Por Guadalupe E. González

“PUGNARÁ PAN POR MANTENER CONRGESO DE TAMAULIPAS”

PARA el Partido Acción Nacional, será de muy elemental importancia mantener su equilibrio y fortaleza política y por ello, “lanzarán al ruedo a sus mejores perfiles”, con la finalidad de mantener “pintado de azul” el Congreso de Tamaulipas en la elección del 2019 y, para lograr este interesante reto y propósito, tendrán que instrumentar las mejores estrategias de acción política-electoral y de servicio, como lo ha expresado su líder Francisco “Kiko” Elizondo, a fin de que, los pueblos de Tamaulipas, sigan teniendo fe y confianza en los representantes populares albiazules.

HASTA HOY en día, el trabajo legislativo y de gestión de los actuales Diputados del PAN en el Congreso, ha sido significativo, destacando temas de muy alta envergadura y que bueno, porque si Kiko Elizondo, desea mantener a su partido con mayoría en este recinto, cada uno de los legisladores, en el tiempo que les queda, deberán asumir con gran responsabilidad, pero además con credibilidad y confianza, sus acciones y propuestas como algunos, lo han venido desarrollando hasta el momento, motivo por el cual creo y considero que, “los panistas, saben de su obligación ineludible y por ende, tendrán que responder con atingencia y perseverancia” para que la sociedad tamaulipeca, siga creyendo y confiando en ellos.

SIN EMBARGO, les diré que, “del PAN, no tendrán opción a la reelección aquellos diputados locales que no hicieron bien su trabajo”, como sucediera con otros legisladores de distinto color, a los que, “les importó más el bien propio que el bienestar colectivo”, porque, estos, lejos de trabajar por su gente, “se volvieron ojos de hormiga”, cuyo desaire, en caso de que busquen la reelección, sin temor a equivocarme, “recibirán un arroz de su propio chocolate” y si no “pal baile vamos”.

LA PRÓXIMA elección de diputados en el 2019, a mi juicio, “será un parte aguas”, porque aquellos diputados que no dieron el kilo, al tener muy bajo rendimiento legislativo y de gestión, tendrán que irse, para que se dediquen a otro tipo de menesteres y no a la política, donde lejos de haber hecho un decoroso papel, “hicieron lo contrario”, cuya postura de esos malos servidores públicos, ha generado una marcada indignación entre la gente que les tributó confianza.

EN FIN, los Diputados que, “pasaron la prueba podrán tener opción a la reelección” y los que no, serán sacados de la jugada, eso es lo obvio y lo lógico y, no nomas del PAN sino también del PRI. MORENA y de todos los partidos políticos.

EN CONSECUENCIA, haré hincapié para remarcar que, “los albiazules, tienen como firme convicción y propósito, mantener la fortaleza política en Tamaulipas, lograda en el 2016” y con ello, corroborar que las familias de Tamaulipas, tienen fe y confianza en ellos, al menos eso es lo que se subraya y patentiza al interior de Acción Nacional.

MORENA EN TAMAULIPAS, CON POCO CAPITAL POLÍTICO

CON RESPECTO a MORENA, podré comentarles que este partido que, a nivel Congreso de la Unión, Senado y Presidencia de la República, logró gracias a Andrés Manuel López Obrador, “un poder político extraordinario”, aquí en Tamaulipas, no alcanzó a figurar tanto, porque solo tienen en el Congreso del Estado una Diputada Plurinominal y dos Ayuntamientos, Matamoros y Madero. Pero pese a tener Morena, “poco capital político”, en esta entidad, no puede descartársele como una potencia política, porque vemos que, “un buen número de priistas”, ya se brincaron las trancas, “buscando cobijo” político en este Partido y esto podría hacer crecer a MORENA en Tamaulipas, pero eso sobre la marcha, ya lo iremos viendo. Pues hasta hoy en día, no se contempla una labor política preponderante del líder estatal Moreno, Enrique Torres.

EN EL PRI YAHLEEL, LA NUEVA LÍDER TENDRÁ QUE “SACARSE LA ESPINA”.

