CLARO Y DIRECTO
*PROMUEVE EN ROMA A TAMAULIPAS EL GOBERNADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA
*TENDRAN ENERGIA ELECTRICA LOS HABITANTES DE LA AGUSTIN ESQUEDA MEDINA
*SUPUESTO ENVIADO DE XICO AMENAZA A LOCUTORES EN TRANSMISION DE RADIO
EL GOBERNADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA Y SU ESPOSA LA SEÑORA MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA ACOMPAÑARON A UN GRUPO DE ARTESANOS TAMAULIPECOS AL VATICANO EN ROMA, ahí los artesanos, artistas, músicos y chef, brindaron una degustación de platillos típicos, acompañados DE MEZCAL DE SAN CARLOS, Y NO PODÍA FALTAR LA EMBLEMÁTICA CUERA TAMAULIPECA ORGULLO DE TODOS QUE DEJO ASOMBRADOS A LOS ROMANOS ANTE SU BELLEZA Y ORIGINALIDAD.
EN EL AULA PABLO VI SE INSTALÓ UN NACIMIENTO ARTESANAL Y OTRO EN EL VESTÍBULO DE LOS MUSEOS DEL VATICANO DE LA CAPILLA SIXTINA QUE ESTARÁN HASTA EL DÍA 2 DE FEBRERO DÍA DE LA CANDELARIA COMO MARCA LA TRADICIÓN.
TODO ESTO ES CON MOTIVO DE DARLE PROMOCIÓN TURÍSTICA A TAMAULIPAS E INVITAR A TODOS PARA QUE VISITEN ESTE ESTADO MARAVILLOSO, EL GOBERNADOR DEL ESTADO SE HIZO ACOMPAÑAR POR FUNCIONARIOS DE TURISMO Y FUNCIONARNOS DEL GOBIERNO.
INAUGURARAN LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGUSTIN ESQUEDA MEDINA
LA COLONIA AGUSTIN ESQUEDA MEDINA, FUE COLONIZADA EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2000, Y REGULARIZADA EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2014, ESTA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA FALDA DE LA SIERRA MADRE AL PONIENTE DE ESTA CIUDAD CAPITAL , todo esto gracias al ING. SERGIO ESQUEDA ROMO HIJO, QUIEN HA SIDO EL LÍDER DE ESA COLONIA y que siempre ha trabajado incansablemente por llevar los servicios primarios, y ha tocado miles de puertas para lograrlo, hoy es un beneficio para los habitantes el que ya CONTARAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA, UNA OBRA QUE GESTIONO EL INGENIERO ESQUEDA ANTE EL GOBIERNO ESTATAL Y EL GOBIERNO FEDERAL, Y QUE BENEFICIARA A LAS 130 FAMILIAS QUE HABITAN ESA COLONIA.
EL DÍA DE MAÑANA INAUGURARAN LA LÍNEA ELÉCTRICA QUE EN SU PRIMERA ETAPA BENEFICIA A 45 FAMILIAS, ESTE GESTIÓN LA HICIERON HACE UN AÑO, Y AHORA SE VUELVE UNA REALIDAD, LA OBRA CONSTA DE UNA LÍNEA TRIFÁSICA CON TRES TRANSFORMADORES Y 20 POSTES, mañana autoridades municipales y estatales estarán a las 6de la tarde en ese lugar para iniciar esa obra tan importante.
AGUSTÍN ESQUEDA MEDINA FUE UN TAMAULIPECO DE LUCHA SOCIAL, DENTRO DE SU TRAYECTORIA POLÍTICA FUE DIPUTADO LOCAL, LÍDER DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA DE TAMAULIPAS, MIEMBRO DE LA VIEJA GUARDIA AGRARISTA, SE DISTINGUIÓ POR SER UN LÍDER DE CARÁCTER Y UN LUCHADOR SOCIAL, EN HONOR A ESO SU HIJO EL INGENIERO SERGIO ESQUEDA ROMO LE PUSO EL NOMBRE DE SU PADRE A LA COLONIA, el hijo lleva la misma escuela de su padre, es un líder natural que su lucha siempre ha sido la gestión que beneficie a los habitantes de esta colonia, y para muestra está esta obra importante para los moradores de este lugar, y el reto que sigue es introducir los servicios de agua y drenaje también.
SUPUESTO ENVIADO DE XICO AMENAZA A LOCUTORES EN TRANSMISION DE RADIO
LOS DICHOS POPULARES SON SIEMPRE RECORDADOS EN SITUACIONES COTIDIANAS DE LA VIDA DIARIA DE TODOS NOSOTROS, Y HOY RECORDÉ UNO QUE VIENE COMO ANILLO AL DEDO, QUE DICE QUE CUANDO EL GATO NO ESTÁ EN CASA LOS RATONES HACEN DE LAS SUYAS, ESTO EN RELACIÓN DE QUE EL PRIMER MANDATARIO ESTATAL NO SE ENCUENTRA EN EL PAÍS y es que hoy durante a transmisión de radio del programa de debate de LOS LOCUTORES DE LA ORT RADIO, sucedió algo inesperado con la interrupción de la transmisión de una mesa de debates que se estaba realizando dentro del noticiero diario de todas las mañanas, y el tema principal era el desempeño del PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA CAPITAL, AL FRENTE DEL AYUNTAMIENTO, EL DOCTOR XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI que está dejando mucho que desear y que ha decepcionado a muchos.
EN ESTA TRANSMISIÓN ENTRO A LA CABINA UN PERIODISTA CORRESPONSAL DE UN MEDIO INFORMATIVO A NIVEL NACIONAL, Y QUE SE SUPONE ERA ENVIADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, Y CON CÁMARA EN MANO GRABO A LOS COMUNICADORES E HIZO AMENAZAS VELADAS Y LES INCREPO SUS COMENTARIOS SOBRE LAS CRÍTICAS QUE DEL ALCALDE GONZALEZ URESTI ESTABAN HACIENDO, y les dijo en un tono no muy amable, que dejaran de hacerlo, no sabemos si fue enviado por el edil o fue una ocurrencia para congraciarse o quedar bien con la primera autoridad municipal.
EN FIN, SEA COMO HAYA SIDO, INTERRUMPIR UNA TRANSMISIÓN DE RADIO SIN AUTORIZACIÓN ES UN DELITO FEDERAL, Y QUE TRAE CONSECUENCIAS NO GRATAS PARA QUIEN LO HACE O QUIEN LO DIRIGE, DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE, LA SOBERBIA DEL PODER CORROMPE Y DESTRUYE.