sus campañas y no andan de gatos hambrientos adelantándose, no lo hagan se ven super nacos infringiendo las reglas; besitos cuídense mil”.

La imagen atribuida a la candidata a ser directora de la Facultad de Derecho UAT Victoria tiene como imagen una foto del actor-galán de telenovelas del canal de Las Estrellas Roberto Palazuelos Bedeaux a quien se le conoce también como El Diamante Negro.

Caray, si es cierto, como lo aseguran, que esta publicación la instaló la Dra. Taide Garza Guerra por unos minutos y después se arrepintió o le advirtieron que estaban mal sus conceptos sobre los alumnos a los que pretende dirigir, pues sencillamente desentona sobre lo que la sociedad extramuros universitarios desean para sus hijos.

Las elecciones de director de Derecho UAT Victoria serán este jueves 8 de noviembre y se espera que gane el mejor para bien de la propia institución que está hecha, sí, por maestros, pero que el corazón es la población estudiantil universitaria. ¡Que no se olvide esto último!

También les comento que como Las caravanas de Migrantes es el tema de este momento, los del PRI no quieren quedarse atrás.

Por eso se señala que otra Caravana de Priístas Migrantes parte a MORENA en Tamaulipas para seguir enflacando el padrón de militantes tricolores.

Trasciende que los que ya se fueron (por debajo de la mesa) a MORENA, aunque no lo han hecho público son Jaime Rodríguez Inurrigarro (ex secretario general de Gobierno y ex procurador de justicia) y Óscar Luebbert Gutiérrez (dos veces alcalde de Reynosa y ex presidente del PRI Estatal).

Y que los acompaña Javier Villarreal Terán (ex alcalde de Mante), al que ya hemos visto en eventos de MORENA, aunque después medio se arrepintió, pero finalmente parece ser que se va al partido de El Peje.

MAQUIAVELITO

…El ex panista Javier Lozano dijo:

“El artículo 94 (constitucional) dice que ni a ministros ni a magistrados se les puede disminuir su salario mientras estén en funciones. Se está pisoteando la soberanía de otros poderes”.

