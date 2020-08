EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

‘Puntillazo’ al PRI

La existencia de cuatro testigos que abonarían a la denuncia hechos presentada ante la Fiscalía General de la República por el ex director de PEMEX, EMILIO LOZOYA, para encausar al ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y al ex secretario de Hacienda, LUIS VIDEGARAY, debió provocar una estampida de personajes vinculados al primer círculo del peñismo.

La video conferencia del Fiscal General ALEJANDRO GERTZ MANERO, fue como un timbre de alerta para personajes vinculados al CEN del PRI que presidió en su oportunidad el ex gobernador de Quintana Roo, PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, pues según la denuncia de LOZOYA, en 2012 -liderazgo priista de COLDWELL- la compañía petrolera Odebrecht canalizó sobornos por más de 100 millones de pesos a la campaña presidencial priista de ENRIQUE PEÑA NIETO.

LOZOYA ofreció pruebas documentales y videos a la Fiscalía General de la República, por lo que GERTZ MANERO anticipó que harán acopio del testimonio de cuatro testigos y otras pruebas, a efecto de solicitar la comparecencia del ex presidente PEÑA NIETO y su Secretario de Hacienda, quienes le ordenaron entregar el dinero a asesores electorales extranjeros que colaboraron en la campaña presidencial de 2012,

GERTZ MANERO también refirió que la denuncia señala la compra de votos para las reformas estructurales de 2013 y 2014, en la que se habrían pagado sobornos por 120 millones de pesos, donde estarían involucrados un diputado y cinco senadores.

Según la denuncia de LOZOYA, PEÑA NIETO y VIDEGARAY le ordenaron entregar 84 millones de pesos a varios legisladores, a un secretario de finanzas de un partido político, y después le dieron una cantidad superior a los 200 millones de pesos para dirigirlos a la Reforma Electoral.

Y todo esto, amigo lector, surtirá el efecto de un disparo en la línea de flotación del PRI, con repercusión en sus candidatos del 2021.

Desde otros tópicos, el Gobierno de Reynosa que preside la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, solicitó a la población abrir puertas y ventanas de sus viviendas al paso de las unidades de fumigación que realizan las autoridades sanitarias, en paralelo a las brigadas médicas del Ayuntamiento.

La fumigación masiva que desarrolla la Jurisdicción Sanitaria Número 4 en toda la ciudad, está avanzando por sectores donde ya no hay cacharros ni agua acumulada de las lluvias, para que sin focos de contaminación se logre neutralizar la reproducción de mosquitos.

Las colonias Hacienda Las Buganvilias, Campestre, Jarachina Sur, Lomas del Sinaí, Puerta Grande, Puerta Sur, Villas de Diamante y Villas de Imaq, entre otras, son parte de la primera etapa de nebulización, con la que se está buscando evitar la presencia de mosquitos transmisores del Dengue, Zika y Chikungunya.

En una segunda etapa se atiende a las colonias Ayuntamiento 2000, Arboledas Juárez, Constitución, La Curva, entre otras, donde se solicita la colaboración ciudadana para eliminar de sus patios depósitos de agua y cacharros y que el programa de fumigación tenga el efecto esperado.

SESIONA, LA PERMANENTE

Aquí un paréntesis para recordarle que hoy miércoles a las 12:00 horas, se reunirá en el “Salón Independencia” del Palacio Legislativo, la Diputación Permanente que preside el Diputado GERARDO PEÑA FLORES, también presidente de la Junta de Coordinación Política, bajo una importante agenda de trabajo.

De otro lado, en Matamoros un conjunto de obras de pavimentación y rehabilitación de drenaje sanitario, que se realizan con una inversión superior a los 20 millones de pesos, fueron supervisadas este martes por el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, durante un recorrido por las avenidas Lauro Villar y Fidencio Trejo.

Acompañado del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA, el Presidente Municipal arribó a temprana hora a la avenida Lauro Villar para constatar el avance de los trabajos de pavimentación en los carriles norte, en el tramo de Fidencio Trejo a Camino Real.

