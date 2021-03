“PROBARÉ MI ABSOLUTA INOCENCIA”: CABEZA DE VACA

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

En una carta a la Opinión Pública, el Gobernador Constitucional de Tamaulipas, rechaza acusaciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en su contra.

AMLO VS INE: ¿A tres caídas sin límite de tiempo?

INE le da palo a Félix Salgado Macedonio y le retira la candidatura a Gobernador de Guerrero.

¿López Obrador se siente el líder de izquierda de América Latina?

MORENA les miente a los mexicanos: “Cachorro” Cantú.

La noche de este jueves, en una carta dirigida a la opinión pública, el gobernador Constitucional de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, rechazó los dichos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ante la sesión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

En dicha comparecencia, llevada a cabo el pasado viernes 19 de marzo, el titular de la UIF se presentó en calidad de testigo, respecto de la solicitud de Declaración de Procedencia que llevó a cabo la Fiscalía General de la República.

“Al hacerse públicos datos contenidos en el expediente que originó la solicitud de la Fiscalía, se lesionaron mis Derechos Humanos a la Privacidad y a la Presunción de Inocencia, y se desatendieron diversas leyes que protegen la intimidad de mis datos personales y la secrecía de la investigación”, señaló el mandatario tamaulipeco, quien recordó que, durante la audiencia, Santiago Nieto abordó temas que no eran materia de la solicitud de la Fiscalía, propiciado en la opinión pública una percepción de que se involucró en diversas conductas ilícitas, lo que rechaza.

Y aclaró que, en esa fecha, no había tenido acceso al expediente de la Fiscalía, por lo que no podía saber si mucha de la información que se proporcionó en la audiencia había sido aportada al mismo con posterioridad a la solicitud presentada a la Cámara de Diputados.

“El 22 de marzo de 2021, comparecí en compañía de mis abogados ante el Ministerio Público y en esa comparecencia se nos dio acceso a todo el expediente, confirmando que en la audiencia se menciona información que no aparece en éste”.

Las afirmaciones, que no son materia de la solicitud de la Fiscalía e incluso, tampoco de sus denuncias, “se ha propiciado en la opinión pública la percepción de que me he involucrado en diversas conductas ilícitas, que reitero no son materia del procedimiento que se sigue en mi contra, porque no existen pruebas de su existencia y respecto de las cuales no tendría que responder”.

En esta carta a la opinión pública, García Cabeza de Vaca explicó que por los delitos que le acusa la Fiscalía en su solicitud de procedencia, sus abogados recaban las pruebas que aportará a la Sección Instructora y a la Fiscalía, “y responderé puntualmente cada una de las acusaciones que se me hacen, probando mi absoluta inocencia”.

1. Durante su mañanera del jueves 25 de marzo, realizada en Campeche, el presidente Andrés Manuel López obrador, le respondió a una reportera campechana una pregunta, que me parece se la dieron ya elaborada, y a modo, como corresponde a un show con guion, para que el presidente se diera el lujo de responder largamente y quedar bien, él, ante los presentes, y quienes lo estaban siguiendo a través de las redes sociales.

La pregunta se refería al Instituto Nacional Electoral, por los diferendos que se tienen, entre ellos, y en donde López Obrador busca a toda costa desacreditar a los miembros del INE y ganarles, aunque sea mediáticamente, la disputa. El problema principal, reside, en que el presidente de México está convencido que 30 millones de votos obtenidos en las urnas lo convirtieron en dueño de México, dueño de la verdad absoluta, en el fiel de la balanza nacional y en que su palabra es ley, aunque ello no sea verdad.

Han transcurrido semanas y meses de ese intenso golpeteo verbal entre el presidente López Obrador y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello. ¿Motivos? La elección por venir en donde López Obrador ha acusado al INE de estar haciendo alianza con sus adversarios, los conservadores. Y lo que no deja de extrañar es que hoy el inquilino de Palacio Nacional se le vaya a la yugular al INE, cuando ese mismo INE fue quien lo llevó al poder.

Sin duda que la intensión final del presidente López Obrador, parece ser, es cambiar la constitución y la decisión final la tomará una vez pasada la elección, siempre y cuando logre mantener la mayoría en la Cámara de Diputados. “Motivos” parecen sobrarle al presidente para tomar esta decisión, pero él buscará que se apruebe una constitución a su modo. Sin embargo, la preocupación principal de la fuerza moral de MORENA hoy parece ser que su popularidad y la de su movimiento, se están viniendo abajo, lo que ya le está pegando a todos sus candidatos en San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, cosa de ver las pifias que está cometiendo la candidata a gobernadora de Nuevo León, Clara Luz Flores y su caída en la intensión del voto.

