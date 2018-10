T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“PUROS CARTUCHOS QUEMADOS, INVADEN AL PRI ESTATAL”.

AL NO HABER “perfiles con altura y calidad política e identidad electoral”, al CEN del Partido Revolucionario Institucional, no le quedó más alternativa que, “instalar a los mismos cartuchos quemados” en la dirigencia estatal del PRI y en la CNOP, porque YAHLEEL ABDALA CARMONA ya nominada “por el tradicional dedazo” como la líder de este organismo político y “el Peluco” JORGE LUIS CORONADO AYARZAGOITIA al frente “del mal llamado sector popular”, ambos ex Diputados Federales, ni en sus propios pueblos los quieren, porque “gozan de un impresionante y asombroso repudio entre el contexto ciudadano”, porque siendo legisladores, prometieron mucho y “nunca brindaron resultados” a la gente que, según ellos representaban en el Congreso de la Unión.

CON ESTAS nominaciones, el PRI-Tamaulipas, confirma una vez más su claro descobijo político, y “más destapado, se verá el quebrantado tricolor”, si al frente del Movimiento Territorial Urbano (MT) se nombra al también derrotado aspirante a Senador, el mantense ALEJANDRO GUEVARA COBOS, pero eso no es todo, porque hay versiones que aducen que, para la Secretaria de Organización y “otras carteras” del Comité Ejecutivo Estatal, habrán de seleccionar a algunos de los actuales Diputados locales que están por entregar la estafeta, entre estos se mencionan a la riobravense COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ GARCÍA y al victorense ALEJANDRO ETIENE LLANO, otro par de “cartuchos quemados” identificados en sus pueblos,por la marcada indiferencia política de estos, hacia la sociedad, porque nunca trabajaron, por servir realmente a las familias que representan, pues jamás regresaron a la colonia, el ejido o el rancho a donde fueron a pedir el voto y ser legisladores, por cuya causa la gente está indignada e inconforme y por esta razón fundamental, repito, “NO LOS QUIEREN”.

POR LO ANTERIOR, me queda claro que el PRI Estatal, carece de gente con buen perfil político y los que hay, que por cierto son muy pocos, la verdad, habrán de pensarle muy bien si se lanzan o no en pos de una posición electoral, porque simple y llanamente, la sociedad rechaza a todo aquel tricolor que lejos de haber atendido a las familias o a los electores, “se dedicaron más el beneficio propio que al bien colectivo” y por esta razón, la líder nacional del Revolucionario Institucional SUSANA RUIZ MASIEU, se ha visto en la imperiosa necesidad de hacer uso de “ESTA PLAGA DE CARTUCHOS QUEMADOS”, cuya cuestión nos lleva a pensar que el PRI, con esta clase de selecciones para la dirigencia estatal; más que recuperarse, seguirá caminando “hacia atrás como los cangrejos” y sino “pal baile vanos”.

EN CONSECUENCIA, les diré que lo que le viene sucediendo al PRI-Tamaulipas, es que, “no hay material humano” con calidad y visión política, para llevar a este partido a buen puerto o hacia un futuro promisorio, cuyo detalle la misma gente del tricolor lo comenta con coraje e indignación, asegurando incluso que, “ni la bella mujer y extraordinaria oradora” YAHLEEL ABDALA y mucho menos “el Peluco” JORGE LUIS CORONADO, “podrían sacar al buey de la barranca”, porque sépase y entiéndase que, “el PRI está casi al borde del precipicio político”, cuyo detalle habremos de verlo el próximo año, cuando se lleve a cabo la elección para Diputados Local.

Y SI SERGIO GUAJADO MALDONADO, hizo un papel deplorable al frente del PRI Estatal, por ser un atracador del erario tricolor, al tener una hermana, “cobrando un suculento salario mensual”, como ya es del dominio público y consumar otras trapacerías más que, ya han salido a la luz pública de “este sujeto de baja cherva moral”, podré comentarles que con YAHLEEL ABDALA CARMONA, “no podrían esperarse cosas buenas que digamos”, porque esta, siendo Diputada Federal por el Distrito I de su natal Nuevo Laredo, poco o nada hizo por su gente, gente que ubica a “YAHLEEL, COMO UNA GENUINA MITÓMANA”, pues recuerden que, “el tema de la nacionalización de autos” fue una gestión que esta maravillosa oradora “cacaraqueo” en grado superlativo, pero jamás lo logró, a pesar de tener a las mayorías del PRI en el Congreso, dejando finalmente “con un ofensivo palmo de narices” a la gente que creyó y confió en ella, cuyo tema esta líder tricolor del Estado “jamás podría refutarlo”.

DE JORGE LUIS CORONADO “el Peluco”, desde ayer investido como líder de la CNOP Tamaulipas, “es un Notario Público matamorense venido a menos”, el que siendo Diputado Federal, al suplir el presunto ladrón ex alcalde derrotado Jesús de la Garza Díaz del Guante “Cuchín”, en el Congreso, se aprovechó de lo lindo, al dedicar su tiempo “a cobrar su jugoso salario y dietas”, al igual que los demás Diputados Federales de la Bancada tricolor de Tamaulipas, sujeto, al que vemos “no trae en la mochila nada que ofrecer, políticamente” porque la misma grey priista del estado, sabe que “EL PELUCO, ES UN VIVALES”, lo que ya demostró siendo legislador federal, así es que al frente del Sector Popular CNOP, al PRI, con este “remedo de político”, a mi juicio, “no le esperan cosas buenas”, si es que así lo piensan.

ADEMÁS, apunte usted amable lector que, “si a esta gavilla de cartuchos quemados”, a los que he venido haciendo referencia, se les está instalando en la dirigencia del PRI Tamaulipas, es porque, sin temor a equivocarme, en el 2019, los habrán de seleccionar para nominarlos como abanderados a Diputados Locales propietarios o suplentes y sino “pues el tiempo es el que os dará la razón”, porque si vemos y analizamos de manera profunda el panorama del PRI en toda la geografía estatal, “el escenario para el ex invencible pinta desolado”, cuyo abandono, es porque “muchos de los buenos perfiles, ya se han ido a MORENA o al PAN”, que es donde ya tienen cobijo político y por esta razón, “con YAHLEEL o con quien sea”, al PRI, le será dificil levantarse de la tumba, donde cayó estrepitosamente el 2016” y el pasado primero de julio.

PARA CONCLUIR, les comentó que, “las malas acciones” como “el sol no se pueden tapar con un dedo”, eso debe entenderse, razonarse y comprenderse. Y si el PRI, realmente, desea recomponerse o reivindicarse, la cúpula nacional priista, “tendría que instrumentar una serie de acciones y cambios que serían muy saludables”, pero mientras, allá en las altas esferas del Revolucionario Institucional, “no pongan bien los pies sobre la tierra” y continúen dándole juego político a la gama de “cartuchos quemados”, como los recientemente nombrados, “Yahleel y el Peluco, el PRI, continuará hundiéndose más de cómo lo dejó el ex Gobernador tricolor EGIDIO TORRE CANTÚ.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx