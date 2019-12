T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

PRUEBA DE FUEGO A MILITANTES DEL PRI

LO QUE me parece una interesante “prueba de fuego”, para la militancia del PRI en Tamaulipas, es lo que, “en un Marco de justicia y con toda claridad”, expresara el nuevo Presidente tricolor del estado Lic. EDGAR MELHEM SALINAS, al señalar su interés por emprender un relevante rediseño interno, pero además “solicitar apoyo financiero a la militancia del PRI”, cuyo tema repito, será muy trascendente, porque ahora que, el PRI no es Gobierno, “veremos quienes sí le aportan y le apuestan, el ex invencible”, para enfrentar nuevos retos electorales y con ello, “lograr la reivindicación de este partido político”, como es el propósito de la nueva directiva de los tres colores.

EL PRI como ya es del dominio público, cayó estrepitosamente del poder político estatal, cuando en el 2016, Baltazar Hinojosa Ochoa, perdió la contienda electoral, frente al hoy Gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y como el PRI, lamentablemente, siguió bajo el dominio del ex gobernador Egidio Torre Cantú, “las derrotas para el tricolor se vinieron en cascada”, por haber perdido la mayoría de las Presidencias Municipales y diputaciones locales, “siendo el PRI desplazado a la tercera posición”, no solo en Tamaulipas, sino a nivel nacional.

SIN EMBARGO, ahora que Melhem Salinas, por su experiencia como servidor público, por ser dos veces Diputado Federal y haber tenido bajo su responsabilidad el programa Federal de Desarrollo Social en todo Tamaulipas, fue a quien los altos mandos del Ejecutivo Nacional del PRI, perfilaron para la Presidencia Estatal priista, por ser el mejor posicionado.

AHORA, lo importante será saber “si toda la innumerable gama de políticos tricolores”, que se han servido de este partido por muchos años, LE APORTAN DINERO, porque el PRI quieran o no, “está en la bancarrota financiera”, puesto que este organismo político, “ha tenido que pagar multas millonarias”, por algunas violaciones a la ley electoral de cuyo tema, ya todo mundo tiene noción o conocimiento. Y además YAHLEEL ABDALA CARMONA, quien dejó la dirigencia para irse de diputada local plurinominal, “acabó de rematar al PRI”, porque aluden que esta mujer “se gastó montos millonarios del partido”.

PERO ESO ya no importa, porque para los tricolores esta aguda situación “no tiene vuelta de hoja”, por la tónica de ellos, “de no echarse más tierra de la que ya tienen encima” y, naturalmente, nadie le va a reclamar a la bella oradora y diputada Yahleel, lo que, presumiblemente se agenció, cuyo tema será cierto o no, pero ese comentario entre la familia priista “corrió como fuego en reguero de pólvora”.

LO ESCENCIAL de ahora en adelante, será “ir viendo”, quienes de los priistas que, por años pregonaron ser de claro “hueso colorado”, “sueltan prenda”, es decir, “quienes se meterán la mano al bolsillo”, para invertir en el partido que por años les dio de comer y vivir placenteramente, motivo por el que creo que, miles de priistas favorecidos, “no deberán hacerse los desentendidos” y por supuesto, “se mochen o se corten el pelo”, porque ahora, “es cuando el PRI, necesita de ellos”.

Y ASÍ COMO infinidad de militantes del Revolucionario Institucional, ganaron millones de pesos, siendo Senadores, Diputados locales y Federales, incluso Presidentes Municipales y otros más, que fueron funcionarios de muy alta envergadura en los gobiernos priistas del pasado, ahora, a mi juicio, “tienen la ineludible obligación de ayudar a su partido”. Y por ello, el nuevo líder estatal del PRI Edgar Melhem Salinas, “se dará cuenta” quienes sí responden y quienes se harán de la vista gorda”, porque no dudo que, habrá muchos de lo que piensan que, será mejor “no echarle dinero bueno al malo”, cuya cuestión no descarten, porque entre la militancia del tricolor, muchos coinciden en este sentido. Y sino “pal baile vamos”.

HOY NO DAREMOS nombres, de hombres y mujeres que han tenido la suerte de “amasar fortuna” gracias al PRI. Pero más pronto que inmediatamente, estaremos sacando a relucir la identidad de “los buenos y los gandallas”, porque repito y reitero que, “los que saben que no tienen nada seguro políticamente, tengan la certeza que, “NO VAN A GASTAR DE SU COLCHÓN”, porque afectarían a sus familias y con su actuar, “el PRI tendrá que ir depurando el partido” y hacer a un lado a “los mercenarios y mal agradecidos” que por años, se jactaron traer “bien puesta la camiseta tricolor”. Y nosotros en este tenor, conocemos a muchos y aquí los estaremos señalando y descobijando.

PARA FINALIZAR, les diré que, ES LA HORA DE LA VERDAD, en la filas del PRI, porque nos enteraremos “si los que sudaban la camiseta tricolor”, atenderán o no, el justo llamado, hecho a la militancia por el nuevo titular del PRI Lic. Edgar Melhem Salinas. Y por consiguiente, las respuestas de aportaciones económicas al partido, de parte de los integrantes del ex invencible, “tendrán que iniciar en corto lapso”, debido a que no hay tiempo que perder, porque si el PRI, pretende o proyecta salir avante, tiene que redoblar el trabajo político. Y sus militantes, por obviedad, apoyar al partido, cuyo tema habremos de ver muy de cerca y dar cuenta de lo que vaya sucediendo en las filas priistas.

CHUCHO CAMBIA EL ROSTRO DE TAMPICO

Estamos cambiando el rostro de la ciudad, rescatando el orgullo de ser tampiqueños y recuperando los elementos que han formado parte de nuestra historia.

Por ello me dio mucho gusto inaugurar este día, la nueva imagen que presenta el puente peatonal del Hospital Cemaín en la avenida Hidalgo, donde mediante el intervencionismo urbano, hacemos un viaje al pasado, remontándonos a la bella época de los Tranvías de Tampico.

Agradezco al Grupo Cemaín y a su Directora General, Bertha Salinas Ruiz por sumarse a las tareas de esta administración para “rescatar el orgullo tampiqueño”.

Po hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx