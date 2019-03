DIALOGANDO

Prueba “Planea” no desaparece.

Por Roberto Olvera Pérez.

En el marco del Primer Encuentro Nacional de Educación Básica celebrado en la Ciudad de México, el pasado jueves del presente año y encabezado por el titular de la Secretaria de Educación Publica (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, anunció que no se cancelará la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), pues sería un retroceso, por lo que pidió al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) realizarla.

Al ponerlo en marcha expresó: “Hemos hablado con el INEE y le hemos solicitado no cancelarla porque necesitamos tener la serie comparativa, respecto del avance del Sistema Educativo Nacional. Para nosotros, ya se lo expresamos al INEE remarcó, sería un retroceso que se cancele. También estimó que en un plazo de un mes o mes y medio entraría en vigor la nueva forma de evaluación diagnóstica para la promoción magisterial, ante la abrogación de la actual Reforma Educativa.

Por otra parte y dialogando del mismo tema educativo. Ante la falta de maestros frente a grupo en algunas escuelas, la Secretaria de Educación en Tamaulipas trabaja en un proyecto para solucionar el problema, dijo el encargado del despacho de la dependencia estatal, Lic. Mario Gomes Monroy, señalando que al menos unos 120 espacios que requieren de docente para cubrir al 100 por ciento la demanda de educación básica e incluso algunos grupos los están atendiendo los directores de los planteles para dar una solución a este problema.

Dijo que en ocasiones se tarda la información en llegar por eso no se cubren las carencias de inmediato, pero es un hecho que por prejubilaciones, jubilaciones y renuncias tienen espacios sin maestros. Explicando que los espacios los van a cubrir en el corto plazo, pues tienen un listado de maestros que pueden ingresar en base al sistema de prelación que tienen disponible; pero además estarán convocando a examen para contar con personal listo para cubrir las carencias que existen en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.

Más de educación. Se estima que en el mes de Septiembre la Universidad Politécnica de Victoria, contará con la carrera de Comercio Aduaneros la cual será al cien por ciento bilingüe y en donde ya se tiene un buen número de alumnos que quieren cursarla. Oscar Jesús Ballesteros, rector de la institución mencionó que aún faltan algunos trámites administrativos que se están realizando pero para el mes de Septiembre ya estará iniciando esta nueva carrera.

A la fecha se tienen siete carreras siendo la de mayor demanda la de Mecatrónica, seguida de Administración y Gestión Empresarial, así como Manufactura, Ingeniero en Sistemas Automotrices y la Maestría en Energías Renovables, por lo que ya se tienen 30 alumnos con intercambio nacionales con los estados de Nuevo León y Puebla y se espera que en breve se dé inicio con los cambios, ya que estos están detenidos de momentos por el cambio de la administración federal.

NOTAS CORTAS

1.- Vaya duro señalamiento de la señora madre Martha Hidalgo Viuda de Alonso y hermano de la ex gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo, declararon que el accidente del helicóptero en donde perdió la vida, fue un asesinato y que el candidato a gobernador por MORENA, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, tiene las manos manchadas de sangre, aunque otros afirman que lo dicho por éstos a través de una carta publicada, donde exigen justicia al Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, y señalando al ex senador Barbosa directamente como sospechoso de la muerte de su hija, tiene tintes políticos.

2.- Muy mal se ven los ex presidentes municipales de Miquihuana, bueno no todos, nada más los “chapulines” y ustedes saben de quien se trata, pues de tranzas y corruptos no los bajan ahí. En la próxima abundaremos mas de estos “bribones”, con nombres y apellidos.

Por cierto, la pregunta impertinente es: ¿Cuántos ex alcaldes de la región del altiplano tamaulipeco ex priistas están haciendo fila para entrar a Morena? Por lo pronto, los mismos de Miquihuana que brincaron al bando azul, ahora se quiere ir por ahí y se quieren vestir de guindas. Nos les digo puro “Chapulín” ¿Y si se entera el Truco que pasará?

3.- Adivinanza:

A ver, a ver, ¿Quién fue el ex gobernador de Tamaulipas que al concluir su mensaje semanal de radio decía: Pórtense bien y él fue el que se porto mal?

4.- El saludo de la columna es para el CONALEP Tamaulipas, su Director General Lic. Agustín de la Huerta Mejía y todo su staff de colaboradores, como Carlos Castillo Camacho, Director de Capacitación y formación; Adolfo Pastor Paz, Director Administrativo; Luis Vega Herrera, Director de Recursos Humanos y Víctor Hugo Berrones García, Coordinador General de Inglés, entre otros más que hacen posible por llevar una educación de calidad y acorde a los nuevos espacios de competitividad, pues es indispensable en los tiempos de globalización que se viven, así lo ha manifestado el titular del ramo.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.