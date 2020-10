SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-PROBABLE RELEVO EN SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL

FELIX “Moyo” GARCIA AGUIAR, diputado local por el distrito III de Tamaulipas dejo en claro su compromiso y reafirma que es elevar su mensaje y gestión desde la más alta tribuna del estado.

“Pasará lo que mi partido decida”.

Es muy claro los señalamientos que hace frente a los comunicadores en su tierra Nuevo Laredo refiriéndose a que si se ve o no en la boleta electoral del 2021.

NO ES NUEVO en esto de la política, no es novato y mucho menos un ruiseñor que le guste cantar solamente las cosas sino hacerlas.

Asi lo han conocido en el territorio del distrito III que comprende municipios además de Nuevo Laredo la zona ribereña adolecida por la inseguridad que se ha vivido durante mas de una década y que el cómo legislador ha recorrido y cumplido cabalmente el compromiso de ser la voz de los ciudadanos de Mier, Nueva Cd. Guerrero, Camargo, Miguel Alemán y Díaz Ordaz en el congreso del estado.

EL SEÑALAR “Estamos listos y con mas Fuerza”, invita a reflexionar sobre este joven político hacia donde es su destino.

UN espacio le estará esperando sin duda por su presencia, trabajo y transparencia en el manejo como ciudadano en Nuevo Laredo como puede ser el congreso federal o la presidencia municipal acaso.

POSICIONADO ante un escenario político de competencia, el diputado local en su informe de labores del primer año de legislación tuvo desde lideres del sector comercial, empresarial, aduanero como representantes de las fuerzas vivas de Nuevo Laredo asi como funcionarios públicos y personajes representativos que le tienden de la mano de confianza al diputado que los representa.

TRABAJO EN LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, han sido tareas que como presidente también de la mesa directiva ha desarrollado en un primer año de trabajo legislativo, sencillo, entregado a sus representados, un elemento que se suma y recibe la fuerza de la bancada blanquiazul, recibió el reconocimiento de ganaderos, hombres del campo y la empresa en Nuevo Laredo que le permitieron acrecentar mas el fortalecimiento de su representación política en el congreso del estado.

MATAMOROS ALZA LA VOZ

El alcalde Mario Alberto López Hernández hizo un exhorto a las autoridades del Gobierno de Tamaulipas para iniciar una mesa de diálogo que permita establecer acuerdos inteligentes en donde prevalezca la prudencia y evitar generar situaciones que perjudiquen a Matamoros y a sus familias.

Lo anterior al referirse al decreto emitido por el Gobierno del Estado, mediante el cual asume temporalmente el mando de la Policía Municipal de Matamoros, argumentando alteraciones graves al orden público y fuerza mayor en hechos suscitados los días, 8, 10 y 13 de septiembre, estableciendo que la corporación fue omisa a tales eventos.

Al respecto el Presidente Municipal fue tajante al sostener que no hubo tal omisión, pues fue el secretario del Ayuntamiento, FERNNADEZ MORALES, quien estuvo al frente de los diálogos de los quejosos, y como prueba existen videos en donde hizo el llamado a la Policía Estatal Acreditable para que se presentara a atender la situación, sin embargo ni los responsables de la corporación, ni sus elementos se presentaron a la mesa de trabajo.

López Hernández hizo referencia al convenio de colaboración que se firma anualmente y desde el 2013 con el Gobierno de Tamaulipas en el que se establece que la seguridad pública corresponde al Estado.

Al referirse a las unidades de tránsito dijo que cada uno de los vehículos está debidamente documentado y es la secretaría del Ayuntamiento la que cuenta con los contratos que amparan la propiedad de los mismos.

Consideró que no había necesidad de tal Decreto, sin embargo, al enterarme de la situación, pedí al Secretario del Ayuntamiento que realizara todos los trámites para la entrega recepción, incluyendo unidades y boletas de tránsito, estando presentes representantes de la Contraloría Municipal.

Hizo un llamado al pueblo de Matamoros para que no se confunda en torno a las situaciones que se han venido generando con ese tema, a la vez que reiteró el exhorto al secretario general de Gobierno, CESAR VERASTEGUI para iniciar respetuosamente y fuera de revanchismos políticos una mesa de diálogo que beneficie a las familias matamorenses.

PROBABLE RELEVO EN SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL

ANTE LA POSIBILIDAD de que el gallo a la gubernatura del estado de Sonora por Morena sea ALFONSO DURAZO MONTAÑO con una amplia hoja de servicios y participación política a nivel nacional, la salida de este funcionario federal esta a la vuelta de la esquina.

NO HAY DUDA que el político sonorense se ira a gobernar sus terruños, se lo merece y será sin ninguna duda que tendrá mucho que ver su estilo de trabajo para lograr futuros retos.

RICARDO MEJIA BERDEJA, ex diputado federal por el PMC hace algunos años en el estado de Guerrero, actual sub secretario de seguridad y protección ciudadana federal.

Asi como ha sido funcionario del gobierno de su estado natal Coahuila, diputado local, dirigente estatal de la CNOP.