En esa obra donde se aplica una inversión superior a los 16 millones 804 mil pesos y los trabajos consisten en la pavimentación de 2 mil 260 metros lineales con 15 metros ancho promedio.

Además de la colocación de la carpeta asfáltica, en esa avenida se realizarán trabajos de renivelación de cajas de válvula, pozos de visita, de rejillas pluviales y cajas de Telmex; también incluye la construcción de dos cruces peatonales a nivel, construcción de 171 metros lineales de drenaje pluvial, entre otros trabajos.

El alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ viene impulsado desde el inicio de su administración la modernización de esta importante avenida, trabajos que se han realizado en tramos, dado lo costoso de la obra y lo extenso de la misma, estimada en aproximadamente 8 kilómetros.

Mientras que en Nuevo Laredo, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, entregó de manera virtual a través del programa ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’, órdenes de compra de equipo y mobiliario a 10 Supervisiones Escolares de Primaria.

El alcalde lamentó no poder realizar el evento en compañía de maestros, alumnos y padres de familia, ya que el acercamiento con la ciudadanía es primordial para atender las necesidades de las instituciones y de las familias neolaredenses.

“Nos hubiera gustado poderlo realizar como antes de la pandemia, hoy bajo las condiciones de salud en que nos encontramos, no se puede llevar a cabo pero que ese no sea un pretexto para no continuar con el trabajo, el apoyo y la apuesta de esta administración municipal que es la educación, un programa insignia, único en el estado y posiblemente en el país”, agregó.

RIVAS CUÉLLAR destacó que en esta segunda vuelta se extendió el beneficio a oficinas escolares, ya que contribuyen al desarrollo de la educación.

“En esta segunda vuelta fuimos más allá e hicimos extensivos los beneficios a las jefaturas y las supervisiones y tal es el caso que hoy se incluyeron 10 supervisiones escolares y que a cada una se le está entregando una orden de compra para equipamiento y esto se suma a los demás apoyos como becas, construcción de escuelas, entrega de libros de apoyo”, subrayó.

GERARDO MORENO BASTIÁN, supervisor de la Zona Escolar No. 80 de nivel Primaria, agradeció a nombre de los supervisores de educación básica, a ENRIQUE RIVAS, por el apoyo y la apuesta que le hace a la educación.

De Tampico, reportan que mediante una inversión superior a un millón 600 mil pesos, el Presidente Municipal CHUCHO NADER puso en marcha los trabajos de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Jesús Elías Moreno de la colonia Ampliación Luis Echeverría, la cual brindará mayor movilidad y seguridad a las familias de este sector.

Acompañado por el Secretario de Bienestar Social, RENÉ SENTÍES BARRIOS, el jefe edilicio sostuvo que la modernización de la red vial en el municipio es una tarea prioritaria de su administración, por lo que el programa de obra pública para el presente año, incluye una serie de trabajos de pavimentación en las distintas colonias y circuitos viales de la ciudad.

«Hoy venimos a dar el banderazo de inicio a esta magnífica obra en la que llevaremos a cabo la pavimentación a base de concreto hidráulico en una superficie de más de 718 metros cuadrados; el intercambio en la red de agua potable y drenaje sanitario; construcción de guarniciones y banquetas; y la instalación de nuevas luminarias con el fin de que las familias de este sector cuenten con una vialidad que les brinde mayor seguridad, movilidad y bienestar», señaló.

CHUCHO NADER mencionó que en base al manejo ordenado de las finanzas, se ha logrado atender la emergencia sanitaria y seguir llevando a cabo, sin interrupciones el programa de obra pública, a través de la construcción de nuevas vialidades, el mejoramiento de la red hidráulica, y la modernización de espacios recreativos, entre otras muchas acciones.

ADIÓS A LA BATUCADA

Vuelvo a la ‘polaca’ para compartirle que, con 19,608 casos positivos, 14,071 recuperados y 1,298 decesos, la pandemia de Covid-19 parece que esta vez inhibirá en Tamaulipas la alegría carnavalesca de la batucada en las campañas, pues a un mes de que arranque formalmente el Proceso Electoral 2020-2021, la plaga del coronavirus no cede.

