            < Profecías hacendarias, dan con el clavo

1.- Cuando el río suena es que agua lleva. Y eso del cobro de la tenencia y del predial a cargo de la Federación, que ahora se le escuchó al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, no se llevará cabo en 2019 porque este es un año electoral y no se puede tocar la sensibilidad de los electores ni con el más suave pétalo de una nueva atribución fiscal.

Por lo pronto Usted no se amargue las próximas vacaciones de Semana Santa, la aprobación de cualquier impuesto no puede entrar sino hasta diciembre próximo, cuando en la Cámara de Diputados se apruebe la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2020.

Sabemos que el Presidente López Obrador desmintió la posibilidad del cobro de tenencia, pero observamos a un Secretario y un Subsecretario de Hacienda muy claros en sus propuestas, como única salida, para enfrentar el ritmo de egresos de la Federación por las políticas gubernamentales impuestas por la 4ª T.

Nuestro escepticismo proviene de que tanto el Secretario de Hacienda Carlos Urzúa, como el Subsecretario Arturo Herrera Gutiérrez, son elementos altamente calificados, con una formación académica que es garantía de que saben el terreno que están pisando, pero no son políticos y quizá prefieren que trascienda algo que ven irremediable, los antecedentes son los siguientes.

La primera vez que lo dijo Urzúa, fue en un evento de empresarios celebrado de Monterrey (cuando AMLO era presidente electo), y desde ahí envió un mensaje a los gobernadores, a los que recomendó que dieran marcha atrás en la cancelación de la tenencia porque les iba a hacer falta, dado que la Federación les retiraría recursos de los que en ese tiempo gozaban. El Secretario no fue profeta, él sabía perfectamente los recortes que se aplicarían a las entidades federativas.

La 2ª ocasión Urzúa en entrevista banquetera declaró que de acuerdo a los programas que estaba implementado el Presidente el presupuesto aprobado para 2019 resultaba insuficiente, y que la única forma de salir adelante era captando más recursos o cancelando parte de los programas, y en ese marco se refirió a la necesidad de reactivar el impuesto de la tenencia.

Total que la propuesta del subsecretario Herrera formulada esta semana en el 2º Foro de Legisladores en Materia Hacendaria, incluye no sólo el cobro de tenencia vehicular, sino además el del predial desde la Federación (suponemos que para regresarlos con candados a los municipios) y un impuesto a la economía digital en bienes y servicios, todo esto sería para el ejercicio de 2020, nunca dijo que en 2019, porque además eso no es posible desde el punto de vista legal.

Por eso el Presidente López Obrador está en lo cierto cuando dijo que no se cobrará tenencia (ahora, en este año), y se refirió al impacto electoral que esto tendría y que sus adversarios políticos lo celebrarían. La realidad es que sus competidores políticos no han abierto la boca, porque están plenamente informados y será opción de debate en su momento y hasta cómplices de lo que se apruebe porque lo hemos visto, no hay oposición real y menos en la Cámara de Diputados, donde las curules contrarias a Morena no alcanzan ni para el recalentado.

2.- En cuanto al cobro del predial a través de la Federación puede tener sus ventajas. La captación de este impuesto a cargo de los municipios es deficiente y está regulada por compromisos político-electorales, de familia y de amiguismo con lo cual se terminarían.

Esa es la justificación de esta propuesta que no es nueva, ni es de Morena, fue presentada en un Foro celebrado en el Senado de la República por legisladores panistas del periodo 2012-2018. En esa ocasión acusaron a alcaldes priistas de que no captaban el predial debidamente por las razones ya señaladas, eso quiere decir que en la alternancia como la que ha vivido Tamaulipas debió ser suficiente para hacer eficiente esa cobranza, dado que el Tricolor ahora sólo gobierna en 5 municipios, 31 son del PAN, 6 de Morena y uno independiente.

El gobierno federal actual se precia de ser honesto e incorruptible, podemos pensar que los recursos regresarán debidamente, pero siendo una disposición que una vez aprobada permanecerá inamovible y como la 4ª transformación por mucho que dure no es eterna, no sabemos en qué manos irán a para estos impuestos locales que son el principal ingreso de los ayuntamientos. Esa es la cara negativa.

Y créame, no habrá quien se atreva a reclamar con el paso del tiempo a un nivel superior como lo es la Federación, que regresen esa facultad a los municipios. Los señores diputados, los gobernadores, los alcaldes quizá lo manifiesten, como ahora lo han hecho varios mandatarios estatales reclamando que les devuelvan en obras el recurso recortado, pero a veces no basta con elevar la voz ante el que manda.

En fin…

2.- En otro tema le comento que las 50 patrullas tipo razer que este miércoles entregó el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en vísperas del periodo vacacional, permitirá reforzar la vigilancia y optimizar la atención a visitantes y propios en centros turísticos de la entidad. Un centenar de elementos, 2 por cada unidad vendrán a reforzar los esfuerzos municipales.

Este aparato de vigilancia es un nuevo esfuerzo en el compromiso reiterativo del mandatario estatal de proveer los elementos necesarios para la seguridad que requieren los tamaulipecos para en su entorno social para su vida familiar y para el desarrollo de actividades productivas, en este caso el turismo y las que se derivan de esta industria.

El acto de entrega formal fue en Cd. Victoria pero las unidades serán asignadas de inmediato a los municipios. Entre los beneficiados con las 50 patrullas y que cuentan con Policía de Proximidad figuran Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Mante y los que conforman la zona conurbada en el sur del estado. En el periodo vacacional de los días Santos será intensivo el patrullaje en las zonas de playas, ríos, centros comerciales y demás puntos de mayor concentración como protección a visitantes y propios.

3.- Sobre ese mismo tema del predial y la tenencia formuló declaraciones el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado Glafiro Salinas Mendiola. Consideró que el Estado vive en incertidumbre financiera, y que no han podido descifrar la línea económica del presidente de México, “tenemos que hacer todo lo posible con lo que contamos ahorita y con el temor de que no alcance para terminar lo que nos corresponde”.

“A todos nos preocupa y quisiéramos que el señor Presidente, con todo respeto, cambiara la intensión del centralismo, porque al mismo tiempo que centraliza la salud, la educación, anuncia un recorte de gastos en las oficinas federales”. También manifestó que “nos preocupa muchísimo que las acusaciones vengan antes de las investigaciones”