AHORA BIEN, si hablamos del PRI, la nueva dirigente estatal tricolor, la Neolaredense YAHLEEL ABDALA CARMONA, tendrá que “sacarse la espina” y mandar a la jugada electoral del 2019 a perfiles de calidad, pues los que actualmente son Diputados Locales del Revolucionario Institucional, “MÁS QUE DISTINGUIRSE, HAN DADO LÁSTIMA”, por su bajo rendimiento legislativo, esto expresado por mismos priistas, porque los diputados tricolores, “ni en bancada sobresalieron” y si hablamos en lo individual, “ni de panzazo pasaron la prueba”, quedando estos, sin opción al examen extraordinario o de recuperación como en “la prepa o en la universidad”, todo ello, por su desinterés de servir a su gente y también por sus raquíticos conocimientos político-intelectuales. ¿o no?.

Y PARA ELLO debemos recordar que, ni el matamorense Rafael González Benavides que, por influencia fue dirigente estatal del PRI, pudo distinguir a su partido, lo que aducen se debe a que “éste ya chochea” y si hablamos de la riobravense Copitzi Yesenia Hernández García “la Copy”, ésta en el Congreso, fue más bien “UNA GUACAMAYA” en lugar de ser una mujer o diputada de resultados, porque a la gente de Río Bravo, la dejó a la deriva o al olvido y prueba de ello es que, en su informe de “supuestas actividades”, la mayoría de las lideresas de colonias no fueron invitadas al evento por este irresponsable mujer, TODO POR TEMOR “A LA RECHIFLA” de la que pudo haber sido objeto “la farsante Diputada riobravense”.

DEL Diputado “de dedazo” MOISÉS Balderas Castillo, “el hijo prodigo” del sedicente y nefasto líder nacional petrolero CARLOS ROMEROS DESCHAMPS, este nada y nomas nada pudo hacer como legislador en el Congreso de Tamaulipas, porque de éste “sujeto de baja caterva moral”, jamás hemos sabido algo bueno que haya hecho en tribuna, porque al igual que, “su papa político”, jamás suben al principal escaño de esta clase de recintos, porque ambos, evidentemente “son unos genuinos neófitos”, eso lo dicen sus mismos compañeros diputados y en el Sindicato de la sección 36 de Pemex, “lo reiteran sus adversarios sindicales”.

DE ALEJANDRO Etiene Llano, diputado local victorense, diremos que, este también ex alcalde de Victoria, al principio, pareció haría un buen papel como legislador, pero finalmente, también se olvidó de hacer una labor decorosa como representante popular, porque al igual que sus colegas, “mantuvo una tarea monótona”, cuya labor fue gris y eso lo ha plasmado la gente de la misma grey tricolor. Y de la Diputada Susana Hernández Flores, hermana del ex gobernador Eugenio, de esta poco o casi nada se ha dicho, porque ésta, precisamente, tampoco trabajó y si se le favoreció como diputada plurinominal, fue gracias a la aun influencia política de “su brother”.

“EL PELUCO” LÍDER DE LA CNOP, ES UN VERDADERO PELAFUSTAN.

Y YA QUE hablamos de políticos advenedizos e irresponsables, les diré que, el matamorense JORGE LUIS CORONADO AYARZAGOITIA a quien se le identifica con el mote de “el Peluco”, recién nombrado Secretario General o Líder de la CNOP en Tamaulipas, “este no representa a nadie”, porque siendo Diputado Federal al suplir al también trampísima de Jesús de la Garza Díaz del Guante “Chuchín”, en el Congreso de la Unión, no hizo nada favorable por la gente del distrito de Matamoros y ahora como titular de CNOP, dará mucho que decir, porque “es un genuino pelafustán” con suerte, así lo describen quienes lo conocen ampliamente allá en la tres veces heroica Matamoros. Y de quien incluso aducen que, “no tiene el más mínimo deseo de servir a la sociedad”, eso ya lo habremos de ver en su paso por la CNOP-Tamaulipas.

Y PORQUE NO decirles que, “al Peluco Jorge Luis Coronado, ni compararlo con el ex alcalde de Valle hermoso y ex líder estatal de CNOP Efraín de León, quien a juicio de tricolores de la entidad tamaulipeca, “Efraín, sí dejó en esta organización, sector del PRI, una digna hoja de servicio político”, cuya destacada labor queda para la historia” en las filas del Revolucionario Institucional.

