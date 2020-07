RELOJ POLÍTICO

POR JO*MAR

TIC TAC

PROLONGAN RESTRICCIONES EN LOS CRUCES INTERNACIONALES AL 21 AGOSTO.

EGIDIO TORRE EN “CAPILLA” POR DESVÍO MILLONARIO.

La apertura de la frontera entre México y Estados Unidos se prolongara ante el crecimiento en el número de casos de COVID 19, en las ciudades fronterizas, por lo que no sería prudente una total reapertura por un posible brote.

El canciller MARCELO EBRARD, anuncio que se van a prolongar las restricciones de los cruces no esenciales del 21 de julio al 21 de agosto en los Estados de colindan con California, Arizona, Nuevo México y Texas.

En un principio se había fijado la fecha del 21 de julio para que los residentes fronterizos con visa laser visitaran las ciudades fronterizas, pero ante el exagerado número de casos tanto en el lado americano como Mexicano se han disparado, se tomaran las medidas de prolongar la fecha hasta el mes entrante de agosto, esto si para entonces el pandemia del COVID 19 disminuye y si no seguirán cerradas las fronteras.

La misma medida se debería aplicar a los ciudadanos norteamericanos de visitar las ciudades fronterizas mexicanas, con el fin de bajar la movilidad entre ambos países y contener los contagios de la epidemia que está dejando una huella de enfermos y fallecimientos.

En otra orden de ideas, no crean que el ex gobernador de Tamaulipas EGIDIO TORRE CANTU, ya se libro sobre el caso de los ex funcionarios de su gabinete acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado por desvió de más de dos mil millones de pesos en el manejo de facturas fantasmas durante el periodo del 2014 al 2016.

Debido a que los ex funcionarios de la Tesorería del Estado andan prófugos EGIDIO, sigue en “capilla” sobre el caso de las facturaras, hasta en tanto sean detenidos y ahí se sabra si su jefe del ex gobernador sabia del uso de las facturas fantasmas.

Otro ex funcionario que también podrán entrar en la danza de las facturas falsas esta el ex director de prensa GUILLERMO MARTINEZ, quien igual que los acusados hizo uso de facturas fantasmas para desviar mas de mil millones de pesos durante su estancia en la dirección de comunicación social en el periodo de EGIDIO TORRE.

El escándalo de las facturas en Tamaulipas, la detención reciente del ex gobernador de Chihuahua CESAR DUARTE, y otros gobernadores priistas acusados en el sexenio de PEÑA NIETO, podrían ocasionar que el PRI en las elecciones del 21 pierda en las principales gubernaturas, alcaldías, diputaciones locales y federales, todo por el saqueo millonario que se hicieron los ex funcionarios en esa época.

En otro tema, la dirigencia nacional de Morena encabezado por ALFONSO RAMIREZ CUELLAR, confirmo su absoluta disposición de cumplir con ka sentencia del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federacion (TEPJF), para que en el mes de septiembre la militancia de ese partido elija a su nuevo Comité Ejecutivo Nacional.

No obstante, también anuncio que acatara con firmeza las disposiciones sanitarias que dicte la secretaria de salud, en materia de los semáforos de cuidado y prevención contra el COVID 19.

No menciono si la elección será por consenso ciudadano o únicamente a la militancia.

Se habla que de tres aspirantes a la dirigencia nacional entre ellos, BERTHA LUJAN, MARIO DELEGADO CARRILLO, y el polémico ALEJANDRO ROJAS DIAS DURAN.

Cambio de tema, de los diputados locales azules quien ya adelanto su destape rumbo a la presidencia municipal es FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, ya que un incondicional MARIO RODRIGUEZ, subió a las redes sociales que el diputado va que vuela rumbo a la alcaldía de Reynosa.

En efecto en días pasados GARZA DE COSS, anduvo muy atareado repartiendo raquíticas despensas en el distrito 6, con el fin de posesionarse mas como prospecto único rumbo al 21. Usted cree.

Por cierto ante esta contingencia sanitaria los diputados tibios que andan haciendo ojos rumbo a palacio municipal deberían de apoyar con medicamentos a las gentes de las colonias populares por la pandemia que esta afectando en mayor forma a los vecinos de las colonias populares.

Deberia poner atención del diputado de Morena RIGOBERTO RAMOS, que anda en lo mismo en lugar de andar regalando 30 kilos de gas, debería proporcionar medicinas que le sirvan más a la gente por las enfermedades.

Nos dicen las gentes de Villas del Roble que el diputado RIGO, mintió que había puesto un consultorio con medico para atender a las gentes de esas colonias, lo hizo un medio dia atendieron unas cuantas gentes y es fecha que nunca mas volvieron a saber del consultorio que según el diputado declaro que estaría permanente.

Conforme pasan los días las gentes se están dando cuenta del diputado RIGO GAS, es mentiroso les lleva una raquítica despensa que no llega ni a 150 pesos el costo, y se dice redentor de las clases necesitadas, puras promesas de campaña.

En otro tópico, el gobierno municipal de Reynosa informo a la población en general que a partir de hoy sábado y domingo, por disposición del consejo de seguridad de salud en Tamaulipas, permanenceran cerradas las tiendas de convinencia, super mercados, tiendas de autoservicio y comercios no esenciales, a fin de abatir los contagios del COVID 19.

Lo mismo a partir de estos dos días no habrá el servicio de transporte colectivo, todo con el fin de contener los contagios que afectan a todos por igual.

Por último, la secretaria de salud en Tamaulipas, registro este viernes 273 casos de COVID 19, y agrego 22 nuevas defunciones.

Tras la actualización de cifras, el conteo oficial asciendo a 9, 652 positivos y 647 defunciones.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS.

E MAIL joel@tiempoahora.net