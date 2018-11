SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-PUNTEA MADERO EN PROYECTOS POR LA CIUDAD: OSEGUERA

-RIVAS CUMPLIRÁ Y REGRESA A COLONIAS POPULARES

Aun cuando el Código Municipal establece que del 1 al 10 de noviembre debe ser entregada la propuesta de Ley de Ingresos para el ejercicio 2019, Ciudad Madero se ha convertido en el primer municipio de Tamaulipas en presentar estas obligaciones en tiempo y forma.

Este paquete económico que fue autorizado por los integrantes del cuerpo edilicio en la pasada sesión ordinaria de Cabildo, quedó asentado por 659 millones 301mil pesos, incrementándose un 5.9% en referencia a la administración anterior y lo más importante es que no se ejercieron alzas a ninguno de los impuestos municipales.

Ante ello, fue el propio alcalde ADRIAN OSEGUERA KERNION quien dio instrucciones a la Tesorería Municipal, para agilizar la entrega de la propuesta para la Ley de Ingresos del próximo año, habiendo sido presentada este primero de noviembre al Congreso de Tamaulipas.

EN NUEVO LAREDO le comento que también se mueve muy activo el alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR quien en intenso recorrido por la ciudad visitó diversos sectores populosos.

ES ASI COMO Cumple ENRIQUE RIVAS su compromiso de regresar a Villas de Sanmiguel para poner en marcha trabajos de mejoramiento en la colonia a través del Programa Acción Inmediata (PAI), para escuchar las demandas de los vecinos sin intermediarios, y para anunciar obras de pavimentación, alumbrado, y posible construcción de una secundaria.

El alcalde anunció que en 20 días dará inicio la repavimentación con concreto hidráulico en los cruceros Bulevar San Miguel y Día del Trabajo; Santa María y Día del Trabajo; y Santa María y San Rodrigo, obras que deberán quedar concluidas antes de terminar el año.

También informó que en el Plan de Obra Pública 2019, presentará el proyecto de construcción de una secundaria en apoyo a los jóvenes de este sector.

AL ALCALDE LE CONTESTARON ASI “Me da mucho gusto ande aquí el presidente Rivas, dando la cara a toda la gente de Villas de San Miguel, porque muchos nada más habla que no se acerca ni nada, gracias a Dios ya lo vimos ahorita que sí está apoyando a la colonia, acudió a nuestro llamado”, expresó Marisela Alvarado Dávila.

POR OTRO LADO una de las asistentes Martha Vaca Canales mencionó: “le agradecemos al presidente Enrique Rivas el apoyo que nos da, aquí nosotros también vamos a estar con él, me emociona mucho porque a mi carrito ya le cambiaba llantas a cada rato, gracias y estamos muy contentas porque ya nos están atendiendo”.

Antes de despedirse de los colonos, Enrique Rivas les aseguró “no me voy a salir de Villas de San Miguel hasta no dejarla completamente pavimentada toda, arreglada y perfectamente iluminada, eso es algo que de manera clara lo quiero hacer. Esto es un trabajo en equipo donde todos nos sumamos para poder dar soluciones a la ciudadanía y en particular a Villas de San Miguel”.

Y EN REYNOSA En sesión ordinaria llevada a cabo ayer domingo 4 de noviembre en su salón de actos, FILIBERTO LOPEZ ADAME, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora (STIE), Sección 125, dio a conocer a sus agremiados el logro obtenido en la nueva firma del Contrato Colectivo de Trabajo de un 5 por ciento de aumento al salario y uno por ciento sobre la productividad.

“Eso no es todo, les afirmó López Adame a los trabajadores presentes en la sesión, porque además de este aumento al salario, también logramos obtener 10 becas más para ustedes, por un total de 2 mil 500 pesos anuales, mismos que se entregan al inicio de todo ciclo escolar y un logro más, expuso, de que la empresa se ha desistido de racionar el sueldo, como ha sucedido en otras secciones, como por ejemplo, en Nuevo Laredo”, pero enfatizó, que no había sido nada fácil obtener estas nuevas prestaciones que estarán dentro de las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, pues fueron cerca de diez horas de “estira y afloja”, dijo el líder.

EL DIRIGENTE SINDICAL les dijo también que la empresa los festejará con una posada el próximo 8 de diciembre, mientras la que organiza el STIE, será ese mismo mes, pero el día 16, “donde habrá más de 150 regalos para todos ustedes” y aquí, tras este anuncio, recibió un sonoro aplauso de por lo menos 30 segundos

Al finalizar la asamblea, rifó entre los trabajadores asistentes un promedio de 50 despensas con artículos de la canasta básica, rifa hecha como agradecimiento del STIE-125 por la asistencia a la junta.

CESAR NACIANCENO se dejó caer al señalar que apoya y respalda políticamente al candidato a la dirigencia nacional del PAN MANUEL GOMEZ MORIN MARTINEZ DEL RIO oriundo de Monterrey Nuevo León y nieto del fundador del partido blanquiazul por lo que se espera pudiera visitar en unos días mas esta región el político, ex diputado federal y ex funcionario de la secretaria de gobernación en el 2000.

JOSE GUADALUPE GARCIA MARTINEZ regidor del cabildo de Rio Bravo en representación del alcalde CARLOS ULIVARRI entregaron 40 tarjetas de INAPAM que otorgan beneficios en diversos descuentos en diferentes rubros como transporte, pago de impuestos del orden estatal y municipal, aclarando que es un programa federal el que llega para apoyar la economía de la sociedad riobravense.

Y nos veremos.