Al contrario, su crecimiento exponencial mantiene a Tamaulipas bajo semáforo rojo, lo que sugiere la posibilidad de que a la rígida legislación del Código electoral vigente, se agreguen las recomendaciones del Consejo General de Salud para impedir que se multipliquen los contagios y los decesos.

Es decir, que el Covid-19 provocará campañas políticas atípicas, pues las restricciones vigentes en materia de distanciamiento social impactarán las movilizaciones partidistas, con las cuales tradicionalmente partidos y candidatos mostraban “músculo” político.

Previsiblemente, los órganos responsables de la organización y conducción del proceso electoral concurrente del 2021, IETAM e INE, dictarán medidas adicionales a las contenidas en la legislación de la materia, aplicables a precampaña y campaña, una vez que el Consejo General de Salud, con el propósito de salvaguardar la salud de la ciudadanía que participe en los eventos partidistas.

MUÑOZ CANO, EN REDES

En otro tópico, deje compartirle que el ex secretario estatal de Desarrollo Social, MANUEL MUÑOZ CANO, celebró en familia sus felices 10 años de sobreviviencia tras ser sometido a un trasplante.

En redes, MUÑOZ CANO expresó su gratitud y su recomendación para donar órganos:

“Mis primeros 10

Hace 10 años estaba entrando al Hospital San José para ser exitosamente trasplantado de riñón.

Gracias a Dios, a esa persona que me dio vida y a su familia, al cuerpo médico encabezado por el Dr. ALEJANDRO VALDÉS en Nuevo León y al Dr. JORGE SALINAS en Victoria y sus equipos.

Agradezco especialmente a mi Madre que en todo momento estuvo siempre al pendiente y a mi lado; a todas las personas que con sus presencia, oraciones y buenas vibras me acompañaron.

A ti que te has dado este momento para leerme y que te lo agradezco de corazón, te pido me ayudes a seguir creando conciencia para que la donación de órganos sea algo que todos llevemos a cabo”.

A PROPÓSITO DE REDES

Nuestro amigo EZEQUIEL ÁLVAREZ CORNEJO utiliza ese medio para solicitar sus oraciones, en vísperas de ir a quirófano.

Vea:

“Estimados amigos, familiares y compañeros, después de una serie de análisis, estudios, biopsia, TAC tridimensional e interpretaciones diversas, prestigiados Doctores de la localidad, han llegado a la conclusión de una operación para solucionar el fuerte dolor de intestinos. Esta operación será el próximo martes a las 8:00 HRS. Por sus oraciones y plegarias les estaré agradecido…

Reciban un fuerte abrazo que envuelva el alma y acaricie el corazón”…

Y ROBERTO GONZÁLEZ BARBA, postea desde Tampico:

Según el Presidente:

2006-2012: Narco/Estado.

2012-2018: Corrupto/Estado.

2018-2020: ¿Inepto/Estado?

Por último, alrededor de dos mil docentes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) han sido capacitados mediante el curso taller «Diseño Instruccional y Desarrollo de Objetos de Aprendizaje», impartido en línea mediante la plataforma de Microsoft Teams.

La planta docente de la máxima casa de estudios del estado concluyó así el segundo bloque del curso bajo el tema «Construcción de Entornos de Aprendizaje Virtuales», implementando el diseño y desarrollo de la Unidad de Enseñanza Aprendizaje e Impartición de Cátedra orientado al uso de las herramientas y tecnologías para las clases en Teams correspondientes al periodo 2020-3.

El bloque impartido del 3 al 10 de agosto a través de la Secretaría Académica de la UAT, tuvo como objetivo capacitar al docente en el análisis y la implementación de aspectos pedagógicos utilizando los elementos de aprendizaje en ambientes virtuales; así como el diseño e incorporación de las herramientas tecnológicas y la integración de los bloques o unidades de cada materia en la plataforma Moodle.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.