Por lo pronto, el gobierno federal ha avanzado en su intento por debilitar a los otros poderes y a los organismos autónomos, para concentrar todo el poder en sus manos, pero tomar la decisión de enfrentar y buscar anular al árbitro electoral a dos meses de la elección, sería entrar en terrenos muy peligrosos, no sólo para la democracia, sino para la gobernabilidad misma y la estabilidad del país. Y esa sería una decisión suicida.

2. Y que el INE le da palo a Félix Salgado Macedonio, el polémico candidato morenista al gobierno del estado de Guerrero. Lo que no pudieron las mujeres con sus denuncias por violación, si lo dio el Instituto Nacional Electoral, por no haber reportado sus gastos de precampaña, como lo marca la Ley.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por mayoría retirar la candidatura por Morena a Félix Salgado Macedonio, quien busca la gubernatura de Guerrero, por no presentar en tiempo y forma un informe de gastos de precampaña.

Desde antes de que el INE oficializara la cancelación del registro como candidato, Salgado Macedonio advirtió a los consejeros del instituto que “no le rasquen al toro” y aseguró que defenderá su designación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e incluso ante organismos internacionales, porque en Morena no hubo precampaña.

Con siete votos a favor y cuatro en contra, el Consejo General determinó que la irregularidad de Morena y su candidato, Salgado Macedonio, de no presentar en tiempo y forma el informe sobre gastos de precampaña, tiene como consecuencia el retirar el registro de la candidatura.

En sesión extraordinaria, en la cual fue notoria la ausencia del representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, así como el representante del Poder Legislativo de ese partido, Alejandro Viedma, se subrayó que la ley establece que partidos políticos y precandidatos están obligados a presentar informes sobre gastos, porque es parte de la transparencia.

La votación sobre el retiro de la candidatura fue en lo particular. La consejera Adriana Favela y los consejeros Uuc-Kib Espadas, Martín Faz y José Roberto Ruiz Saldaña sufragaron en contra de que se cancelara.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 229 numeral 3, que, si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo establecido, no podrá ser registrado como candidato, y aquellos que no resulten abanderados, pero tampoco entreguen su comprobante, serán sancionados.

En el caso de Félix Salgado Macedonio se detectaron 21 videos, principalmente en la red social Facebook, en donde se le observa en distintos mítines en temporada de precampaña.

Además, en el proyecto presentado se exhibió que Salgado Macedonio, incluso durante el proceso que enfrentó en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, fue presentado como precandidato del partido para contender por la gubernatura de Guerrero.

Favela expuso que Morena y su candidato alegaron que no existió precampaña; sin embargo, sí emitió convocatoria para elegir un aspirante para Guerrero, por lo cual hubo quienes alzaron la mano como precandidatas y precandidatos, mismos que no fueron registrados.

Desde Guerrero, donde realizó ayer actos de campaña, Félix Salgado Macedonio advirtió a los consejeros que aún no votaban su resolución: “Que lo piensen cuatro veces, porque el pueblo no se va a dejar, vamos a impugnar. Les advertimos: mejor no le muevan porque Guerrero es pionero en las transformaciones, de las luchas del país”, amenazó y afirmó que no hizo precampaña, porque Morena no lo registró como precandidato.

3. Por cierto, al más puro estilo de Luis Echeverría, López Obrador ya se siente el líder izquierdoso de América Latina. Por ello, ahora trae a los mandatarios de otros países, los placea y encabeza actos en México con ellos. Así está sucediendo con los presidentes de Bolivia y Argentina… por lo pronto. 4. Asegura el líder del PAN en Tamaulipas, Luis René Cantú Galván “Cachorro”, que MORENA, con el apoyo del gobierno federal, trata de engañar a los mexicanos, utilizando el aumento en las pensiones que reciben nuestros adultos mayores, sólo con el afán de hacer proselitismo a favor de ese partido, creando estrategias a base de mentir y recurrir a cualquier medio a su alcance para su beneficio, es algo cotidiano. Pero yo agregaría que las también están queriendo utilizar las vacunas contra el COVID 19, como moneda de cambio electoral, lo que es una práctica deleznable.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico [email protected]. Y también estamos en Twitter @MXCarlosCortes.

HIPÓDROMO POLÍTICO

Derechos Reservados 2021