Coordinador de campañas político electorales en el estado de Guerrero y funcionario del comité nacional del PMC; funcionario de la secretaria de gobernación en el año 2007 en la LXII legislatura federal el diputado federal calificado como el mas productivo.

Hoy por hoy esta integrado al equipo del gobierno de la 4T donde desarrolla una importante labor.

DESASTRE EN PROTECCION CIVIL DE REYNOSA

A PARTE DE QUE no lo aguantan por alzadito al tal FEDERICO PEREZ LOZANO como coordinador de regreso a la dependencia municipal porque paso la prueba en la contraloría.

SU don de gente que alguna vez tuvo porque entre el personal a su cargo en el área mencionada no es muy bien revivida ya no haya la puerta.

A CADA persona que se le ocurre alzar algún señalamiento o inconformidad por la manera en que los trata el funcionario público, personal que tiene años al servicio de la comunidad dando su vida de por medio este funcionario les levanta un acta administrativa.

Asi como responsables de área también que si conocen del trabajo de protección civil ya nadan tirando la toalla y no lo hacen por no dejar abandonada a la suerte la seguridad de la comunidad pues es claro que el funcionario FEDERICO PEREZ LOZANO no está capacitado para ser lo que ostenta ser por compromisos políticos o personales vaya usted a saber y es algo lamentable.

PRUEBA DE ELLO ES LA forma en que mas de 1500 empleados de la empresa maquiladora recientemente siniestrada en Reynosa se va de la ciudad.

EL daño que causó a su economía la presenta en bancarrota y ante la impotencia de los elementos de protección civil de Reynosa que ni con el apoyo del estatal ni de Reynosa pudieron hacer algo por salvar las instalaciones.

Pues la falta de coordinación del funcionario FEDERICO PEREZ es a todas luces que este sujeto no le interesa en lo absoluto que su personal cuente con el equipo y los insumos suficientes para enfrentar siniestros o emergencias ciudadanas.

POR LO QUE ya están nuevamente en posibilidad el personal de la dependencia poner en orden la situación de esta dependencia para que cuente primeramente con un responsable que conozca y no con busca chambas como es este individuo que no esta en su perfil que bueno seria que explicara el municipio porque lo tienen al frente de una dependencia como esta.

IRREMEDIABLE que sigan aguantando los ciudadanos a este tipo de funcionarios públicos que aparte cuida que su familia también este gozando de las mieles del poder como lo hace otro barbaján como es ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ que labora en SEDESOL y la señora cobra buen dinero por levantar la mano como regidora del ayuntamiento.

MARCELO OLAN SE PRONUNCIA POR MARIO DELGADO

EL ACTIVISTA POLITICO MARCELO OAN MENDOZA se pronuncia en favor de la candidatura a la dirigencia nacional del MORENA de MARIO DELGADO CARRILLO y dijo que esto lo hará ahora que visite el estado de Tamaulipas el próximo sábado por la mañana.

Dijo estar convencido de que es la mejor opción política para que el morenismo se siga fortaleciendo uy abriendo los caminos de participación de muchos grupos y organizaciones que se quieren sumar a la 4t.

Mientras que por otro lado le comento que en el movimiento ciudadano allá en el sur del estado en MADERO Tamaulipas, las cosas toman rumbo con las aspiraciones de FIDENCIO IZAGUIRRE y MARCO ANTONIO HERNANDEZ OSORIO.

Ellos han tenido invitaciones para que sean sus candidatos a alcaldes por Madero de MONSERRAT ARCOS, MAYRA OJEDA, MARGARITA GONZALEZ y hasta el doctor ERNESTO GUTIERREZ con quienes los del movimiento ciudadano coinciden.

FIDECIO IZAGUIRRE del movimiento ciudadano se apunta y fuerte como prospecto para ir por la candidatura en el XIX distrito electoral local por su trabajo y presencia política en el interior del partido en mención, aunque el partido no esté en sus mejores momentos.

JOSE MANUEL FLORES causo baja en el área de comunicación social de La SEP en la ciudad dew México y se despidió en el grupo de whatsapp a quien agradecemos la puntual información del sector educación que nos enviaba en forma continua deseándole éxito en futuros retos.

Envió mi felicitación por su cumpleaños este 1 de octubre a los arquitectos en su dia asi como a los trabajadores del ISSSTE los mejores deseos y reconocimiento a su labor.

Además de enviar mi felicitación por un aniversario mas de matrimonio al amigo EDGAR GONZALEZ y su esposa PATY PALACIOS en el municipio de Valle hermoso asi como felicitar en su cumpleaños al DR. MARCELINO VARGAS CARMONA, JOSEFINA TOSCANO ZAMARRIPA, MARTIN MELGOZA VIVIAN, PATRICIO GALLEGOS, XOCHITL LOPEZ ENRIQUEZ, ANABEL LERMA, GUILLERMO GUERRERO MARTINEZ, LUIS GUERRERO, ALAN FERRARI, KAREN MARCOS, ANGELES SORIA de grupo gape Y LEOBARDO IBARRA

Y NOS VEREMOS.