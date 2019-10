-PROCESO INTERNO DE MORENA EN RIESGO DE CANCELARSE

SEÑAL POLITICA

ESTE SABADO SE PREPARA con la participación de ganaderos de Tamaulipas, pero también del país la XXXI convención nacional sobre ganadería diversificada “ING. JOEL BENAVIDES GARCIA”.

EVENTO QUE ESTARA presidido por el ingeniero TRINIDAD BENAVIDES GARCIA presidente de la asociación nacional de ganaderos diversificados criadores de la FAUNA (ANGADI).

Esta organización sin duda se da en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas como sede nacional y donde es el máximo evento considerado de la ganadería diversificada en México donde se procederá a la premiación del torneo de Vanado cola blanca “Los Gigantes”.

Reconociendo a los elementos que por su calidad de trofeos Cola Blanca además de la premiación del concurso de fotografía digital de flora y fauna silvestre de Nuevo Laredo y su región a desarrollarse en el centro cultural como sede oficial en esta ciudad fronteriza.

CABE MENCIONAR que también que se podrá contemplar al aire libre el turismo cinegético donde agradecemos la invitación hecha asi como la organización del evento a cargo del equipo de trabajo de la asociación donde participa activamente también el gerente general del organismo ING. ALEJANDRO TREVIÑO RUIZ.

EN MORENA RIO BRAVO, asumió el cargo de vice presidente del comité de enlace ciudadano el ingeniero CARLOS TAVAREZ LEAL que anteriormente ocupaba la secretaria general quien ha sido secretario de finanzas de la red de agrónomos democráticos y profesionales del campo y para suplirlo en la secretaria general del mismo comité de MORENA RIO BRAVO, asume la posición LUIS HERNANDEZ ARROYO que viene de una importante participación política dentro del sector rural.

Y en el estado como dijimos se prepara por parte de la dirigencia estatal de la red de agrónomos democráticos y profesionales del campo de Tamaulipas que dirige MARCO ANTONIO FUENTES AGUILAR una conferencia magistral el dia viernes 18 de octubre con la LIC. ARACELY GUZMAN del comité nacional de agrónomos democráticos que dirige el ingeniero HECTOR BECERRIL y que como ponente sobre importante tema denominado “almacenamiento post cosecha a intemperie y fertilizantes orgánicos”.

EN LA VISITA DE BERTHA LUJAN alinearon a los siguientes personajes de la dirigencia estatal, increíble, pero asi son las cosas, ahí le va la lista al maestro ENRIQUE TORRES dirigente estatal de MORENA; GUILLERMO AOYAMA fulanito pedante y prepotente que nomás le ha servido a su grupo político incluso contrario políticamente al interior de MORENA con el propio presidente de partido.

TAMBIEN anotamos a MARTHA ALONSO de participación de las mujeres y a GASTON HERRERA ARREDONDO que es srio. De derechos humanos, pero tiene su ombligo en MADERO en el ayuntamiento; También el presidente del consejo político JAIME OYERVIDES, pariente de la delegada de servidores de la nación en la capital del estado y el gallo de JR GOMEZ LEAL a la dirigencia del partido en Tamaulipas.

PEDRO IZAGUIRRE FLORES comisariado ejidal eterno del ejido Ebanito Nuevo ya no lo aguantan, su intención son fiestas, eventos donde pase desapercibida su labor social y política para la que fue asignado.

Mientras que hace comparsa con su pariente JUAN SALCIDO que juntos han empinado el progreso, el desarrollo de la comunidad riobravense y donde parece que FERNANDO GOMEZ director de desarrollo rural no sabe, no se da cuenta o tiene una total falta de sensibilidad social que por desgracia están viviendo los habitantes de esa comunidad que no cuentan con ningún apoyo municipal ni atención por parte de la actual administración municipal.

HACEMOS UN PARENTESIS para enviar nuestro saludo y lo mejor en su recuperación de salud a la compañera periodista NUBIA RIVERA en Reynosa, deseando lo mejor.

RECORDAMOS EN ESTE ESPACIO a nuestro amigo PEDRO ORTIZ RODRIGUEZ que hace días se nos adelantó en el camino de la vida y que este 12 de octubre cumpliría años, nuestro abrazo hasta el cielo y solidaridad con su esposa, padre y hermanas.

Asi mismo, en este espacio, envio mi felicitación por su cumpleaños este 12 de octubre a DAVID ANTONIO RANGEL, GILBERTO ALFARO, RUDY RODRIGUEZ, EDWIN SMITH, GREGORIO BARRAZA, PROFR. RAFAEL TORRES, SANTIAGO PEÑA PONCE Y JUAN JOSE ELIZONDO… Y nos veremos.