LETRAS PROHIBIDAS

Priva tristeza en el PRI

Clemente Zapata M.

En el PRI priva tristeza

de frente a la campaña

el competir será hazaña

pero ganar una proeza…

Sin recursos ni estructura

saldrían a buscar votos

como priistas devotos

encomienda estará dura…

Nunca como ahora, sobre la “humanidad” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas, se había erigido una real amenaza de “desaparición”.

Aunque no se dice en lo público, dentro de lo privado la militancia acusa al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, ÉDGAR MELHEM SALINAS, de no hacer lo necesario para que el partido se levantara.

La realidad es simple y todos la conocemos, el otrora partidazo no tiene dinero para mover una estructura que desde hace tiempo está desatendida.

Esa ex poderosa estructura tricolor ya pasó a mejor vida, por falta de atención y, principalmente, porque aquellos connotados líderes de colonias o seccionales, prefirieron emigrar a otras parcelas de color azul y guindo.

Si lo anterior es grave, es decir competir con una estructura en franca extinción, la situación se complica más por la fuga de cuadros que se anticipan y que inició YAHLEEL ABDALA CARMONA.

Aunque los priistas tacharon a la neolaredense de “traidora”, incluso le hicieron permanente “guerra de lodo” cuando fue presidenta del Comité Directivo Estatal, no se puede negar que hubiera sido un cuadro importante en el municipio de Nuevo Laredo para ellos.

Sólo que ÉDGAR MELHEM SALINAS se la ha pasado “dormido” la mayor parte del tiempo y ha contagiado ese “amodorramiento” a la base tricolor que ya no se entusiasma con las pocas sentencias triunfalistas que, eventualmente, emite su “líder” estatal.

Al ver la lista de precandidatos que ha presentado el PRI en la entidad, en su “primera entrega”, se anticipa que la caballada está demasiado flaca.

Es cierto, en partidos con pobre estructura y falta de recursos hay que entrar con ilusión y un grado de locura a las campañas, pero dentro del PRI andan exagerando desde hace tiempo.

Son 43 alcaldías, 22 diputaciones locales y nueve federales las que se jugarán; por ello se sospecha que la mayor parte de los candidatos del PRI sólo compiten para “hacer currículum” demostrando su lealtad al partido en espera de mejores tiempos.

En síntesis, entre la mayoría de los precandidatos priva la tristeza y la angustia que se antepone al saberse que son enviados al “matadero electoral” y que además saldrán poniendo de su bolsa; pero tienen que jugar al “triunfalismo” y poner su mejor rostro para la foto, aunque realmente estén huecos… Pendientes…

~~MEJORA PILAR CAMINOS.- Tres ejidos de la Capital de Tamaulipas se vieron beneficiados con el revestimiento de caminos rurales, gracias al plan de Obra Pública que lleva a cabo la alcaldesa PILAR GÓMEZ. Los habitantes de los ejidos Santa Librada, El Olmo y Boca de Juan Capitán, reconocieron la labor de la Alcaldesa por darles una mejor calidad de vida.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El único que se está beneficiando por mantener al Partido Revolucionario Institucional en la lona, aquí en Tamaulipas, es EDGAR MELHEM SALINAS… Cuentan que cuentan que por más gritos y sombrerazos que haga o señalamientos de traición a ex compañeros y compañeros de partido, lo cierto es que la misma militancia se dice desilusionada de él… También cuentan que tuvo tiempo para “levantar” al partido, pero nadie entiende el por qué no se dejó ayudar y ahí están las consecuencias… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… Algunas áreas de un importante Gobierno aquí en la entidad fueron sacudidas de forma muy sigilosa y desconocidos los funcionarios que por años demostraron su lealtad al sistema… Cuentan que cuentan que tras haber terminado el “periodo de gracia” nuevos compromisos se pactaron de cara a proyectos de mayor calado, por lo que una camada de forasteros empezará a cobrar su primera quincena este fin de mes… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… El coordinador de delegaciones federales en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, mejor conocido como “El JR”, no debe “bajar la guardia” ni perder de vista a las figuras que abiertamente le andan haciendo la “guerrita”… Cuentan que cuentan que no hay enemigo pequeño y cada día que pasa los calendarios electorales se adelgazan y él, es decir “El JR”, al menos al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, es el enemigo a vencer… en que entendió/entendió… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… A la gente que conforma el cuadro chico del diputado local, ARTURO SOTO ALEMÁN, no les entusiasma en lo más mínimo el hecho de que el ex alcalde ÓSCAR ALMARAZ SMER, sea “contratado” como candidato del Partido Acción Nacional a la Diputación federal del distrito 05… Cuentan que cuentan que si OAS llega al PAN, en automático a SOTO ALEMÁN se le caerían todos sus proyectos personales, como efecto dominó, porque ALMARAZ llegaría a ganar y con ello a empezar carrera en el partido y ambos son de Ciudad Victoria, de manera que no se requiere mucha inteligencia para anticipar lo que podría venir… Los enemigos de ayer, pueden ser los amigos de hoy, pero también los amigos de hoy se convierten en política en los enemigos del mañana… ¡Ay nanita!

